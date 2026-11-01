2026. november 1. vasárnap Marianna
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal fitness sportoló nők futnak a parkban. Boldog sportos nő zenét hallgat fülhallgatón futás közben a természetben reggel. Egészséges fitness nő kocog a szabadban.
Egészség

Nagy meglepetést okoztak a magyar fiatalok: ebben még a svédek és a hollandok is lemaradnak mögöttük

Pénzcentrum
2026. november 1. 15:03 4 perc

A magyar fiatalok 92,7 százaléka jónak vagy nagyon jónak tartja az egészségi állapotát, ami három százalékponttal meghaladja az uniós átlagot – derül ki az Eurostat 2025-ös adataiból. A kedvező egészségérzet azonban nem jár együtt hasonlóan magas fizikai aktivitással: a 16–29 éves magyarok közel negyede egyáltalán nem mozog a munkaidején kívül, szemben a 16,3 százalékos uniós átlaggal. Az adatok jelentős különbségeket mutatnak az országok, a nemek és a jövedelmi csoportok között is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az egészségi állapotunk megítélését a mindennapi közérzetünk, az esetleges panaszaink és az is befolyásolhatja, mennyire tudjuk akadálytalanul végezni megszokott tevékenységeinket. A saját egészségünkről alkotott kép ezért fontos kiegészítése az orvosi vizsgálatokon és a diagnosztizált betegségeken alapuló statisztikáknak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurostat 2025-re vonatkozó összesítése azt mutatja meg, hogyan értékelik egészségüket az uniós országok lakói, különös tekintettel a fiatalokra. Az adatokból az országok közötti eltérések mellett az is kirajzolódik, milyen különbségek vannak az egyes korcsoportok, a férfiak és a nők, valamint az eltérő jövedelmű háztartásokban élők válaszai között.

Az Európai Unióban 2025-ben a 16–29 évesek 89,7 százaléka ítélte jónak vagy nagyon jónak saját egészségi állapotát az Eurostat összesítése szerint. Ez jóval magasabb a teljes, legalább 16 éves népességben mért 67,9 százaléknál.

A fiatalok egészségérzete az elmúlt években viszonylag stabil maradt, bár enyhe visszaesés történt: 2021-ben még 91,1 százalékuk értékelte kedvezően az állapotát, vagyis négy év alatt 1,4 százalékponttal csökkent az arány.

Romániában és Görögországban a legmagasabb az arány

Az uniós országok közül tizennégyben haladta meg a 90 százalékot az egészségüket jónak vagy nagyon jónak tartó fiatalok aránya. A legmagasabb értéket Romániában mérték, 98,2 százalékkal, amelyet Görögország 98,1, majd Horvátország 95,9 százalékkal követett. Olaszországban 95,6, Szlovákiában 95,1 százalék volt a mutató.

A rangsor másik végén Svédország szerepelt, ahol a fiatalok 74,4 százaléka ítélte kedvezőnek az egészségét. Hollandiában 79,8, Finnországban pedig 81,4 százalékot mértek. A legmagasabb és a legalacsonyabb országos érték között így csaknem 24 százalékpontos különbség alakult ki.

A fiatal férfiak kedvezőbben értékelik az egészségüket

Uniós szinten a fiatal férfiak valamivel nagyobb arányban számoltak be jó vagy nagyon jó egészségi állapotról, mint a nők. A 16–29 éves férfiaknál 90,9, az azonos korú nőknél 88,4 százalék volt az arány, ami 2,5 százalékpontos különbséget jelent.

A teljes, legalább 16 éves népességben nagyobb eltérés látszott: a férfiak 70,5, a nők 65,5 százaléka értékelte kedvezően az egészségét. A nemek közötti különbség tehát ebben a szélesebb korcsoportban öt százalékpontot tett ki.

A legalacsonyabb jövedelmű háztartásokban élő fiatalok 85,6 százaléka tartotta jónak vagy nagyon jónak az állapotát, míg a legmagasabb jövedelmű háztartásokban élőknél 93,7 százalék volt ez az arány. A két csoport között így 8,1 százalékpontos eltérés alakult ki.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A teljes, legalább 16 éves népességben ennél is szélesebbre nyílt az olló. A legalsó jövedelmi ötödben 57,3, a legfelsőben 79,3 százalék számolt be jó vagy nagyon jó egészségi állapotról, ami 22 százalékpontos különbség.

Kapcsolódó cikkeink:

A magyar fiatalok eredménye meghaladja az uniós átlagot

Magyarországon a 16–29 évesek 92,7 százaléka tartotta jónak vagy nagyon jónak saját egészségét 2025-ben. Ez három százalékponttal meghaladta az uniós átlagot, és a tizedik legmagasabb érték volt a tagállamok között.

A magyar eredmény kedvezőbb volt a spanyol 91,8, a lengyel és belga 91,6, valamint az ír 90,3 százaléknál is. Több térségbeli országban ugyanakkor magasabb arányt mértek: Csehországban 93,8, Bulgáriában 94,7, Szlovákiában pedig 95,1 százalékot.

A magyar és a svéd érték között 18,3 százalékpontos különbség alakult ki. A hazai fiatalok túlnyomó többsége tehát kedvezően ítéli meg saját állapotát. A fennmaradó 7,3 százalékot ugyanakkor nem lehet automatikusan rossz egészségűnek tekinteni, hiszen közéjük tartoznak azok is, akik közepesnek értékelték az egészségüket.

A mozgásban már jelentős a magyar lemaradás

A kedvező egészségérzet mellett a fizikai aktivitásról szóló adatok kevésbé pozitív képet mutatnak. Ahogy korábban megírtuk, az Eurostat egy másik, ugyancsak 2025-re vonatkozó összesítése szerint a 16–29 éves magyarok 24,1 százaléka soha nem végez fizikai aktivitást a munkaidején kívül. Az uniós átlag 16,3 százalék volt, és Magyarországnál csak négy tagállamban mértek magasabb arányt.

Legalább hetente egyszer a magyar fiatalok 65 százaléka volt aktív, szemben a 73,1 százalékos uniós átlaggal. Bár a magyar mutató javult a 2022-es 60,6 százalékhoz képest, a különbség továbbra is jelentős.

Rengeteg magyar fiatal játszik az egészségével: pedig ezzel az egyszerű szokással sokat tehetnének érte
EZ IS ÉRDEKELHET
Rengeteg magyar fiatal játszik az egészségével: pedig ezzel az egyszerű szokással sokat tehetnének érte
A magyar fiatalok közel negyede egyáltalán nem végez fizikai aktivitást a munkaidején kívül, ami jóval meghaladja az uniós átlagot.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #magyarország #európai unió #felmérés #eurostat #mozgás #statisztika #fiatalok #életmód #egészséges életmód

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:00
16:31
16:09
15:31
15:03
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 1.
Kellemetlen meglepetés a magyar boltok kasszáinál: ezek az árak elszálltak, hiába alacsony az infláció
2026. október 31.
Tömeges boltbezárási hullám söpör végig Magyarországon: egyre több kis üzlet vérzik el, a nagy láncok is szenvednek
2026. november 1.
Új lakhatási forma hódíthatja meg Budapestet: már 110 ezer forintért is lehet szobát bérelni, de van egy csavar
2026. október 31.
Újrarendezték a globális erőviszonyokat: ezen a helyen áll Magyarország a legújabb toplistán
2026. október 31.
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: irtó egyszerű lenne megelőzni, mégis karba tett kézzel várjuk, míg megtörténik a legrosszabb
NAPTÁR
Tovább
2026. november 1. vasárnap
Marianna
44. hét
November 1.
Mindenszentek (katolikus)
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól
2
3 hete
Kitálalt a NEAK főigazgatója: Nem tudjuk, mikor omlik össze a rendszer
3
4 hete
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
4
2 hete
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
5
2 hete
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Privatív kártya
Csak egy bizonyos helyen használható bankkártya. Általában a co-branded kártyák között vannak ilyenek (pl.: IKEA-kártya).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 1. 16:09
A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, vasárnap
Pénzcentrum  |  2026. november 1. 13:05
Új lakhatási forma hódíthatja meg Budapestet: már 110 ezer forintért is lehet szobát bérelni, de van egy csavar
Agrárszektor  |  2026. november 1. 16:33
Itt a nagy terv: pénzt kapnak az idősek, ha engedik szóhoz jutni a fiatalokat?