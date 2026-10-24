A nagy boltok október második felében jelentős kedvezményekkel kezdték kínálni a faragható tököket, egyes helyeken akár 60 százalékkal is csökkentették az árakat.
Ilyen luxus karórákért állnak sorba a magyarok – nem olcsó mulatság, de busásan megtérül, ha valaki nem vakon vásárol
Egy drága karórától sokan azt várják, hogy évtizedekig szolgálja őket, a magas árcédula azonban önmagában keveset árul el arról, mi dolgozik a számlap mögött. Az óravásárlásban komoly szerepe van a márkanévnek és az érzelmeknek, miközben a műszaki különbségeket nehezebb átlátni. Kürti Viktor, a Next-time.hu szakértőjének tapasztalatai szerint a magyarok jellemzően egyetlen minőségi karórában gondolkodnak, és a választásnál sok múlik az eladón. A vételáron felül pedig a későbbi szerviz is jelentős összeget emészthet fel.
A karóra sok férfi számára a legfontosabb, olykor az egyetlen rendszeresen viselt ékszer. Egy gondosan kiválasztott darab végigkísérheti a mindennapokat, kötődhet egy fontos születésnaphoz vagy szakmai sikerhez, idővel pedig családi emlékké válhat. Nem meglepő, hogy akadnak, akik kisebb vagyont is hajlandók kifizetni érte, a minőség fogalma azonban az órák világában korántsem olyan egyértelmű, mint elsőre gondolnánk. Másért értékel egy órát az, aki pontos és kényelmes hétköznapi kiegészítőt keres, és másért az, akit egy különleges mechanikus szerkezet hoz lázba.
A Pénzcentrumnak korábban név nélkül nyilatkozó szakértő elmondta: az árat alapvetően befolyásolja a belső szerkezet, a felhasznált anyagok és a márka presztízse. A kvarcórák általában kedvezőbb áron kínálnak pontos időmérést, míg a mechanikus órák vonzerejét jelentős részben az aprólékos órásmunka és a hagyomány adja. Utóbbiakon belül különülnek el a kézi felhúzású és az automata változatok: az automatákban a csukló mozgása egy rotor közvetítésével húzza fel a hajtórugót. Önmagában egyik működési elv sem dönti el, mennyire igényes egy óra kivitelezése.
Az árkülönbségek másik része már a luxuscikkek világából lehet ismerős. A nemesfém tok, a drágakövek és a gondos kidolgozás mellett az ismert márkanévért, a ritkaságért és a státuszért is fizet a vásárló. Egy jóval drágább óra ezért nem feltétlenül mutatja pontosabban az időt, és a magasabb ár sem jelent minden esetben arányosan jobb szerkezetet. Aki vásárlás előtt áll, annak először azt kell eldöntenie, hogy ezek közül számára mi képvisel valódi értéket.
Milyen karórát vesznek a magyarok?
A műszaki különbségek és a márkák közötti eligazodást az is nehezíti, hogy a vásárlók jelentős része csak ritkán kerül ilyen döntési helyzetbe. Kürti Viktor, a Next-time.hu szakértője úgy jellemezte a hazai piacot, hogy az óra- és ékszerviselés kultúrája még kevéssé alakult ki. Saját tapasztalatai alapján 90 százalékra becsüli a „vakon” történő vásárlások arányát: bár valamennyi tudatosság jelen van, nagy szerep jut annak, mit ajánl az eladó.
Fontos tényező, hogy „egyórás” nemzet vagyunk – kevés olyan ember van, akinek több is van minőségi karórából.
– fogalmazott Kürti Viktor.
Ez a megközelítés a választás szempontjait is érthetőbbé teszi. Aki egyetlen jobb karórát szeretne, annak ugyanazt a darabot kell beillesztenie a hétköznapi öltözködésébe és az elegánsabb alkalmakba. Ilyenkor a könnyen hordható forma, a megjelenés és a használhatóság együtt számít; egy látványos különlegesség kevésbé lehet kézenfekvő választás, ha a tulajdonosa minden reggel ugyanazért az óráért nyúl.
A szakértő a vásárlásoknál a funkcionális és a divatszempontok együttes jelenlétét emelte ki. A vevők használati tárgyat keresnek, de közben azt is szeretnék, hogy az óra jól mutasson a csuklójukon. A gyűjtői kör természetesen jelen van, a vásárlóközönség azonban jóval szélesebb annál, hogy kizárólag az órarajongók igényeiből lehessen kiindulni.
A bizalmat erősítő tulajdonságok közül a szakértő a „Swiss Made” jelölést, a zafírkristály üveget és a többéves gyártói garanciát nevezte meg. Ezek olyan kapaszkodók lehetnek, amelyekre a szerkezetek részleteit kevésbé ismerő vásárló is felfigyel. A svájci eredet presztízst ad, a zafírüveg a karcállósága miatt vonzó, a hosszabb garancia pedig biztonságérzetet nyújthat egy nagyobb kiadás előtt.
Divatóra vagy hagyományos óramárka?
Kürti Viktor a piaci változásokról beszélve a divatórák visszaszorulását és a klasszikus órák iránti érdeklődés erősödését emelte ki, valamint hozzátette:
Ebből a nagy, ismert és elismert márkák profitálták a legtöbbet
A divatórák közé jellemzően azok a modellek tartoznak, amelyeknél egy ismert divatmárka neve és arculata a fő vonzerő. A hagyományos óramárkák esetében hangsúlyosabb szerepet kap az óragyártói háttér, a szerkezet és a műszaki tartalom.
A szakértő az átrendeződés egyik okát az árak közeledésében látta. A gyártás drágulásával egy divatóra olyan ársávba kerülhet, ahol már egy kedvezőbb árú japán vagy belépő svájci modell is elérhető. Ezzel a vásárló előtt másféle összehasonlítás nyílik meg: ugyanabból a keretből ismert divatmárka logóját vagy egy kifejezetten órákra szakosodott gyártó termékét választhatja.
A next-time szakértője az utóbbiak előnyét a minőségben és a műszaki jellemzőkben látta. Ez a szempont különösen akkor válhat fontossá, ha valaki a külső mellett arra is kíváncsi, mit kap a pénzéért a tokon belül. A konkrét modellek közötti különbséget azonban ilyenkor is külön kell megvizsgálni: pusztán a márka besorolása alapján nem lehet minden órára érvényes minőségi sorrendet felállítani.
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Bár a divatórák eltűnéséről ma sem lehet beszélni, Kürti Viktor szerint
ha specifikusan az EU-ra és Magyarországra vonatkozva vizsgáljuk a kérdést, a divatóra márkák értékesítése legalább 60-70%-al esett vissza
– ecsetelte a szakértő.
Az okosóra mellett is lehet helye az automatának
A hagyományos órák jövője szempontjából különösen érdekes, hogy kik válnak új vásárlókká. A fiatalabbak érdeklődése kifejezetten biztató fejleményként említhető, sokan az automata órákat egyre többen választják az okosórák helyett/mellett.
A kétféle óra eltérő igényeket szolgálhat ki, így ugyanannak az embernek az életében is megférhetnek. Aki sportoláshoz és értesítésekhez okosórát használ, más alkalmakra választhat hagyományos karórát. Egy mechanikus szerkezetnél maga a működés is része lehet az élménynek: annak is van vonzereje, hogy az időt egy apró alkatrészekből összeállított, rugó hajtotta gépezet méri.
– magyarázta Kürti Viktor, majd hozzátette: a műszaki különlegességek a komolyabb összegeket költő vásárlókat is megszólíthatják.
Az óraszakértő saját kínálatuk felső ársávjából egy tíznapos járástartalékú Oris-modellt emelt ki. (A járástartalék azt mutatja meg, mennyi ideig képes működni a teljesen felhúzott mechanikus óra további energia bevitele nélkül. A tíz nap ebben az esetben 240 órányi működést jelent – a szerk.) A kézi felhúzású Calibre 115 szerkezet például tíznapos járástartalékot biztosít. Egy ilyen különlegességnél már maga az órásmesterség teljesítménye is része annak, amit a vásárló megfizet – állítja Kürti.
A karóra szervizelése is komoly kiadás lehet
Egy hosszú távra vásárolt mechanikus óránál a vételár csak az első nagyobb kiadás: a rendszeres karbantartás később is megterhelheti a tulajdonos pénztárcáját. Azzal, hogy pontosan mit jelent egy ilyen szerkezet szervizelése, és mennyibe kerülhet a munka, a Pénzcentrum CashTag című műsorában is foglalkoztunk, amikor ellátogattunk Hantos László órásmester műhelyébe:
Műsorunkból kiderült például, hogy egy mechanikus óra karbantartása jóval összetettebb feladat annál, mint amit a kívülről látható, gondosan megtisztított tok sugall. A szakember az autók időszakos szervizeléséhez hasonlította a folyamatot: a szerkezetet szétszedik, az alkatrészeket kitisztítják, majd olajozás és összeszerelés után beszabályozzák az órát. Ez akkor is szükségessé válhat, ha a tulajdonos még nem tapasztal feltűnő működési hibát.
Az aprólékos munkának az ára is jelentős. Hantos László műhelyében egy alap kézi felhúzású mechanikus óra tisztítása 50 ezer forinttól indul, a bonyolultabb szerkezeteknél és a nagyobb márkáknál azonban 200–300 ezer forintos szervizköltség is előfordulhat. Ezek az összegek jól mutatják, miért érdemes már vásárláskor érdeklődni a kiválasztott modell karbantartásáról: a fenntartásra szánt keret éppúgy befolyásolhatja a döntést, mint az, hogy mennyit tudunk kifizetni magáért az óráért.
Összefoglalás
Egy karóra árában a szerkezet és az anyaghasználat mellett a márkanév presztízsét is megfizetjük, ezért a magasabb ár önmagában nem garantál pontosabb vagy műszakilag jobb órát. Vásárlás előtt érdemes tisztázni, mi fontos számunkra: a hétköznapi használhatóság, a megjelenés vagy a mechanikus órák különleges világa. Ha pedig hosszú évekre választunk, a vételár mellett a rendszeres szerviz költségével is számolnunk kell.
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