Mindenszentek napján sem lesz igazi kirándulóidő: mutatjuk, mikor jöhet eső

November első napján, vasárnap valamivel enyhébb, de továbbra is hűvös idő várható Magyarországon. Reggel még több helyen kisüthet a nap, napközben azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a délutáni órákban pedig már jellemzően borult égboltra kell készülni. A legmagasabb hőmérséklet 9–12 fok körül alakulhat, éjszaka pedig helyenként kisebb eső is előfordulhat.

Nem hoz jelentős időjárási fordulatot november első napja. Az aktuális előrejelzés szerint vasárnap reggel még többfelé lehetnek napos időszakok, később azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutánra az ország nagy részén felhős, borult idő válhat meghatározóvá.

A hőmérséklet hajnalban 4–6 fok körül alakul, napközben pedig 10–12 fokig emelkedhet. A melegebb idő tehát egyelőre nem tér vissza, de a szombatihoz képest valamivel enyhébb lehet az idő.

Mindenszentek napján sokan indulnak útnak, hogy felkeressék elhunyt szeretteik sírját. A reggeli és délelőtti órák időjárása kedvezőbbnek ígérkezik, ekkor még többfelé lehetnek naposabb időszakok, és a csapadék esélye is alacsonyabb. Délutánra azonban egyre több felhő érkezhet, ezért aki hosszabb temetőlátogatást vagy szabadtéri programot tervez, annak érdemes rétegesen öltöznie. A naplemente után gyorsan hűlni kezd a levegő, így az esti órákban már kifejezetten hideg lehet.

Estére növekedhet a csapadék esélye

Napközben viszonylag kicsi az esélye az esőnek, az esti és éjszakai órákban azonban változhat a helyzet. A felhőzet továbbra is megmaradhat, és elszórtan kisebb csapadék is előfordulhat.

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A hétvége időjárása így összességében inkább a késő őszi arcát mutatja. Bár vasárnap valamivel enyhébb lesz a levegő, a vastagabb kabátot továbbra sem érdemes otthon hagyni, különösen azoknak, akik hosszabb időt töltenek a szabadban. Aki a mindenszenteki hétvégén utazást vagy szabadtéri programot tervez, annak érdemes indulás előtt is ellenőriznie a friss előrejelzést, hiszen a helyi záporok és a felhőzet alakulása területenként eltérhet.