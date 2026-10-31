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Európa legszebb karácsonyi vására november 13-án nyit Budapesten: itt az Advent Bazilika és a Vörösmarty téri vásár nyitvatartása
November 13-án nyit Budapest két legnagyobb karácsonyi vására. A Vörösmarty téri és a bazilikai karácsonyi vásár is egy napon indul. A Bazilikánál egészen újév napjáig lehet forralt borozni.
A Szent István téri Advent Bazilika és a Vörösmarty téri vásár 2026-ban is egy napon, november 13-án, pénteken nyitja kapuit. Ez egy nappal korábbi kezdés a tavalyinál: 2025-ben a két vásár november 14-én indult.
A két belvárosi vásár egymástól néhány perc sétára van, így sokan egy délután alatt mindkettőt bejárják. A nyitás napja közös, a nyitvatartás és a zárás azonban eltér: a Bazilikánál egészen január 1-jéig lehet vásárolni, a Vörösmarty téren a kézműves kiállítók már december 28-án elköszönnek.
Bazilikai karácsonyi vásár: január 1-jéig tart nyitva Európa legszebb vására
A Szent István téri vásár 2026. november 13-tól 2027. január 1-jéig várja a látogatókat – derül ki a hivatalos nyitvatartási oldalról. A szervezők szerint közel száz hazai kézműves kiállító lesz jelen.
Az Advent Bazilika októberben újabb nemzetközi elismerést kapott: a European Best Destinations (EBD) szavazásán Európa legszebb karácsonyi vására lett, a díjat október 9-én adták át Monacóban. A BudAPPest beszámolója szerint a döntőbe 40 európai vásár jutott be.
Nyitvatartás:
- hétfőtől csütörtökig és vasárnap: 11:00–22:00
- pénteken és szombaton: 11:00–23:00
- december 24.: 11:00–15:00
- december 25–26.: 11:00–20:00
- december 31.: 11:00-tól hajnali 3 óráig
- január 1.: 11:00–18:00
Vörösmarty téri karácsonyi vásár: november 13-tól minden nap nyitva
A Vörösmarty Classic Xmas néven futó vásár hivatalos oldala szerint 2026. november 13-tól minden nap várják a látogatókat. A programban kisvasút, karácsonyfa, jótékonysági akciók és zenei fellépők szerepelnek, a kiállítók hazai kézművesek.
Fontos különbség a Bazilikához képest, hogy a Vörösmarty téren a kézműves kiállítók és a kisvasút csak december 28-ig maradnak. A nyitvatartási oldal szerint utána a teret már a szilveszteri bulira készítik elő.
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Nyitvatartás:
- hétfőtől csütörtökig és vasárnap: 11:00–21:00
- pénteken és szombaton: 11:00–22:00
- kisvasút: hétköznap 14:00–20:00, hétvégén 11:00–20:00
- december 24.: 10:00–14:00
- december 25–26.: 12:00–18:00 (26-án a kisvasút 14 órától)
- december 29–30.: 11:00–21:00
- december 31.: 11:00-tól hajnali 3 óráig
Mennyibe kerülhet idén a forralt bor és a lángos a Vörösmarty téren és a Bazilikánál?
Hivatalos árlistát egyik vásár sem tett még közzé, a pontos árak csak a nyitáskor derülnek ki. A tavalyi árakból azonban jól látszik, mire lehet készülni. A Pénzcentrum 2025-ben a nyitás napján végigjárta a Vörösmarty téri vásárt. A forralt bor mindkét belvárosi vásárban fix 1500 forintba került. A sajtos-tejfölös lángos 2900, a kürtőskalács 3300, a marhapörkölt 6800 forint volt.
Nagy ugrás idén sem valószínű. A KSH szerint szeptemberben 1,6 százalék volt az éves infláció, az éttermi étkezés 5,8 százalékkal drágult. Ha a vásári árak ennyivel nőnek, a forralt bor 1500–1600, a sajtos-tejfölös lángos 3000 forint körül alakulhat. Tavaly a szervezők szerint az ételek ára átlagosan csak 1,5 százalékkal emelkedett.
Aki spórolna, annak érdemes a fix áras menüt keresni. Tavaly 1600 forintért lehetett kapni a nagykonyháknál, de az árusok kevéssé reklámozták. Enélkül egy komplett étkezés főétellel, körettel és itallal fejenként 6–8 ezer forintba is belekerült.
Fotó: Gosztola Judit
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