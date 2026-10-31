Nagyobb járműkapacitással és sűrített járatokkal készül a MÁV-csoport és a Budapesti Közlekedési Központ a mindenszenteki és halottak napi hétvégére.
170 milliárd forintos üzlet jött létre: teljesen átalakulhat Budapest és az agglomeráció közlekedése
Jóváhagyta a Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Közlekedési Központ regionális közlekedésszervezővé alakításához szükséges megállapodásokat. Az állam az Országos Közlekedési Központ Zrt.-n keresztül 50 százalékos tulajdonrészt szerezhet a BKK-ban, amely 2027. január 1-jétől már a fővárosi és az elővárosi közlekedést is összehangolja. A tervek szerint jövőre legalább 170 milliárd forinttal finanszírozza a főváros és az állam a társaság közlekedésszervezői feladatait.
Új korszak kezdődhet a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedésben. A Fővárosi Közgyűlés pénteken 17 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett jóváhagyta azokat a részvényesi és együttműködési megállapodásokat, amelyek lehetővé teszik a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) regionális közlekedésszervezővé alakítását.
A változás lényege, hogy az állam kizárólagos tulajdonában álló Országos Közlekedési Központ (OKK) Zrt. tőkeemeléssel 50 százalékos részesedést szerez a BKK-ban. A társaság 2027. január 1-jétől BKK Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ Zrt. néven működhet tovább.
Az átalakítás eredményeként egyetlen közlekedésszervező rendelheti meg és hangolhatja össze a fővárosi helyi járatok, a HÉV, az elővárosi vasút és a Budapesten végállomásozó elővárosi autóbuszok közszolgáltatásait.
Legalább 170 milliárd forintból működhet az új rendszer
A megállapodás egyik legfontosabb eleme a közlekedésszervezés finanszírozásának átalakítása. A BKK bevételekkel nem fedezett, közlekedésszervezői tevékenységéhez kapcsolódó költségeit a főváros és az állam fele-fele arányban viseli majd.
A két fél 2027-ben legalább 170 milliárd forinttal járul hozzá ezekhez a kiadásokhoz. Ez a finanszírozási modell a korábbinál közvetlenebb együttműködést teremthet a fővárosi és az állami közlekedési szolgáltatások között. A változás ugyanakkor nem jelenti a BKV állami tulajdonba kerülését. A Budapesti Közlekedési Zrt. továbbra is a fővárosi önkormányzat kizárólagos tulajdonában marad, és megőrzi belső szolgáltatói szerepét.
Összehangolnák a fővárosi és az agglomerációs járatokat
Az új rendszer egyik legfontosabb célja, hogy megszüntesse a párhuzamosan közlekedő járatokat, és hatékonyabbá tegye a rendelkezésre álló kapacitások felhasználását.
Jelenleg a fővárosi és az elővárosi közlekedés megrendelése külön szervezetekhez tartozik. Az összehangolt irányítás révén lehetőség nyílhat arra, hogy az azonos útvonalon közlekedő, egymással párhuzamos járatok helyett sűrűbb vagy új összeköttetéseket alakítsanak ki. A menetrendek és az átszállási pontok közös megtervezése az utazási idő csökkentéséhez is hozzájárulhat. Emellett hatékonyabban használhatják ki a már meglévő kötöttpályás infrastruktúrát.
Az intézkedések az utasok számára a jegyértékesítés, az utastájékoztatás és az ellenőrzés területén is változásokat hozhatnak. A tervek szerint ezeket a rendszereket nem két párhuzamos szervezetben, hanem egységesen fejlesztik és működtetik.
Három tagot a főváros, hármat az állam jelölhet az igazgatóságba
Az új tulajdonosi struktúrához a társaság irányítását is átalakítják. A BKK ügyvezetését egy hattagú igazgatóság látja majd el, amelybe három tagot a fővárosi önkormányzat, hármat pedig az OKK jelölhet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A megállapodás szakmai és integritási alkalmassági követelményeket is meghatároz az igazgatósági tagok számára. A társaság napi operatív irányítása továbbra is a vezérigazgató feladata lesz, akit az igazgatóság legfeljebb három évre nevezhet ki.
A jelenlegi vezérigazgató, Bodor Ádám megbízatása 2027. március 31-ig tart. Az április 1-jén kezdődő időszakra már az új igazgatóság nevezi ki a társaság vezetőjét. Az elfogadott előterjesztés a kommunikációra is tartalmaz előírást. A BKK-nak a jövőben az állami és a fővárosi oldallal előzetesen egyeztetnie kell a kommunikációját.
Karácsony Gergely történelmi lehetőségnek nevezte az átalakítást
Karácsony Gergely főpolgármester a közgyűlésen történelmi lehetőségként értékelte az előterjesztést. Felidézte, hogy a főváros vezetése már az 1990-es évek eleje óta keresi annak lehetőségét, miként lehetne összehangolni a helyi és a helyközi közlekedést, amelyet a jelenlegi jogszabályi környezet különválaszt.
A főpolgármester elmondta, hogy 2019-es főpolgármester-jelölti programjában is vállalta egy, az állam részvételével működő regionális közlekedésszervező létrehozását. Szerinte a mostani megállapodás a főváros költségvetési helyzetét is javíthatja. Az együttműködés előzménye a főváros és a kormány között létrejött megállapodás, amelyről október 1-jén a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa is tárgyalt. A most elfogadott részvényesi és együttműködési megállapodás ennek a folyamatnak az újabb állomása.
A közgyűlési döntés önmagában még nem jelenti azt, hogy az új szervezet január első napján automatikusan megkezdheti a munkát. A regionális közlekedésszervező létrehozásához további jogalkotási, társasági jogi és szerződéses lépésekre van szükség. Ezek többségét 2026 végéig, illetve 2027. január 1-jei hatállyal kell végrehajtani. A megállapodás egyes elemeihez törvényi és rendeleti módosításokra is szükség lesz.
A következő hetekben tehát az lesz a legfontosabb kérdés, hogy a főváros és az állam milyen ütemben tudja végrehajtani a szükséges jogi és szervezeti változtatásokat. A cél az, hogy 2027 elejétől már egységes rendszerben lehessen megszervezni Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedését.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
avaly 93 tűzeset történt a temetőkben és azok környékén, idén azonban már 103 esetet regisztráltak.
A Pénzcentrum 2026. október 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Forgalomkorlátozások jönnek Budapesten mindenszentek és halottak napja miatt, több temető környékén is változik a közlekedés.
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
Ha az őszi-téli időszak sem hoz elegendő csapadékot, egy újabb forró, száraz nyár az ideinél is súlyosabb következményekkel járhat Magyarországon.
Borult, szeles és helyenként esős időre számíthatunk ezen a hétvégén.
Történelmi döntés született: gigantikus vasútfejlesztésre készül a magyar kormány a szomszédos állammal
Andrej Babis cseh és Magyar Péter magyar miniszterelnök egyaránt a pragmatikus, nemzeti érdekeken alapuló szövetség fontosságát hangsúlyozta.
A Pénzcentrum 2026. október 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Már novemberben nyitnak a mesés ünnepi vásárok Ausztriában: így kerülheted el a tömeget és a drágaságot
Néhány héten belül megnyitják kapuikat az idei osztrák karácsonyi vásárok.
A spanyol vasúti baleseteket vizsgáló bizottság (CIAF) 74-re emelte az urdai vasúti szerencsétlenségben meghaltak számát csütörtök délután közzétett jelentésében.
Mesterséges vízpótlás nélkül a század végére akár három különálló medencére is szakadhat a Balaton
Történelmi megállapodást kötött Vitézy Dávid: szupervonatok köthetik össze Magyarországot a környező fővárosokkal
Újabb lendületet kaphatnak a Magyarországot Csehországgal és a régió többi országával összekötő vasúti fejlesztések.
Rengeteg pénzről döntött a kormány tegnap este: több milliárd forint többletforráshoz jut Vitézy Dávid minisztériuma
A kormány legújabb döntései nyomán több milliárd forintos többletforráshoz jut a közlekedési ágazat.
A Pénzcentrum 2026. október 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Több csomópontban is forgalomkorlátozásra kell számítani november 2-án és 3-án az M0-s autóúton és az M2-es autópályán.
Rekordközeli nyári forgalmat hozott Budapest: a szállodák vendégszáma közel 10 százalékkal nőtt, az árak is emelkedtek.
Megszólalt a Ryanair: egyelőre nem látszanak az európai zavargások a forgalomban, sokan így is utazni akarnak
Miközben egyes piaci szereplők szerint már érződik az európai tüntetések és zavargások hatása az utazási kedven, a Ryanair egészen mást lát.
Nyolc új útvonallal bővíti budapesti kínálatát a Ryanair a 2026-os téli menetrendben.
A vendégek száma 3,3, a vendégéjszakáké 1,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.