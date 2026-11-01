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Mindenszentek napján sem lesz igazi kirándulóidő: mutatjuk, mikor jöhet eső

Pénzcentrum
2026. november 1. 07:27 2 perc

November első napján, vasárnap valamivel enyhébb, de továbbra is hűvös idő várható Magyarországon. Reggel még több helyen kisüthet a nap, napközben azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a délutáni órákban pedig már jellemzően borult égboltra kell készülni. A legmagasabb hőmérséklet 9–12 fok körül alakulhat, éjszaka pedig helyenként kisebb eső is előfordulhat.

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Nem hoz jelentős időjárási fordulatot november első napja. Az aktuális előrejelzés szerint vasárnap reggel még többfelé lehetnek napos időszakok, később azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutánra az ország nagy részén felhős, borult idő válhat meghatározóvá.

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A hőmérséklet hajnalban 4–6 fok körül alakul, napközben pedig 10–12 fokig emelkedhet. A melegebb idő tehát egyelőre nem tér vissza, de a szombatihoz képest valamivel enyhébb lehet az idő.

Mindenszentek napján sokan indulnak útnak, hogy felkeressék elhunyt szeretteik sírját. A reggeli és délelőtti órák időjárása kedvezőbbnek ígérkezik, ekkor még többfelé lehetnek naposabb időszakok, és a csapadék esélye is alacsonyabb. Délutánra azonban egyre több felhő érkezhet, ezért aki hosszabb temetőlátogatást vagy szabadtéri programot tervez, annak érdemes rétegesen öltöznie. A naplemente után gyorsan hűlni kezd a levegő, így az esti órákban már kifejezetten hideg lehet.

Estére növekedhet a csapadék esélye

Napközben viszonylag kicsi az esélye az esőnek, az esti és éjszakai órákban azonban változhat a helyzet. A felhőzet továbbra is megmaradhat, és elszórtan kisebb csapadék is előfordulhat.

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A hétvége időjárása így összességében inkább a késő őszi arcát mutatja. Bár vasárnap valamivel enyhébb lesz a levegő, a vastagabb kabátot továbbra sem érdemes otthon hagyni, különösen azoknak, akik hosszabb időt töltenek a szabadban. Aki a mindenszenteki hétvégén utazást vagy szabadtéri programot tervez, annak érdemes indulás előtt is ellenőriznie a friss előrejelzést, hiszen a helyi záporok és a felhőzet alakulása területenként eltérhet.
Címlapkép: Getty Images
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