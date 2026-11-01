A Pénzcentrum 2026. november 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Figyelmeztetés érkezett a Bankszövetségtől: komoly reformok nélkül nincs kitörés a gazdasági csapdából
Magyarország gazdasági felzárkózása 2026-ra megtorpant, mivel az olcsó munkaerőre, az exportra és az állami ösztönzőkre épülő modell elérte a határait. A Magyar Bankszövetség legújabb tanulmánya szerint a gazdasági üvegplafon áttöréséhez az állami beavatkozások csökkentésére, kiszámítható szabályozásra, valamint a lakáshitelezés, az épületenergetika, a kkv-finanszírozás és a digitális állami szolgáltatások átfogó reformjára van szükség - számolt be a Portfolio.
A hazai gazdaság strukturális problémái miatt az időszakos növekedési szakaszok nem vezettek tartós, tudásalapú fejlődéshez. Míg a régiós versenytársak jelentős termelékenységjavulást értek el az elmúlt évtizedekben, a hazai mutatók elmaradtak ettől, amit a digitalizáció és az innováció hiánya, valamint a munkaerőhiány is súlyosbít.
Becsei András, Bógyi Attila, Incze Zsombor és Kovács Levente szakpolitikai tanulmánya szerint a gazdaságpolitika egy "intervenciós spirálba" került. A gyakori piaci beavatkozások, a különadók és a folyamatosan változó jogszabályok rontják a befektetői bizalmat. Az állam ezt sokszor bonyolult támogatásokkal próbálja ellensúlyozni, ami tovább növeli a bürokráciát, torzítja a piacot és fenntartja a bizonytalanságot.
A felzárkózás első feltétele egy választási ciklusoktól független, stabil jogi környezet megteremtése. A jelenlegi magas adóterhek – köztük az idén fizetendő, előzetesen 494 milliárd forintra becsült bank- és extraprofitadó – jelentősen rontják a szektor hitelezési és kockázatvállalási képességét, így drágítják a lakossági és a vállalati finanszírozást. A szerzők a rendkívüli szektorális terhek és a piactorzító intézkedések, például a kamatstop előre rögzített, átlátható kivezetését szorgalmazzák, hogy a kamatvédelem valóban csak a rászorulókat segítse.
A második kulcsterület a lakáspiac és a hitelezés reformja. Bár a lakásárak az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek, a hazai jelzáloghitel-piac nemzetközi összevetésben továbbra is rendkívül alulfejlett. Az általános keresletélénkítés helyett a szakemberek egy célzott, az új lakások vásárlását és az energetikai korszerűsítést ösztönző rendszert javasolnak. A hitelezési folyamatok gyorsítása és olcsóbbá tétele érdekében elengedhetetlen a statisztikai értékbecslés szélesebb körű engedélyezése, a közjegyzői folyamatok észszerűsítése, valamint az elektronikus ingatlan-nyilvántartás (E-ING) banki rendszerekkel való közvetlen, gördülékeny összekötése.
Erre szorosan épül a harmadik pillér, a hazai épületállomány energetikai megújítása, amely egyben ellátásbiztonsági és versenyképességi kérdés is. A magyar lakóingatlanok közel nyolcvan százaléka 1990 előtt épült, többségük pedig energetikailag korszerűtlen. A korábbi, választásokhoz igazított és bonyolult felújítási programok helyett egy legalább tizenöt éves, kiszámítható stratégiára van szükség. A tanulmány egy moduláris, 5 millió forint vissza nem térítendő támogatásból és 15 millió forint zöldhitelből álló konstrukciót vázol fel, amelyet egy államilag támogatott zöld lakás-takarékpénztár és egy országos, egyablakos tanácsadói hálózat is segítene.
A negyedik terület a kis- és középvállalkozások finanszírozásának átalakítása. Bár a szektor a hazai foglalkoztatás gerincét adja, a teljesítménye az elmúlt években folyamatosan csökkent. A probléma gyökere részben az, hogy a támogatott hitelezés túlzottan eltolódott a forgóeszközhitelek felé, ami sok esetben nem termelékenységet növelő beruházásokhoz, hanem a források betétekben történő pihentetéséhez vezetett. A Bankszövetség szerint a jelenlegi kizárólagos közvetítői modellt meg kell szüntetni, a kamattámogatást pedig közvetlenül a hitelnyújtó bankoknál is elérhetővé kell tenni. Emellett kulcsfontosságú a szellemi tulajdonon alapuló finanszírozás megteremtése a tudásintenzív cégek számára, hogy az innováció is hitelképes fedezetté váljon.
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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Végül a gazdaságfehérítés és a hatékonyság érdekében tovább kell fejleszteni a szolgáltató államot és a készpénzmentes gazdaságot. A magas készpénzhasználat jelentős társadalmi költségekkel és a szürkegazdaság erősödésével jár, miközben az állami digitális fejlesztések sokszor elszigeteltek maradnak a piaci szereplőktől.
A javaslat szerint a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) funkcióit közvetlenül be kell építeni a banki ügyfélutakba, így az ügyintézés egyetlen felületen történhetne. Egy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) közösen kialakított, valós idejű jövedelemadatbázis és egy kibővített hitelinformációs rendszer jelentősen felgyorsítaná a hitelbírálatokat, ami a pontosabb kockázatértékelés révén kedvezőbb kamatokat biztosítana az ügyfeleknek.
A tartós, tudásalapú felzárkózáshoz a pénzügyi szektor, az állam és a vállalkozások hosszú távú, adatokra és digitalizációra épülő együttműködésére van szükség. Ennek azonban megkerülhetetlen alapfeltétele az állami túlszabályozás leépítése, valamint a végponttól végpontig digitalizált, európai szinten is versenyképes szolgáltatások kialakítása.
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