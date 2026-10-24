2026. október 24. szombat Salamon
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A havas Lech falu légi felvétele télen
HRCENTRUM

Havi 1 millió forintos fizetéssel keresnek magyar házvezetőket az osztrákok: semmilyen végzettség nem kell

Hegyi Letícia
2026. október 24. 16:03 3 perc

Egy friss hirdetés szerint a közelgő téli szezonra keresnek házvezetőt az ausztriai Schladmingban található Ridehouse vendégházba. A munkáltató a kiemelt bérezés mellett saját szállást és teljes ellátást is biztosít. A házvezetői feladatok közé tartozik a vendégház önálló vezetése, a vendégek fogadása, a reggeliztetés és a tisztaság fenntartása. A pozíció betöltéséhez német- vagy angolnyelv-tudásra, jó munkabírásra és önállóságra is szükség van.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bomba jó álláslehetőség vár azokra, akik szívesen vállalnának munkát az osztrák Alpokban a téli szezonra, ugyanis a schladmingi Ridehouse vendégház házvezetőt keres. A munkát akár már novemberben el lehet kezdeni, és nagy előnye, hogy igen vonzó fizetés és ingyen szállás is jár hozzá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pozíció elsősorban azoknak lehet érdekes, akik képesel menedzselni egy vendégház mindennapi működését. A munkakör összetett feladatokkal jár: házvezetőnek önállóan kell irányítania a vendégházat, fogadnia a vendégeket, gondoskodnia a reggeliztetésről, valamint biztosítania a szobák és a közösségi terek tisztaságát.

Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá
EZ IS ÉRDEKELHET
Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá
Évente rengeteg magyar elgondolkodik rajta, hogy Ausztriában vállaljon munkát, azonban sokakat visszatart a nyelvismeret hiánya, pedig sok munkához még az se kell.

Mindezzel pedig kiemelkedő fizetés is jár, a bérezés nettó 600 ezer és 900 ezer forint között alakul havonta. Ehhez a munkáltató saját, privát szállást biztosít a vendégház földszintjén, valamint teljes ellátást is kínál. A juttatások között céges telefon és laptop is szerepel, a hirdetés pedig stabil, tervezhető munkahelyet és önálló munkabeosztást is ígér.

Fontos feltétel, hogy a jelentkező vállalja a hosszabb ausztriai tartózkodást, mivel az ingázás a távolság miatt nem megoldható. Emellett németül vagy angolul is tudni kell, továbbá elvárás a jó munkabírás, a kommunikációs készség, valamint a saját magukra és környezetükre való igényesség.

Rengeteg magyar dolgozik Ausztriában

Az Ausztriában dolgozó magyarok száma az elmúlt néhány évben folyamatosan nőtt: míg 2020-ban körülbelül 777 ezer magyar dolgozott kinn, addig 2024-ben már 1 millió felett volt ez a szám. A magyar munkavállalók számára a vendéglátás mellett az egészségügyi szektor és az idősellátás az elsődleges célpont még.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A téli szezon során várhatóan ismét megnő majd a szomszédos országban dolgozók száma, mivel az osztrák gazdaságnak nagy szüksége van az idénymunkásokra. A munkaerőhiány számos szektorban kihívást jelent, a vendéglátás, a turizmus, az egészségügy és a logisztikai is küzd. A trendek szerint mindennek kezelése továbbra is kulcskérdés lesz az országban a jövőben, amiben a magyar munkavállalók alapvető szerepet játszanak.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #vendéglátás #ausztria #munka #külföldi munka #állás #munkaerőpiac #fizetések #külföldi munkavállalás #külföldi munkaerő

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:56
17:31
17:02
16:32
16:03
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2026.10.19 07:38
Hogyan készüljünk fel a szemészeti vizsgálatra?
A vizsgálat előtt érdemes összegyűjteni a korábbi szemészeti leleteket, a szemüveg vagy kontaktlencs...
coachco  |  2026.10.07 22:03
Vízbiztonságra vágyakozás
Csapvizet isztok? Miért? Miért nem? [...] Bővebben!
laskainelli  |  2026.09.17 11:30
Amikor a gyerekkori minta béklyóvá válik
Nagy kérdés, hogy a legfontosabb döntéseidben valóban a felnőtt, tudatos éned választ, vagy csupán e...
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 24.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: csúnyán ráfizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. október 23.
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
2026. október 24.
Ilyen luxus karórákért állnak sorba a magyarok – nem olcsó mulatság, de busásan megtérül, ha valaki nem vakon vásárol
2026. október 23.
Magyar Péter október 23-i ünnepi beszéde röviden: a miniszterelnök legfontosabb üzenetei 10 pontban
2026. október 23.
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
NAPTÁR
Tovább
2026. október 24. szombat
Salamon
43. hét
Október 24.
Az ENSZ világnapja
Október 24.
Éghajlatvédelmi világnap
Október 24.
A magyar operett napja
Október 24.
A lefegyverzés hete (24-30)
Október 24.
Az origami világnapja
Október 24.
Globális média- és információs műveltségi hete
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eszed megáll: ennyit keres egy stewardess 2026-ban a Ryanairnél és a Wizz Airnél
2
6 napja
Tömegével keresi a dolgozókat az Aldi ezekre a helyekre: 6-7 ezer forintos órabért fizetnek, havi 1 millió is simán összejöhet
3
2 hete
Fordulat a december 24-i munkaszüneti nap ügyében: elkaszálták a kezdeményezést, erre készülhetünk 2026-ban
4
5 napja
Nemcsak a minimálbéresek kapnak több fizetést 2027-től: kiderült, kinek mennyivel nő a nettója az szja-csökkentés után
5
4 hete
Kiderült, hol folytatja pályafutását a Mentőszolgálattól menesztett Győrfi Pál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lejáratig számított hozam
A lejáratig megtartott állampapírok teljes hozama akkor kapható meg, ha a befektető a vásárlás napjától a lejáratig megtartja az értékpapírokat és a közben kapott kamatokat is befekteti. A hozammutató segítségével kiszámolhatjuk, hogy lejáratkor mennyi lesz a befektetés értéke.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 17:56
Kvíz: Állat vagy növény? Nem is olyan egyszerű megmondani, hogy milyen élőlényt rejt ez a 10 becsapós elnevezés!
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 14:30
Ennyit kereshet civil állásában a Unique énekesnője, Völgyesi Gabi: két diplomával szép summa ütheti a zsebét
Agrárszektor  |  2026. október 24. 16:57
Vége? Bezárják a legendás sörgyárat, sokan maradnak munka nélkül