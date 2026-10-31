2026. október 31. szombat Farkas
6 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Európai Unió zászlaja előtt különböző pozíciókban egymásra rakott euróérmék. Pénzügy, üzlet és gazdaság – koncepció.
Gazdaság

Nem kell 2032-ig várni: hamarabb bevezethetik a digitális eurót Magyarországon, mint a hagyományos euróbankjegyeket

Pénzcentrum
2026. október 31. 18:55 4 perc

Bár a fizikai euró hazai bevezetése várhatóan csak 2032-ben valósul meg, a digitális euró közeledése és az európai pénzügyi piacok gyors ütemű tokenizációja miatt Magyarországnak már most lépnie kell. A turizmus, a hazai állampapírok külföldi tulajdonosi köre és a vállalatok nemzetközi versenyképessége egyaránt megköveteli a korai felkészülést a formálódó új, digitális pénzügyi ökoszisztémára - jelentette a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kormányzati szándékok szerint 2030-ra teljesülhetnek az euró bevezetésének alapfeltételei, így az Európai Árfolyam-mechanizmusba (ERM II) való belépést követően 2032-ben hazánkban is a közös valuta válhat a hivatalos fizetőeszközzé. A magyar vállalatok és a lakosság számára ez a mindennapokban nem jelent majd drasztikus újdonságot, hiszen a szomszédos országok többségében már ezt használják, a hazai cégek pedig előszeretettel vezetik könyveiket, vagy éppen állapítják meg a bérleti díjakat euróban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az igazi változást a fizetőeszköz digitalizációja hozza el. Nagy valószínűséggel még ebben az évtizedben bevezetik a digitális eurót, amely függetlenítheti az európai elektronikus fizetési rendszereket az amerikai dominanciájú kártyatársaságoktól, erősítve a kontinens digitális szuverenitását. Ezzel párhuzamosan az Európai Központi Bank (EKB) gőzerővel dolgozik egy integrált digitális pénzügyi ökoszisztéma kialakításán. Céljuk az európai tőkepiacok fragmentációjának, valamint az inkompatibilis rendszerek miatti drágulásnak az elkerülése. Az EKB már jelentős eredményeket ért el ezen a téren, hiszen a Pontes projekt a jegybankpénz felhasználását teszi lehetővé a tokenizált tranzakciókhoz, míg az Appia projekt a különböző digitális és szabályozott eszközök zökkenőmentes együttélését biztosítja.

A tokenizáció – vagyis a részvények, kötvények és devizák digitális, online nyomon követhető változatainak térnyerése – egyre inkább a pénzügyi szektor fősodrába kerül. Ezt jól mutatja, hogy a nyilvános blokkláncokon alapuló tokenizált eszközök piaci kapitalizációja a 2024-es 7,4 milliárd euróról idén februárra már 38 milliárd euróra nőtt, ez a folyamat pedig még csak a kezdet.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Európai Unió 2023 óta működteti a megosztott főkönyvi technológiára (DLT) épülő kísérleti programját. Ez egyfajta szabályozói tesztkörnyezetként (regulatory sandbox) idén júliusig hat piaci infrastruktúrát fogadott be, amelyek összesen 546 millió euró értékben bocsátottak ki tokenizált eszközöket. A szélesebb körű elterjedéshez azonban egységes európai felügyeletre és keretrendszerre van szükség, hogy elkerülhetőek legyenek a nemzeti szintű, szétaprózódott megoldások. Ezt célozza az Európai Bizottság által összeállított piaci integrációs és felügyeleti csomag (MISP), amelynek elfogadása és az uniós intézmények közötti egyeztetése még hosszabb időt vesz igénybe.

A tokenizált eszközök sikeres és méretgazdaságos elterjedésének három fő feltétele van. Elsőként biztosítani kell az átjárhatóságot (interoperabilitást) a különböző digitális és hagyományos piaci rendszerek között a likviditás szabad áramlása érdekében. Másodszor szükség van a biztonságos, blokkláncon belüli elszámolásra, amelyhez fontos mérföldkő az EKB által idén szeptemberben elindított, jegybankpénz-alapú elszámolást biztosító megoldás. Harmadszor pedig elengedhetetlen a jogbiztonság, mivel a befektetőknek pontosan tudniuk kell, hogyan kezelhetik és ruházhatják át digitális eszközeiket, illetve miként érvényesíthetik jogaikat egy kibertámadásokkal szemben is ellenálló rendszerben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Noha az átfogó uniós szabályozás és hazánk euróövezeti csatlakozása is évekre van még, a magyar piac lemaradása komoly kockázatot rejt. Jelenleg a hazai tőkepiac nemzetközi beágyazottsága mérsékelt, és a szűk szakmai rétegen kívül kevés figyelem irányul a digitális euró, valamint a tokenizáció témájára. Jól mutatja ezt, hogy a Polgári Törvénykönyv tokenizációhoz szükséges módosítása egyelőre nem szerepel a jogalkotási tervekben.

Magyarországnak azonban már a forintkorszakban fel kell készülnie ezekre a folyamatokra. A jelentős nemzetközi turizmus és tranzitforgalom miatt a hazai bankoknak és vállalkozásoknak zökkenőmentesen kell tudniuk kezelni a digitális eurót. A tokenizáció térnyerése pedig – a magyar államkötvények külföldi tulajdonosi köre, valamint a hazai tőzsdei cégek jövőbeli kereskedési megoldásai miatt – szintén megköveteli a proaktív, időben történő felkészülést.

Adósrabszolgaság vagy esély a saját lakásra? Mondd el, mit gondolsz a hitelekről

Akár vettél már fel hitelt, akár soha nem tennéd, kíváncsiak vagyunk, hogyan látod a hiteleket és a bankokat. A Bankmonitor és a Pénzcentrum idén is közös felmérést indít. Az eredményeket a felmérés lezárása után közöljük – töltsd ki az alábbi kérdőívet!
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #euró #állampapír #magyarország #európai unió #pénzügyek #gazdaság #euró bevezetés #bankok #euroövezet
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:58
19:36
19:12
18:55
18:27
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 30. 16:46
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
ChikansPlanet  |  2026. október 30. 10:34
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúd...
Bankmonitor  |  2026. október 30. 10:33
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt,...
Holdblog  |  2026. október 30. 10:08
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platfo...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 31.
Tömeges boltbezárási hullám söpör végig Magyarországon: egyre több kis üzlet vérzik el, a nagy láncok is szenvednek
2026. október 30.
Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal
2026. október 31.
Újrarendezték a globális erőviszonyokat: ezen a helyen áll Magyarország a legújabb toplistán
2026. október 31.
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: irtó egyszerű lenne megelőzni, mégis karba tett kézzel várjuk, míg megtörténik a legrosszabb
2026. október 31.
Adósrabszolgaság vagy esély a saját otthonra? Elmondhatod, mit gondolsz a hitelekről
NAPTÁR
Tovább
2026. október 31. szombat
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Fact check: tényleg 91,8 milliárd forintot foglaltak le Matolcsy Györgytől az őrizetbe vételekor?
2
6 napja
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
3
3 napja
December 24-i munkaszüneti nap: itt a hivatalos módosító javaslat, tényleg eltörölnek egy ledolgozós szombatot
4
3 napja
Már benyújtották a törvényjavaslatot: teljesen eltörölhetik ezt a kötelező díjat
5
6 napja
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza
külföldi fizetőeszközre szóló követelés. Valutának nevezzük a külföldi fizetőeszközöket, melyekre vonatkozó virtuális követelés a deviza. Gyakorlatilag a virtuális, vagyis a számlán elhelyezett valutáról van szó. A legtöbb banknál nyithatunk devizaszámlát vagy akár betétbe is helyezhetjük a devizánkat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 31. 19:36
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 44. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. október 31. 18:27
Megszólalt a nyugdíjszakértő: elkerülhetetlenné vált a hazai rendszer mélyebb reformja
Agrárszektor  |  2026. október 31. 19:07
Tarolt a gasztroversenyen ez a különleges hazai édesség: felújították a régi receptet