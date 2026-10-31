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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 31.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 31.)

Pénzcentrum
2026. október 31. 07:45 3 perc

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. október 31., szombat.

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GBP: 439.08 Ft
USD: 327.93 Ft

<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 30.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 44. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>21, 26, 37, 39, 42</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 0 db<br> 4+2-es találat: 1 db<br> 4+1-es találat: 16 db<br> 4-es találat: 21 db<br> 3+2-as találat: 42 db<br> 3+1-as találat: 661 db<br> 2+2-es találat: 795 db<br> 3-as találat: 1254 db<br> 1+2-es találat: 3727 db<br> 2+1-es találat: 10468 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 41800 Ft
MOL: 5000 Ft
RICHTER: 12950 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.11.01: Inkább erősen felhős vagy borult időre van kilátás, de lehetnek időszakosan naposabb területek is. Elszórtan várható eső, zápor, több és tartósabb csapadék nagyobb eséllyel a délnyugati országrészben lehet. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes részeken kissé hűvösebb lehet az idő. Kora délután 8, 15 fok valószínű.

2026.11.02: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, vékonyabb, szakadozottabb felhőzet északkeleten lehet. Nagyobb eséllyel hazánk déli, délnyugati harmadán-felén fordulhat elő eső, zápor. Az északi, északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Reggel döntően 3, 8 fok valószínű, de néhol hűvösebb lehet a hajnal. Kora délután 7, 14 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten a magasabb értékekkel.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.31. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható, de gyenge hidegfronti panaszok előfordulhatnak az arra érzékenyek körében: fejfájás, görcsös és ízületi fájdalmak. (2026.10.31)

Akciók

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