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Magyar Péter miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2026. október 23-án.
Gazdaság

Magyar Péter október 23-i ünnepi beszéde röviden: a miniszterelnök legfontosabb üzenetei 10 pontban

Pénzcentrum
2026. október 23. 17:34 3 perc

Magyar Péter miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, a Kossuth téren mondott ünnepi beszédében a nemzeti összefogás, a szabadság és a függetlenség fontosságát hangsúlyozta. A beszéd legfontosabb gondolatait gyűjtöttük össze.

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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartott állami megemlékezésen Magyar Péter a Kossuth téren, külföldi állami vezetők és az egykori forradalom még élő résztvevőinek jelenlétében mondott beszédet.

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A miniszterelnök felidézte a forradalom legfontosabb eseményeit, megemlékezett az áldozatokról és a megtorlások időszakáról, valamint kitért Magyarország jelenlegi helyzetére és a kormányzás előtt álló feladatokra is. Az ünnepi beszéd legfontosabb gondolatait tíz pontban foglaltuk össze.

  • 1956 megmutatta a magyarok összefogásának erejét. Magyar Péter szerint a forradalom hősei bebizonyították, mire képes a magyar társadalom, ha közösen áll ki a szabadságáért. A 70 évvel ezelőtti eseményeket a 20. század egyik legfontosabb forradalmának nevezte.
  • A forradalom hőseinek áldozata nem volt hiábavaló. A miniszterelnök többek között Szeles Erikáról, Mansfeld Péterről, Angyal Istvánról, Nagy Imréről és Maléter Pálról is megemlékezett. Hangsúlyozta, hogy a szovjet hadsereg leverhette a szabadságharcot, de a magyarok szabadságvágyát nem tudta megtörni.
  • A magyar vezetők hatalma soha nem lehet fontosabb az ország szabadságánál. Magyar szerint 1956 egyik legfontosabb tanulsága, hogy egyetlen politikai vezető sem helyezheti saját hatalmának megőrzését a nemzeti függetlenség elé.
  • Nem lehet idegen hatalmakra támaszkodva kormányozni. A kormányfő kijelentette, hogy aki saját népével szemben "Moszkvában vagy máshol keres támogatást," annak 1956 intő figyelmeztetés kell legyen. Szerinte a forradalom véráldozatát nem lehet pillanatnyi gazdasági alkukért vagy kétes szövetségekért háttérbe szorítani.
  • Az agresszorok mentegetése összeegyeztethetetlen 1956 örökségével. Magyar úgy fogalmazott, hogy aki egy agresszort menteget, vagy idegen birodalmi érdekeknek rendelné alá Magyarországot, az nem értette meg a forradalom üzenetét.
  • Magyarország helye a szabad, demokratikus Európában van. A miniszterelnök szerint az ország nem sodródhat Kelet és Nyugat között. A különutas politika helyett megbízható nemzetközi szövetségesként, önálló és egyenrangú partnerként kívánnak részt venni az európai együttműködésben.
  • A nemzeti ünnep minden magyaré. Magyar bírálta azt a korábbi szemléletet, amely szerinte egyetlen politikai oldalhoz kötötte az október 23-i megemlékezéseket. Hangsúlyozta, hogy az 1956-os hősök előtt politikai hovatartozástól függetlenül mindenki tiszteleghet.
  • A kormányzás szolgálat, nem uralkodás. A kormányfő azt ígérte, hogy a megszerzett hatalmat nem használják fel saját népük ellen, nem teremtenek új ellenségképeket, és biztosítják, hogy a törvények mindenkire egyformán vonatkozzanak.
  • A szabadsághoz tisztességes megélhetés és működő állam is szükséges. Magyar szerint 1956 örökségéhez a munka megbecsülése, a tisztes megélhetés és a társadalom kiszolgáltatott tagjainak védelme is hozzátartozik. Külön említette a kórházban hagyott csecsemőket és a bántalmazott nőket, akiknek az államtól segítséget kell kapniuk.
  • Az összefogás a jövő Magyarországának alapja. Beszéde végén Magyar Péter arra kérte a magyarokat, hogy közösen dolgozzanak egy szabadabb, igazságosabb és működőképesebb országért, amelyre a következő generációk is büszkék lehetnek.

A miniszterelnök végül köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek befogadták a magyar menekülteket, valamint a Kossuth téri megemlékezésen részt vevő külföldi állami vezetőknek és az egykori forradalmároknak a részvételt. Ünnepi beszédét az „Éljen a magyar szabadság!” és a „Gloria victis!”, vagyis „Dicsőség a legyőzötteknek!” felkiáltásokkal zárta.

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Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
Címlapkép: Getty Images
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