Aki a hétvégén temetőlátogatást, kirándulást vagy szabadtéri programot tervez, annak érdemes megnéznie a friss előrejelzést.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 31.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. október 31., szombat.
Névnap
Farkas
Friss hírek
- Tömeges boltbezárási hullám söpör végig Magyarországon: egyre több kis üzlet vérzik el, a nagy láncok is szenvednek
- Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal
- Európa legjobb hotelei közé választották a W Budapestet: a Drechsler-palota újra felkerült a kontinens luxustérképére
- Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé
- Eleged van a bejárásból? Ezekkel a tanfolyamokkal könnyen megnyílik az út a home office felé, ráadásul a fizetés is átlag feletti
- 103 országot rangsoroltak aszerint, mennyit visz el a bevásárlás: itt áll Magyarország, a lengyelek és az olaszok között
Deviza árfolyam
EUR: 365.94 Ft
CHF: 397.48 Ft
GBP: 439.08 Ft
USD: 327.93 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 41800 Ft
MOL: 5000 Ft
RICHTER: 12950 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.11.01: Inkább erősen felhős vagy borult időre van kilátás, de lehetnek időszakosan naposabb területek is. Elszórtan várható eső, zápor, több és tartósabb csapadék nagyobb eséllyel a délnyugati országrészben lehet. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes részeken kissé hűvösebb lehet az idő. Kora délután 8, 15 fok valószínű.
2026.11.02: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, vékonyabb, szakadozottabb felhőzet északkeleten lehet. Nagyobb eséllyel hazánk déli, délnyugati harmadán-felén fordulhat elő eső, zápor. Az északi, északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Reggel döntően 3, 8 fok valószínű, de néhol hűvösebb lehet a hajnal. Kora délután 7, 14 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten a magasabb értékekkel.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.31. szombat éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem várható, de gyenge hidegfronti panaszok előfordulhatnak az arra érzékenyek körében: fejfájás, görcsös és ízületi fájdalmak. (2026.10.31)
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Ha az őszi-téli időszak sem hoz elegendő csapadékot, egy újabb forró, száraz nyár az ideinél is súlyosabb következményekkel járhat Magyarországon.
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Mesterséges vízpótlás nélkül a század végére akár három különálló medencére is szakadhat a Balaton
Történelmi megállapodást kötött Vitézy Dávid: szupervonatok köthetik össze Magyarországot a környező fővárosokkal
Újabb lendületet kaphatnak a Magyarországot Csehországgal és a régió többi országával összekötő vasúti fejlesztések.
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