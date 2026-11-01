Nagy meglepetést okoztak a magyar fiatalok: ebben még a svédek és a hollandok is lemaradnak mögöttük

A magyar fiatalok 92,7 százaléka jónak vagy nagyon jónak tartja az egészségi állapotát, ami három százalékponttal meghaladja az uniós átlagot – derül ki az Eurostat 2025-ös adataiból. A kedvező egészségérzet azonban nem jár együtt hasonlóan magas fizikai aktivitással: a 16–29 éves magyarok közel negyede egyáltalán nem mozog a munkaidején kívül, szemben a 16,3 százalékos uniós átlaggal. Az adatok jelentős különbségeket mutatnak az országok, a nemek és a jövedelmi csoportok között is.

Az egészségi állapotunk megítélését a mindennapi közérzetünk, az esetleges panaszaink és az is befolyásolhatja, mennyire tudjuk akadálytalanul végezni megszokott tevékenységeinket. A saját egészségünkről alkotott kép ezért fontos kiegészítése az orvosi vizsgálatokon és a diagnosztizált betegségeken alapuló statisztikáknak.

Az Eurostat 2025-re vonatkozó összesítése azt mutatja meg, hogyan értékelik egészségüket az uniós országok lakói, különös tekintettel a fiatalokra. Az adatokból az országok közötti eltérések mellett az is kirajzolódik, milyen különbségek vannak az egyes korcsoportok, a férfiak és a nők, valamint az eltérő jövedelmű háztartásokban élők válaszai között.

Az Európai Unióban 2025-ben a 16–29 évesek 89,7 százaléka ítélte jónak vagy nagyon jónak saját egészségi állapotát az Eurostat összesítése szerint. Ez jóval magasabb a teljes, legalább 16 éves népességben mért 67,9 százaléknál.

A fiatalok egészségérzete az elmúlt években viszonylag stabil maradt, bár enyhe visszaesés történt: 2021-ben még 91,1 százalékuk értékelte kedvezően az állapotát, vagyis négy év alatt 1,4 százalékponttal csökkent az arány.

Romániában és Görögországban a legmagasabb az arány

Az uniós országok közül tizennégyben haladta meg a 90 százalékot az egészségüket jónak vagy nagyon jónak tartó fiatalok aránya. A legmagasabb értéket Romániában mérték, 98,2 százalékkal, amelyet Görögország 98,1, majd Horvátország 95,9 százalékkal követett. Olaszországban 95,6, Szlovákiában 95,1 százalék volt a mutató.

A rangsor másik végén Svédország szerepelt, ahol a fiatalok 74,4 százaléka ítélte kedvezőnek az egészségét. Hollandiában 79,8, Finnországban pedig 81,4 százalékot mértek. A legmagasabb és a legalacsonyabb országos érték között így csaknem 24 százalékpontos különbség alakult ki.

A fiatal férfiak kedvezőbben értékelik az egészségüket

Uniós szinten a fiatal férfiak valamivel nagyobb arányban számoltak be jó vagy nagyon jó egészségi állapotról, mint a nők. A 16–29 éves férfiaknál 90,9, az azonos korú nőknél 88,4 százalék volt az arány, ami 2,5 százalékpontos különbséget jelent.

A teljes, legalább 16 éves népességben nagyobb eltérés látszott: a férfiak 70,5, a nők 65,5 százaléka értékelte kedvezően az egészségét. A nemek közötti különbség tehát ebben a szélesebb korcsoportban öt százalékpontot tett ki.

A legalacsonyabb jövedelmű háztartásokban élő fiatalok 85,6 százaléka tartotta jónak vagy nagyon jónak az állapotát, míg a legmagasabb jövedelmű háztartásokban élőknél 93,7 százalék volt ez az arány. A két csoport között így 8,1 százalékpontos eltérés alakult ki.

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A teljes, legalább 16 éves népességben ennél is szélesebbre nyílt az olló. A legalsó jövedelmi ötödben 57,3, a legfelsőben 79,3 százalék számolt be jó vagy nagyon jó egészségi állapotról, ami 22 százalékpontos különbség.

A magyar fiatalok eredménye meghaladja az uniós átlagot

Magyarországon a 16–29 évesek 92,7 százaléka tartotta jónak vagy nagyon jónak saját egészségét 2025-ben. Ez három százalékponttal meghaladta az uniós átlagot, és a tizedik legmagasabb érték volt a tagállamok között.

A magyar eredmény kedvezőbb volt a spanyol 91,8, a lengyel és belga 91,6, valamint az ír 90,3 százaléknál is. Több térségbeli országban ugyanakkor magasabb arányt mértek: Csehországban 93,8, Bulgáriában 94,7, Szlovákiában pedig 95,1 százalékot.

A magyar és a svéd érték között 18,3 százalékpontos különbség alakult ki. A hazai fiatalok túlnyomó többsége tehát kedvezően ítéli meg saját állapotát. A fennmaradó 7,3 százalékot ugyanakkor nem lehet automatikusan rossz egészségűnek tekinteni, hiszen közéjük tartoznak azok is, akik közepesnek értékelték az egészségüket.

A mozgásban már jelentős a magyar lemaradás

A kedvező egészségérzet mellett a fizikai aktivitásról szóló adatok kevésbé pozitív képet mutatnak. Ahogy korábban megírtuk, az Eurostat egy másik, ugyancsak 2025-re vonatkozó összesítése szerint a 16–29 éves magyarok 24,1 százaléka soha nem végez fizikai aktivitást a munkaidején kívül. Az uniós átlag 16,3 százalék volt, és Magyarországnál csak négy tagállamban mértek magasabb arányt.

Legalább hetente egyszer a magyar fiatalok 65 százaléka volt aktív, szemben a 73,1 százalékos uniós átlaggal. Bár a magyar mutató javult a 2022-es 60,6 százalékhoz képest, a különbség továbbra is jelentős.