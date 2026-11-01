Visszatérhet Nagy-Britannia az Európai Unióba? Megszólalt a miniszterelnök, döbbenetes számok érkeztek

Egyre nagyobb támogatottsága van Nagy-Britanniában az Európai Unióba történő visszatérésnek. Az Ipsos közvélemény-kutató friss, az Independent megbízásából készített felmérése szerint a britek 56 százaléka támogatná, hogy az ország ismét csatlakozzon az unióhoz, miközben mindössze 30 százalékuk szeretne továbbra is az EU-n kívül maradni. A visszalépést támogatók aránya május óta négy százalékponttal emelkedett, az ellenzőké pedig három százalékponttal csökkent.

A 1109 brit felnőtt megkérdezésével, október 15. és 22. között végzett reprezentatív kutatás szerint a különbség még nagyobb, ha csak azokat veszik figyelembe, akik egy esetleges újabb népszavazáson várhatóan részt is vennének. Ebben a körben 63 százalék támogatná az uniós csatlakozást, 34 százalék pedig ellenezné azt. A bizonytalanok aránya mindössze 3 százalék.

A kutatás egyik legérdekesebb eredménye a generációs különbség. A 35 év alatti brit válaszadók 73 százaléka támogatná az ország visszatérését az Európai Unióba. A 2024-es parlamenti választásokon a Munkáspártra szavazók körében még magasabb, 77 százalékos az újbóli csatlakozás támogatottsága.

A pártpolitikai különbségek ugyanakkor jelentősek. A konzervatív szavazók 31 százaléka, a Reform UK választóinak pedig 16 százaléka támogatná az EU-ba történő visszatérést. Az 55 év felettiek körében már többségben vannak azok, akik az unión kívül maradnának. Ebben a korcsoportban 47 százalék ellenzi a csatlakozást, míg 39 százalék támogatja azt.

Az eredmények arra utalnak, hogy a Brexit megítélése jelentősen átalakult a népszavazás óta eltelt évtizedben. A fiatalabb generációk számára az uniós tagság újbóli megszerzése egyre inkább vonzó lehetőség, miközben az idősebb választók között továbbra is erősebb az ország önállóságának megőrzését támogató álláspont.

A többség szerint a gazdaságnak is jót tenne a visszatérés

Az Ipsos felmérése arra is rákérdezett, milyen következményei lennének az uniós tagság visszaszerzésének. A válaszadók 54 százaléka úgy gondolja, hogy az EU-tagság hosszabb távon kedvezően hatna a brit gazdaságra, 53 százalék pedig a nemzetbiztonság szempontjából is előnyösnek tartaná a visszatérést.

A saját életszínvonaluk tekintetében már jóval óvatosabbak a britek. Mindössze 41 százalék vár személyes javulást az uniós tagságtól. A nemzeti önállóság kérdése szintén megosztja a közvéleményt. A válaszadók 39 százaléka szerint az EU-ba való visszatérés rontaná Nagy-Britannia lehetőségét arra, hogy saját érdekei szerint hozzon döntéseket, és csak 25 százalék gondolja úgy, hogy ezen a téren javulást eredményezne a tagság.

A bevándorlás ellenőrzése és a közszolgáltatások helyzete szintén vitatott kérdés maradt. Az Ipsos politikai igazgatója, Keiran Pedley szerint a gazdasági és nemzetbiztonsági előnyöket sokan látják, de a többi területen jóval bizonytalanabb a közvélemény. Ez egy későbbi politikai kampányban komoly vitákat eredményezhet.

A brit miniszterelnök is visszatérne az Európai Unióba

A felmérés időzítése azért is érdekes, mert Andy Burnham brit miniszterelnök az elmúlt hetekben többször is beszélt a Brexit következményeiről és az Európai Unióhoz fűződő kapcsolat újragondolásáról. Egy televíziós interjúban kijelentette, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az unió tagja lenne.

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Burnham ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a jelenlegi parlamenti ciklusban nem kezdeményezi az újbóli csatlakozást. Szerinte a brit kormánynak most arra kell törekednie, hogy a jelenlegi megállapodásnál kedvezőbb feltételeket érjen el Brüsszellel. A miniszterelnök úgy látja, hogy a Brexit a várakozásokkal ellentétben gyengítette a brit gazdaságot, és a bevándorlás ellenőrzését sem tette hatékonyabbá.

A politikus azt is hangsúlyozta, hogy nem akarja saját álláspontját ráerőltetni a választókra. Mint fogalmazott, a briteknek kell dönteniük az ország jövőjéről, a kormány pedig nem léphet a közvélemény előtt. Burnham szerint ugyanakkor a jelenlegi Brexit-megállapodás nem elég jó Nagy-Britanniának, ezért mindenképpen szükség van a kapcsolatok javítására.

A brit kormányfő november 20-án az Európai Unióval tartandó csúcstalálkozón is részt vesz, ahol a kétoldalú kapcsolatok jövőjéről egyeztetnek. A Downing Street egyelőre nem határozta meg, milyen konkrét intézkedésekkel közelítené az országot az unióhoz, és az újbóli tagság kérdése sem része a jelenlegi kormányzati programnak.

Tíz éve még a kilépés mellett döntöttek a britek

A mostani közvélemény-kutatási eredmények különösen érdekesek annak fényében, hogy a 2016. június 23-i népszavazáson még a kilépéspártiak kerültek többségbe. A brit választók 51,9 százaléka a távozásra, 48,1 százaléka pedig a maradásra szavazott. Nagy-Britannia végül 2020. január 31-én lépett ki hivatalosan az Európai Unióból.

Az azóta eltelt időszakban a Brexit gazdasági, kereskedelmi és politikai következményei folyamatosan napirenden maradtak. A mostani Ipsos-felmérés azt mutatja, hogy a brit társadalom jelentős része már másként ítéli meg az uniós tagságot, mint tíz évvel ezelőtt. A visszatérés támogatottsága különösen a fiatalok és a kormányzó Munkáspárt szavazói között magas, a politikai döntés azonban egyelőre várat magára.