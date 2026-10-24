Havi 1 millió forintos fizetéssel keresnek magyar házvezetőket az osztrákok: semmilyen végzettség nem kell

Egy friss hirdetés szerint a közelgő téli szezonra keresnek házvezetőt az ausztriai Schladmingban található Ridehouse vendégházba. A munkáltató a kiemelt bérezés mellett saját szállást és teljes ellátást is biztosít. A házvezetői feladatok közé tartozik a vendégház önálló vezetése, a vendégek fogadása, a reggeliztetés és a tisztaság fenntartása. A pozíció betöltéséhez német- vagy angolnyelv-tudásra, jó munkabírásra és önállóságra is szükség van.

Bomba jó álláslehetőség vár azokra, akik szívesen vállalnának munkát az osztrák Alpokban a téli szezonra, ugyanis a schladmingi Ridehouse vendégház házvezetőt keres. A munkát akár már novemberben el lehet kezdeni, és nagy előnye, hogy igen vonzó fizetés és ingyen szállás is jár hozzá.

A pozíció elsősorban azoknak lehet érdekes, akik képesel menedzselni egy vendégház mindennapi működését. A munkakör összetett feladatokkal jár: házvezetőnek önállóan kell irányítania a vendégházat, fogadnia a vendégeket, gondoskodnia a reggeliztetésről, valamint biztosítania a szobák és a közösségi terek tisztaságát.

EZ IS ÉRDEKELHET Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá Évente rengeteg magyar elgondolkodik rajta, hogy Ausztriában vállaljon munkát, azonban sokakat visszatart a nyelvismeret hiánya, pedig sok munkához még az se kell.

Mindezzel pedig kiemelkedő fizetés is jár, a bérezés nettó 600 ezer és 900 ezer forint között alakul havonta. Ehhez a munkáltató saját, privát szállást biztosít a vendégház földszintjén, valamint teljes ellátást is kínál. A juttatások között céges telefon és laptop is szerepel, a hirdetés pedig stabil, tervezhető munkahelyet és önálló munkabeosztást is ígér.

Fontos feltétel, hogy a jelentkező vállalja a hosszabb ausztriai tartózkodást, mivel az ingázás a távolság miatt nem megoldható. Emellett németül vagy angolul is tudni kell, továbbá elvárás a jó munkabírás, a kommunikációs készség, valamint a saját magukra és környezetükre való igényesség.

Rengeteg magyar dolgozik Ausztriában

Az Ausztriában dolgozó magyarok száma az elmúlt néhány évben folyamatosan nőtt: míg 2020-ban körülbelül 777 ezer magyar dolgozott kinn, addig 2024-ben már 1 millió felett volt ez a szám. A magyar munkavállalók számára a vendéglátás mellett az egészségügyi szektor és az idősellátás az elsődleges célpont még.

A téli szezon során várhatóan ismét megnő majd a szomszédos országban dolgozók száma, mivel az osztrák gazdaságnak nagy szüksége van az idénymunkásokra. A munkaerőhiány számos szektorban kihívást jelent, a vendéglátás, a turizmus, az egészségügy és a logisztikai is küzd. A trendek szerint mindennek kezelése továbbra is kulcskérdés lesz az országban a jövőben, amiben a magyar munkavállalók alapvető szerepet játszanak.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.