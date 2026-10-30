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Details of Drechsler Palace in Budapest
Utazás

Európa legjobb hotelei közé választották a W Budapestet: a Drechsler-palota újra felkerült a kontinens luxustérképére

Pénzcentrum
2026. október 30. 17:04 4 perc

Európa legjobb szállodái közé választották a W Budapestet: a közel 300 ezer olvasói szavazat alapján összeállított 2026-os Readers’ Choice Awards rangsorban az Andrássy úti luxushotel a „Rest of Europe” kategória 17. helyén végzett, 95,50-es pontszámmal. A Pénzcentrumnak korábban exkluzív interjút adott Igor Buercher, a W Budapest general managere, aki arról beszélt: a szálloda nemcsak luxushotelként, hanem kulturális találkozópontként is pozicionálja magát Budapesten.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Condé Nast Traveller nyilvánosságra hozta a 2026-os Readers’ Choice Awards európai szállodai rangsorait, amelyeket idén közel 300 ezer olvasói szavazat alapján állítottak össze. A listákon Párizstól Rómán és Velencén át Görögországig, Spanyolországig, Portugáliáig és a skandináv országokig számos ikonikus hotel szerepel, a „Rest of Europe” kategóriában pedig magyar szálloda is feltűnt: a W Budapest.

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A hotel a kategória 17. helyén végzett, 95,50-es pontszámmal, olyan szállodák társaságában, mint a bécsi Hotel Sacher, a zürichi Dolder Grand, a Mandarin Oriental Munich, a De L’Europe Amsterdam vagy a svájci Suvretta House. A kategória élén a belgiumi Botanic Sanctuary Antwerp végzett 98,93-as pontszámmal.

A W Budapest szereplése azért is figyelemre méltó, mert a hotel viszonylag friss szereplő a budapesti luxuspiacon: 2023 közepén nyitott meg a felújított Drechsler-palotában, az Andrássy úton, közvetlenül az Operaházzal szemben.

@sarinaagarwal

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Nem csak hotel, kulturális találkozópont

A Pénzcentrum korábban exkluzív interjút készített Igor Buercherrel, a W Budapest general managerével, aki akkor arról beszélt, hogy a szálloda egyik legnagyobb erőssége éppen az elhelyezkedése és az épület karaktere.

Mint fogalmazott, a nemzetközi márkák között a W Budapest különleges pozícióban van, hiszen közvetlenül az UNESCO-világörökségi Andrássy úton, az Operával szemben működik. A hotelnek otthont adó Drechsler-palotát Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján emelték, és az épület több mint húsz évig üresen állt, mielőtt luxusszállodaként újjászületett.

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Budapest ma már nemcsak „rejtett gyöngyszem” a turisták térképén, hanem egy olyan város, amely egyszerre élvezi a növekvő nemzetközi figyelmet, és küzd a szezonalitással.

Buercher szerint a W Budapestet három dolog különbözteti meg igazán a város többi luxusszállodájától: a lokáció, maga a palota, valamint az, hogy a W volt az első lifestyle-luxusmárka Budapesten.

A hoteligazgató a Pénzcentrumnak úgy fogalmazott: a W másképp értelmezi a luxust, mint a klasszikus ötcsillagos szállodák. A hangsúly nemcsak a szolgáltatáson és a dizájnon van, hanem az élményen, a lokalitáson és azon, hogy a szálloda a város kulturális életének is része legyen.

A budapestiek felé is nyitna

A szálloda vezetése nemcsak a külföldi luxusvendégekre épít. Buercher az interjúban arról is beszélt, hogy komoly céljuk a helyiek megszólítása: azt szeretnék, ha a budapestiek nem csupán kívülről csodálnák az épületet, hanem be is térnének.

Ennek részeként a W Budapest rendszeresen szervez kulturális programokat, kiállításokat és együttműködéseket. A hotel korábban például a Nanushkával, Kiss Miklóssal és Tombor Zoltán fotóssal is dolgozott együtt. Buercher hangsúlyozta: ezek a projektek arról szólnak, hogy a nemzetközi vendégek megismerjék a magyar kreativitást, a helyiek pedig saját városuk egyik ikonikus épületét újra birtokba vehessék.

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A szálloda koncepciója erősen épít a helyi identitásra. A hotel dizájnjában megjelennek a magyar viseletekre, a fürdőkultúrára és Budapest vízhez kötődő karakterére utaló elemek is. Buercher szerint ma a luxusutazók nem steril, bárhol máshol is megtalálható élményt keresnek, hanem azt akarják érezni, hogy valóban megérkeztek egy adott városba.

Budapest egyre erősebb a prémiumturizmusban

A Condé Nast Traveller listája abból a szempontból is érdekes, hogy Budapestet egyre gyakrabban emlegetik a feltörekvő európai luxusdesztinációk között. Buercher az interjúban arról beszélt, hogy a város ma már jóval több, mint „rejtett gyöngyszem”: szerinte Budapest kozmopolita, biztonságos, kulturálisan pezsgő és gasztronómiai szempontból is sokkal erősebb, mint azt sokan külföldről gondolnák.

A hotelvezető szerint a főváros egyik legnagyobb vonzereje a kultúra, az épített örökség, a fürdőkultúra és az egyre erősebb gasztronómiai kínálat. Úgy látja, a városba sokan városnézésre, múzeumokba, galériákba, gasztronómiai élményekért vagy családi gyökereik felfedezése miatt érkeznek.

Ugyanakkor a prémiumturizmus fejlődésének vannak korlátai is. Buercher szerint Budapestnek még dolgoznia kell azon, hogy a nemzetközi luxusvárosok között magasabb polcra kerüljön. Kiemelte többek között a légi összeköttetések korlátait, a high-end retail hiányát, valamint az Airbnb-lakások magas számát, amelyek szerinte torzítják a szálláspiacot és a lakhatási viszonyokat is.

Erős nemzetközi mezőnyben szerepel Budapest

A Condé Nast Traveller 2026-os listáin Európa legnagyobb szállodapiacai külön kategóriákban szerepelnek. Párizsban a Le Bristol Paris, a Franciaország és Monaco kategóriában az Airelles Le Grand Contrôle, Château de Versailles, Görögországban a Canaves Epitome, Törökországban a The Peninsula Istanbul, Rómában pedig a frissen nyílt Corinthia Rome végzett az élen.

A „Rest of Europe” mezőny különösen erős: svájci, osztrák, német, holland, belga, máltai, ciprusi és lengyel szállodák között szerepel a W. Ez önmagában is azt jelzi, hogy a budapesti luxushotel már nem csupán helyi vagy régiós szereplőként jelenik meg, hanem egyre inkább a kontinens prémiumszállodai térképén is láthatóvá válik.

 
Címlapkép: Getty Images
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