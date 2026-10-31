2026. október 31. szombat Farkas
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyarországon és (Kelet)Európában hagyomány, hogy mindenszentek napján (november 1-jén) gyertyát gyújtanak és meglátogatják az elhunyt hozzátartozók sírját. Más néven a halottak napja. A magyarok elmennek a temetőkbe és gyertyát gyú
Utazás

Egyetlen mécses is tragédiát okozhat: megkongatta a vészharangot a katasztrófavédelem

MTI
2026. október 31. 11:31 3 perc

Százezrek indulnak a temetőkbe a következő napokban, a rendőrség és a katasztrófavédelem pedig arra figyelmeztet, hogy a megemlékezések időszakában a lopások, a közlekedési balesetek és a tűzesetek veszélye is megnő. Tavaly 93 tűzeset történt a temetőkben és azok környékén, idén azonban már 103 esetet regisztráltak. A hatóságok szerint néhány egyszerű óvintézkedéssel sok baj megelőzhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A mindenszentek, halottak napja és halloween veszélyeire az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) képviselői hívták fel a figyelmet a budapesti Fiumei úti sírkertben tartott keddi sajtótájékoztatón.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Varga Balázs, az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője arra figyelmeztetett, hogy az ünnepek környékén megszaporodhatnak a jogsértések. A temetőlátogatás előtt ezért érdemes ellenőrizni, hogy megfelelően bezártuk-e a lakásunkat, házunkat és udvarunkat.

A tömegközlekedési eszközökön célszerű az értéktárgyakat a táskák és kabátok belső zsebében tartani, így nehezebbé válik a zsebtolvajok dolga. A sírok gondozása közben se hagyjuk őrizetlenül a táskánkat, az autó utasterében pedig ne tartsunk látható helyen pénzt, telefont vagy más értéket.

Ezt a hibát követi el rengeteg magyar mindenszentekkor a temetőnél: a tolvajok csak erre várnak, a biztosító ilyenkor nem fizet
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezt a hibát követi el rengeteg magyar mindenszentekkor a temetőnél: a tolvajok csak erre várnak, a biztosító ilyenkor nem fizet
Mindenszentekkor a temetőknél is aratnak a tolvajok. Az autóban hagyott táskáért a casco általában nem fizet, a sírról ellopott vázáért pedig csak külön kiegészítővel.

Több autó, nagyobb balesetveszély: erre figyelmeztet a rendőrség

A temetők környékén a megszokottnál nagyobb forgalomra kell számítani, ami a balesetek kockázatát is növeli. Berzai Zsolt, az ORFK Balesetmegelőzési Osztályának vezetője azt tanácsolta az autósoknak, hogy indulás előtt tervezzék meg az útvonalukat, és lehetőség szerint kerüljék a csúcsforgalmi időszakokat.

A gyalogosoknak és a kerékpárosoknak különösen figyelniük kell a láthatóságra. Ősszel korán sötétedik, a látási viszonyok pedig gyorsan romolhatnak, ezért a hatóságok fényvisszaverő ruházat viselését javasolják.

Már több tűzeset történt a temetőkben, mint tavaly egész évben

A katasztrófavédelem adatai szerint tavaly 93, 2026-ban pedig már 103 tűzeset történt a temetőkben és azok környékén. A lángok tavaly 170 ezer négyzetméternyi területet perzseltek fel, idén viszont a különösen száraz időjárás miatt már közel 500 ezer négyzetméter égett le.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Dóka Imre, az OKF helyettes szóvivője arra kérte a megemlékezőket, hogy a gyertyák és mécsesek meggyújtása előtt távolítsák el a száraz növényzetet a sírokról. A lángokat soha ne hagyják őrizetlenül, távozás előtt pedig minden esetben győződjenek meg arról, hogy teljesen eloltották őket. Különösen veszélyes lehet, ha valaki az égő vagy még forró mécsest a temetői hulladékgyűjtőbe dobja. A szóvivő szerint a szeméttárolók gyakran emiatt gyulladnak ki.

Otthon is könnyen bajt okozhat egy őrizetlenül hagyott gyertya

Nemcsak a temetőkben, hanem a lakásokban is fokozott óvatosságra van szükség. Az otthon meggyújtott gyertyák és mécsesek szintén lakástüzet okozhatnak, ezért ezeket sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Halloweenkor a töklámpások világítására a katasztrófavédelem elsősorban LED-szalagok és LED-izzók használatát ajánlja. Ezekkel elkerülhető a nyílt láng használatából eredő tűzveszély.

A rendőrség és a katasztrófavédelem az ország mintegy négyezer temetőjének biztosításában a helyi polgárőr egyesületekkel is együttműködik. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a megemlékezések idején segítsék az idősebb emberek közlekedését, és fokozottan figyeljenek egymás biztonságára.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #rendőrség #lopás #figyelmeztetés #halottak napja #katasztrófavédelem #orfk #mindenszentek #halloween #közlekedési baleset #tűzesetek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:27
11:56
11:31
11:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 31.
Tömeges boltbezárási hullám söpör végig Magyarországon: egyre több kis üzlet vérzik el, a nagy láncok is szenvednek
2026. október 30.
Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal
2026. október 31.
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: irtó egyszerű lenne megelőzni, mégis karba tett kézzel várjuk, míg megtörténik a legrosszabb
2026. október 31.
Adósrabszolgaság vagy esély a saját otthonra? Elmondhatod, mit gondolsz a hitelekről
2026. október 30.
Európa legjobb hotelei közé választották a W Budapestet: a Drechsler-palota újra felkerült a kontinens luxustérképére
NAPTÁR
Tovább
2026. október 31. szombat
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Már látszik, milyen tél vár Magyarországra: veszélyes fordulat jöhet az időjárásban - ezt okozza a szuper El Niño
2
4 napja
Vitézy Dávid bejelentése: emeletes Volán buszokkal váltják ki az InterCity-vonatokat, hatalmas járműbeszerzés indul
3
23 órája
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
4
1 hete
Megérkezett az első hó! Errefelé már 1-2 centi esett: készülhetnek a közlekedők
5
2 hete
Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jegyzés
A befektetőnek, az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 31. 13:02
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: irtó egyszerű lenne megelőzni, mégis karba tett kézzel várjuk, míg megtörténik a legrosszabb
Pénzcentrum  |  2026. október 31. 11:15
412 ezer forintos támogatásról döntött a Tisza-kormány: 2027-től jár azoknak a megtakarítóknak, akik maximálisan kihasználják
Agrárszektor  |  2026. október 31. 12:34
Valami furcsa történhet itt a zöldségekkel: erről tudnia kell a vásárlóknak