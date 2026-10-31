Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 31.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. október 31., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. október 30.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 44. héten emelkedő számsorrendben a következők:

21, 26, 37, 39, 42

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 1 db

4+1-es találat: 16 db

4-es találat: 21 db

3+2-as találat: 42 db

3+1-as találat: 661 db

2+2-es találat: 795 db

3-as találat: 1254 db

1+2-es találat: 3727 db

2+1-es találat: 10468 db



OTP: 41800 Ft

MOL: 5000 Ft

RICHTER: 12950 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.01: Inkább erősen felhős vagy borult időre van kilátás, de lehetnek időszakosan naposabb területek is. Elszórtan várható eső, zápor, több és tartósabb csapadék nagyobb eséllyel a délnyugati országrészben lehet. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes részeken kissé hűvösebb lehet az idő. Kora délután 8, 15 fok valószínű.

2026.11.02: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, vékonyabb, szakadozottabb felhőzet északkeleten lehet. Nagyobb eséllyel hazánk déli, délnyugati harmadán-felén fordulhat elő eső, zápor. Az északi, északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Reggel döntően 3, 8 fok valószínű, de néhol hűvösebb lehet a hajnal. Kora délután 7, 14 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten a magasabb értékekkel.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.31. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható, de gyenge hidegfronti panaszok előfordulhatnak az arra érzékenyek körében: fejfájás, görcsös és ízületi fájdalmak. (2026.10.31)

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