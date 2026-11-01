November 13-án nyit Budapest két legnagyobb karácsonyi vására. A Vörösmarty téri és a bazilikai karácsonyi vásár is egy napon indul. A Bazilikánál egészen újév napjáig...
Mindenszentek napján sem lesz igazi kirándulóidő: mutatjuk, mikor jöhet eső
November első napján, vasárnap valamivel enyhébb, de továbbra is hűvös idő várható Magyarországon. Reggel még több helyen kisüthet a nap, napközben azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a délutáni órákban pedig már jellemzően borult égboltra kell készülni. A legmagasabb hőmérséklet 9–12 fok körül alakulhat, éjszaka pedig helyenként kisebb eső is előfordulhat.
Nem hoz jelentős időjárási fordulatot november első napja. Az aktuális előrejelzés szerint vasárnap reggel még többfelé lehetnek napos időszakok, később azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutánra az ország nagy részén felhős, borult idő válhat meghatározóvá.
A hőmérséklet hajnalban 4–6 fok körül alakul, napközben pedig 10–12 fokig emelkedhet. A melegebb idő tehát egyelőre nem tér vissza, de a szombatihoz képest valamivel enyhébb lehet az idő.
Mindenszentek napján sokan indulnak útnak, hogy felkeressék elhunyt szeretteik sírját. A reggeli és délelőtti órák időjárása kedvezőbbnek ígérkezik, ekkor még többfelé lehetnek naposabb időszakok, és a csapadék esélye is alacsonyabb. Délutánra azonban egyre több felhő érkezhet, ezért aki hosszabb temetőlátogatást vagy szabadtéri programot tervez, annak érdemes rétegesen öltöznie. A naplemente után gyorsan hűlni kezd a levegő, így az esti órákban már kifejezetten hideg lehet.
Estére növekedhet a csapadék esélye
Napközben viszonylag kicsi az esélye az esőnek, az esti és éjszakai órákban azonban változhat a helyzet. A felhőzet továbbra is megmaradhat, és elszórtan kisebb csapadék is előfordulhat.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A hétvége időjárása így összességében inkább a késő őszi arcát mutatja. Bár vasárnap valamivel enyhébb lesz a levegő, a vastagabb kabátot továbbra sem érdemes otthon hagyni, különösen azoknak, akik hosszabb időt töltenek a szabadban. Aki a mindenszenteki hétvégén utazást vagy szabadtéri programot tervez, annak érdemes indulás előtt is ellenőriznie a friss előrejelzést, hiszen a helyi záporok és a felhőzet alakulása területenként eltérhet.
A Pénzcentrum 2026. november 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
avaly 93 tűzeset történt a temetőkben és azok környékén, idén azonban már 103 esetet regisztráltak.
Forgalomkorlátozások jönnek Budapesten mindenszentek és halottak napja miatt, több temető környékén is változik a közlekedés.
Európa legjobb hotelei közé választották a W Budapestet: a Drechsler-palota újra felkerült a kontinens luxustérképére
Európa legjobb szállodái közé választották a W Budapestet: a Readers’ Choice Awards rangsorban az Andrássy úti luxushotel a „Rest of Europe” kategória 17. helyén végzett.
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
Ha az őszi-téli időszak sem hoz elegendő csapadékot, egy újabb forró, száraz nyár az ideinél is súlyosabb következményekkel járhat Magyarországon.
Borult, szeles és helyenként esős időre számíthatunk ezen a hétvégén.
Történelmi döntés született: gigantikus vasútfejlesztésre készül a magyar kormány a szomszédos állammal
Andrej Babis cseh és Magyar Péter magyar miniszterelnök egyaránt a pragmatikus, nemzeti érdekeken alapuló szövetség fontosságát hangsúlyozta.
A Pénzcentrum 2026. október 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Már novemberben nyitnak a mesés ünnepi vásárok Ausztriában: így kerülheted el a tömeget és a drágaságot
Néhány héten belül megnyitják kapuikat az idei osztrák karácsonyi vásárok.
A spanyol vasúti baleseteket vizsgáló bizottság (CIAF) 74-re emelte az urdai vasúti szerencsétlenségben meghaltak számát csütörtök délután közzétett jelentésében.
Mesterséges vízpótlás nélkül a század végére akár három különálló medencére is szakadhat a Balaton
Történelmi megállapodást kötött Vitézy Dávid: szupervonatok köthetik össze Magyarországot a környező fővárosokkal
Újabb lendületet kaphatnak a Magyarországot Csehországgal és a régió többi országával összekötő vasúti fejlesztések.
Rengeteg pénzről döntött a kormány tegnap este: több milliárd forint többletforráshoz jut Vitézy Dávid minisztériuma
A kormány legújabb döntései nyomán több milliárd forintos többletforráshoz jut a közlekedési ágazat.
A Pénzcentrum 2026. október 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Több csomópontban is forgalomkorlátozásra kell számítani november 2-án és 3-án az M0-s autóúton és az M2-es autópályán.
Rekordközeli nyári forgalmat hozott Budapest: a szállodák vendégszáma közel 10 százalékkal nőtt, az árak is emelkedtek.
Megszólalt a Ryanair: egyelőre nem látszanak az európai zavargások a forgalomban, sokan így is utazni akarnak
Miközben egyes piaci szereplők szerint már érződik az európai tüntetések és zavargások hatása az utazási kedven, a Ryanair egészen mást lát.
Nyolc új útvonallal bővíti budapesti kínálatát a Ryanair a 2026-os téli menetrendben.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.