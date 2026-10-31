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Megszólaltak az elemzők a 2027-es költségvetésről: több komoly kockázatot is látnak, veszélybe kerülhetnek a Tisza tervei

MTI
2026. október 31. 21:40 5 perc

A 2027-es költségvetés főbb bevételi és kiadási számai megfelelnek az előzetesen bejelentett kormányzati várakozásoknak, a tervek teljesülése azonban több ponton is bizonytalan. Az MTI-nek nyilatkozó Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője és Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a legnagyobb kérdést a gazdasági növekedés, az új adóbevételek, az uniós pénzek beérkezése és a jelentős kiadáscsökkentés végrehajtása jelenti.

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A kormány 2,4 százalékos GDP-növekedéssel és 4,9 százalékos költségvetési hiánnyal számol 2027-ben. Regős Gábor szerint a 4,9 százalékos deficitcél megfelel annak, amit a piac várt, így a kormány egy fontos vállalást már a tervezés során teljesített. Most azonban az a feladat, hogy a kitűzött számokat a gyakorlatban is tartani tudják. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ugyanis sokszor nem a célok meghatározása, hanem azok végrehajtása okozott gondot.

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Németh Dávid szerint a 2,4 százalékos növekedési előrejelzésben vannak kockázatok. Amennyiben a magyar gazdaság a vártnál lassabban bővül, az a vállalatok teljesítményére és az állami bevételekre is hatással lehet. A gyengébb céges eredmények ugyanis alacsonyabb adóbefizetéseket eredményezhetnek.

Az elemző az áfabevételek tervezett, 5,5 százalékos növekedését reálisnak tartja, a vállalatokat terhelő adóknál viszont nehezebb előre jelezni a változások egyenlegét. A nagyvállalatokat érintő 15 százalékos adókulcs, a társasági adóhoz kapcsolódó támogatások átalakítása és a kata módosítása egyaránt megváltoztathatja a bevételeket. Az összes intézkedés hatását ezért egyelőre nehéz pontosan megítélni.

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Különösen bizonytalan a tervezett vagyonadó. A kormány 2027-ben 200 milliárd forint bevételt vár ettől az új adónemtől, Németh Dávid azonban kétségesnek tartja, hogy ezt már az első évben sikerül-e teljes egészében beszedni. A személyi jövedelemadó bevételeit szintén több tényező befolyásolja. A bejelentett adócsökkentések mellett a jövő évi minimálbér alakulása is meghatározó lesz, ennek mértéke azonban egyelőre nem ismert.

A kiadási oldalon Regős Gábor látja a legnagyobb kockázatot. A kormány 1500–2300 milliárd forintos megtakarítással számol, amelyet a túlárazások visszaszorításával, a kiadások lefaragásával és egyes beruházások elhalasztásával érne el.

A szakember szerint kérdéses, hogy ezekből az intézkedésekből mennyi válik valódi, tartós megtakarítássá. A kiadások csökkentése ugyanis történhet úgy is, hogy bizonyos beruházásokat vagy feladatokat egyszerűen későbbre halasztanak, és úgy is, hogy a működés átszervezésével hosszabb távon mérséklődnek a költségek.

Németh Dávid szintén felhívta a figyelmet arra, hogy a takarékossági intézkedések között több olyan tétel szerepel, amely már élő szerződésekhez kapcsolódik. Ezek újratárgyalása önmagában is kockázatot jelenthet. A K&H elemzője ugyanakkor úgy látja, a költségvetésben valóban megjelenik az az elv, hogy az állam saját magán kezdi a spórolást.

A 300 milliárd forintos tartalékot viszont kevésnek tartja. Különösen azért, mert az energiatámogatásokra a magas energiaárak miatt a tervezettnél többet kellhet fordítani, miközben a piaci folyamatok egyelőre nem kedveznek a kormányzati terveknek.

Az uniós pénzeknél is csúszhatnak a kifizetések

A bevételi oldalon az uniós források alakulása jelenthet további bizonytalanságot. A kormány 2027-ben lényegesen kevesebb európai uniós támogatással számol, mint az idei évben. Németh Dávid szerint ez nem meglepő, hiszen az idei évben egy összegben jelentős kifizetések érkeznek az elmúlt évekből elmaradt RRF-források után.

Jövőre már inkább a kohéziós támogatásokra kell támaszkodni. Ezek beérkezése azonban attól is függ, hogy a beruházások és fejlesztési projektek a tervezett ütemben haladnak-e. Ha a lezárások és az elszámolások csúsznak, akkor a kifizetések egy része 2028-ra tolódhat át.

A költségvetés emellett azzal is számol, hogy Magyarországnak nem kell megfizetnie a menekültügyi szabályok megsértése miatt kiszabott uniós bírságot. Regős Gábor szerint ennek elmaradása kedvező lenne, de erre egyelőre nem lehet biztosan építeni.

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Az egészségügy lehet a költségvetés legnagyobb nyertese

A költségvetésben egyfajta átrendeződés is megfigyelhető. Németh Dávid szerint a korábbi években gyakran érte az a kritika Magyarországot, hogy GDP-arányosan sokat költ gazdaságtámogatásra, miközben az egészségügy és az oktatás kevesebb forráshoz jut. A mostani tervezetben ez az arány változhat, mivel az utóbbi két területre több pénzt szán a kormány, miközben a vállalati támogatások csökkennek.

Regős Gábor az egészségügyet nevezte a 2027-es büdzsé legnagyobb nyertesének. Az ágazat több költségvetési soron összesen 510 milliárd forint többletforráshoz jutna. Az elemző kedvezőnek tartja azt is, hogy kevesebb pénzt fordítanának gazdaságfejlesztésre, mivel korábban jelentős támogatások jutottak a multinacionális vállalatok beruházásaira, amelyek megtérülése szerinte nem minden esetben volt egyértelmű.

Az adópolitikában ugyanakkor több változás is várható. Emelkedik az innovációs járulék és egyes különadók mértéke, valamint a nagyvállalatokat terhelő társasági adó szabályai is módosulnak. Regős Gábor szerint a társasági adónál korábban nagyobb változásra számított, különösen azért, mert az adónemhez számos kedvezmény kapcsolódott.

Az áfa esetében a gyógyszereket és a tűzifát érintő, már bejelentett adócsökkentéseken túl nem várható jelentős változás. A közgazdász szerint a 27 százalékos általános kulcs további emelése nem lenne indokolt, annak csökkentése viszont rendkívül sokba kerülne a költségvetésnek, és az sem biztos, hogy a kedvezmény teljes egészében megjelenne a fogyasztói árakban.

Elérhető lehet a hiánycél, de szigorú gazdálkodás kell hozzá

A két elemző eltérő kockázatokat emelt ki, abban azonban egyetértettek, hogy a költségvetés teljesülése elsősorban a végrehajtáson múlik. A bevételi előirányzatok mellett azt is biztosítani kell, hogy a kiadások ne szaladjanak el, és a tervezett megtakarítások valóban megvalósuljanak.

Németh Dávid a legutóbbi GDP-adatok alapján inkább lefelé mutató kockázatokat lát a növekedésben, a 4,9 százalékos hiánycélt ugyanakkor elérhetőnek tartja. Szerinte legfeljebb egy-két tizedszázalékpontos eltérés képzelhető el.

Regős Gábor szerint a következő időszakban az lesz a döntő, mennyire tartja magát a kormány a költségvetési előirányzatokhoz, és valóban megvan-e a szándék a hiánycél betartására. A 2027-es büdzsé így nemcsak a bejelentett adóváltozások és új kiadások miatt lesz fontos, hanem azért is, mert a kormány gazdaságpolitikai vállalásainak végrehajtása ezen keresztül válik mérhetővé.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert 
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