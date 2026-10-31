Nem kell 2032-ig várni: hamarabb bevezethetik a digitális eurót Magyarországon, mint a hagyományos euróbankjegyeket

Bár a fizikai euró hazai bevezetése várhatóan csak 2032-ben valósul meg, a digitális euró közeledése és az európai pénzügyi piacok gyors ütemű tokenizációja miatt Magyarországnak már most lépnie kell. A turizmus, a hazai állampapírok külföldi tulajdonosi köre és a vállalatok nemzetközi versenyképessége egyaránt megköveteli a korai felkészülést a formálódó új, digitális pénzügyi ökoszisztémára - jelentette a Portfolio.

A kormányzati szándékok szerint 2030-ra teljesülhetnek az euró bevezetésének alapfeltételei, így az Európai Árfolyam-mechanizmusba (ERM II) való belépést követően 2032-ben hazánkban is a közös valuta válhat a hivatalos fizetőeszközzé. A magyar vállalatok és a lakosság számára ez a mindennapokban nem jelent majd drasztikus újdonságot, hiszen a szomszédos országok többségében már ezt használják, a hazai cégek pedig előszeretettel vezetik könyveiket, vagy éppen állapítják meg a bérleti díjakat euróban.

Az igazi változást a fizetőeszköz digitalizációja hozza el. Nagy valószínűséggel még ebben az évtizedben bevezetik a digitális eurót, amely függetlenítheti az európai elektronikus fizetési rendszereket az amerikai dominanciájú kártyatársaságoktól, erősítve a kontinens digitális szuverenitását. Ezzel párhuzamosan az Európai Központi Bank (EKB) gőzerővel dolgozik egy integrált digitális pénzügyi ökoszisztéma kialakításán. Céljuk az európai tőkepiacok fragmentációjának, valamint az inkompatibilis rendszerek miatti drágulásnak az elkerülése. Az EKB már jelentős eredményeket ért el ezen a téren, hiszen a Pontes projekt a jegybankpénz felhasználását teszi lehetővé a tokenizált tranzakciókhoz, míg az Appia projekt a különböző digitális és szabályozott eszközök zökkenőmentes együttélését biztosítja.

A tokenizáció – vagyis a részvények, kötvények és devizák digitális, online nyomon követhető változatainak térnyerése – egyre inkább a pénzügyi szektor fősodrába kerül. Ezt jól mutatja, hogy a nyilvános blokkláncokon alapuló tokenizált eszközök piaci kapitalizációja a 2024-es 7,4 milliárd euróról idén februárra már 38 milliárd euróra nőtt, ez a folyamat pedig még csak a kezdet.

Az Európai Unió 2023 óta működteti a megosztott főkönyvi technológiára (DLT) épülő kísérleti programját. Ez egyfajta szabályozói tesztkörnyezetként (regulatory sandbox) idén júliusig hat piaci infrastruktúrát fogadott be, amelyek összesen 546 millió euró értékben bocsátottak ki tokenizált eszközöket. A szélesebb körű elterjedéshez azonban egységes európai felügyeletre és keretrendszerre van szükség, hogy elkerülhetőek legyenek a nemzeti szintű, szétaprózódott megoldások. Ezt célozza az Európai Bizottság által összeállított piaci integrációs és felügyeleti csomag (MISP), amelynek elfogadása és az uniós intézmények közötti egyeztetése még hosszabb időt vesz igénybe.

A tokenizált eszközök sikeres és méretgazdaságos elterjedésének három fő feltétele van. Elsőként biztosítani kell az átjárhatóságot (interoperabilitást) a különböző digitális és hagyományos piaci rendszerek között a likviditás szabad áramlása érdekében. Másodszor szükség van a biztonságos, blokkláncon belüli elszámolásra, amelyhez fontos mérföldkő az EKB által idén szeptemberben elindított, jegybankpénz-alapú elszámolást biztosító megoldás. Harmadszor pedig elengedhetetlen a jogbiztonság, mivel a befektetőknek pontosan tudniuk kell, hogyan kezelhetik és ruházhatják át digitális eszközeiket, illetve miként érvényesíthetik jogaikat egy kibertámadásokkal szemben is ellenálló rendszerben.

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Noha az átfogó uniós szabályozás és hazánk euróövezeti csatlakozása is évekre van még, a magyar piac lemaradása komoly kockázatot rejt. Jelenleg a hazai tőkepiac nemzetközi beágyazottsága mérsékelt, és a szűk szakmai rétegen kívül kevés figyelem irányul a digitális euró, valamint a tokenizáció témájára. Jól mutatja ezt, hogy a Polgári Törvénykönyv tokenizációhoz szükséges módosítása egyelőre nem szerepel a jogalkotási tervekben.

Magyarországnak azonban már a forintkorszakban fel kell készülnie ezekre a folyamatokra. A jelentős nemzetközi turizmus és tranzitforgalom miatt a hazai bankoknak és vállalkozásoknak zökkenőmentesen kell tudniuk kezelni a digitális eurót. A tokenizáció térnyerése pedig – a magyar államkötvények külföldi tulajdonosi köre, valamint a hazai tőzsdei cégek jövőbeli kereskedési megoldásai miatt – szintén megköveteli a proaktív, időben történő felkészülést.

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