Míg Magyarországon egyelőre várat magára az első havazás, Ausztria magasabban fekvő hegyvidékein az elmúlt napokban leesett az ősz eddigi legjelentősebb hava.
Havi 1 millió forintos fizetéssel keresnek magyar házvezetőket az osztrákok: semmilyen végzettség nem kell
Egy friss hirdetés szerint a közelgő téli szezonra keresnek házvezetőt az ausztriai Schladmingban található Ridehouse vendégházba. A munkáltató a kiemelt bérezés mellett saját szállást és teljes ellátást is biztosít. A házvezetői feladatok közé tartozik a vendégház önálló vezetése, a vendégek fogadása, a reggeliztetés és a tisztaság fenntartása. A pozíció betöltéséhez német- vagy angolnyelv-tudásra, jó munkabírásra és önállóságra is szükség van.
Bomba jó álláslehetőség vár azokra, akik szívesen vállalnának munkát az osztrák Alpokban a téli szezonra, ugyanis a schladmingi Ridehouse vendégház házvezetőt keres. A munkát akár már novemberben el lehet kezdeni, és nagy előnye, hogy igen vonzó fizetés és ingyen szállás is jár hozzá.
A pozíció elsősorban azoknak lehet érdekes, akik képesel menedzselni egy vendégház mindennapi működését. A munkakör összetett feladatokkal jár: házvezetőnek önállóan kell irányítania a vendégházat, fogadnia a vendégeket, gondoskodnia a reggeliztetésről, valamint biztosítania a szobák és a közösségi terek tisztaságát.
Mindezzel pedig kiemelkedő fizetés is jár, a bérezés nettó 600 ezer és 900 ezer forint között alakul havonta. Ehhez a munkáltató saját, privát szállást biztosít a vendégház földszintjén, valamint teljes ellátást is kínál. A juttatások között céges telefon és laptop is szerepel, a hirdetés pedig stabil, tervezhető munkahelyet és önálló munkabeosztást is ígér.
Fontos feltétel, hogy a jelentkező vállalja a hosszabb ausztriai tartózkodást, mivel az ingázás a távolság miatt nem megoldható. Emellett németül vagy angolul is tudni kell, továbbá elvárás a jó munkabírás, a kommunikációs készség, valamint a saját magukra és környezetükre való igényesség.
Rengeteg magyar dolgozik Ausztriában
Az Ausztriában dolgozó magyarok száma az elmúlt néhány évben folyamatosan nőtt: míg 2020-ban körülbelül 777 ezer magyar dolgozott kinn, addig 2024-ben már 1 millió felett volt ez a szám. A magyar munkavállalók számára a vendéglátás mellett az egészségügyi szektor és az idősellátás az elsődleges célpont még.
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A téli szezon során várhatóan ismét megnő majd a szomszédos országban dolgozók száma, mivel az osztrák gazdaságnak nagy szüksége van az idénymunkásokra. A munkaerőhiány számos szektorban kihívást jelent, a vendéglátás, a turizmus, az egészségügy és a logisztikai is küzd. A trendek szerint mindennek kezelése továbbra is kulcskérdés lesz az országban a jövőben, amiben a magyar munkavállalók alapvető szerepet játszanak.
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