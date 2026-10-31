Egyetlen mécses is tragédiát okozhat: megkongatta a vészharangot a katasztrófavédelem

Százezrek indulnak a temetőkbe a következő napokban, a rendőrség és a katasztrófavédelem pedig arra figyelmeztet, hogy a megemlékezések időszakában a lopások, a közlekedési balesetek és a tűzesetek veszélye is megnő. Tavaly 93 tűzeset történt a temetőkben és azok környékén, idén azonban már 103 esetet regisztráltak. A hatóságok szerint néhány egyszerű óvintézkedéssel sok baj megelőzhető.

A mindenszentek, halottak napja és halloween veszélyeire az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) képviselői hívták fel a figyelmet a budapesti Fiumei úti sírkertben tartott keddi sajtótájékoztatón.

Varga Balázs, az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője arra figyelmeztetett, hogy az ünnepek környékén megszaporodhatnak a jogsértések. A temetőlátogatás előtt ezért érdemes ellenőrizni, hogy megfelelően bezártuk-e a lakásunkat, házunkat és udvarunkat.

A tömegközlekedési eszközökön célszerű az értéktárgyakat a táskák és kabátok belső zsebében tartani, így nehezebbé válik a zsebtolvajok dolga. A sírok gondozása közben se hagyjuk őrizetlenül a táskánkat, az autó utasterében pedig ne tartsunk látható helyen pénzt, telefont vagy más értéket.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezt a hibát követi el rengeteg magyar mindenszentekkor a temetőnél: a tolvajok csak erre várnak, a biztosító ilyenkor nem fizet Mindenszentekkor a temetőknél is aratnak a tolvajok. Az autóban hagyott táskáért a casco általában nem fizet, a sírról ellopott vázáért pedig csak külön kiegészítővel.

Több autó, nagyobb balesetveszély: erre figyelmeztet a rendőrség

A temetők környékén a megszokottnál nagyobb forgalomra kell számítani, ami a balesetek kockázatát is növeli. Berzai Zsolt, az ORFK Balesetmegelőzési Osztályának vezetője azt tanácsolta az autósoknak, hogy indulás előtt tervezzék meg az útvonalukat, és lehetőség szerint kerüljék a csúcsforgalmi időszakokat.

A gyalogosoknak és a kerékpárosoknak különösen figyelniük kell a láthatóságra. Ősszel korán sötétedik, a látási viszonyok pedig gyorsan romolhatnak, ezért a hatóságok fényvisszaverő ruházat viselését javasolják.

Már több tűzeset történt a temetőkben, mint tavaly egész évben

A katasztrófavédelem adatai szerint tavaly 93, 2026-ban pedig már 103 tűzeset történt a temetőkben és azok környékén. A lángok tavaly 170 ezer négyzetméternyi területet perzseltek fel, idén viszont a különösen száraz időjárás miatt már közel 500 ezer négyzetméter égett le.

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Dóka Imre, az OKF helyettes szóvivője arra kérte a megemlékezőket, hogy a gyertyák és mécsesek meggyújtása előtt távolítsák el a száraz növényzetet a sírokról. A lángokat soha ne hagyják őrizetlenül, távozás előtt pedig minden esetben győződjenek meg arról, hogy teljesen eloltották őket. Különösen veszélyes lehet, ha valaki az égő vagy még forró mécsest a temetői hulladékgyűjtőbe dobja. A szóvivő szerint a szeméttárolók gyakran emiatt gyulladnak ki.

Otthon is könnyen bajt okozhat egy őrizetlenül hagyott gyertya

Nemcsak a temetőkben, hanem a lakásokban is fokozott óvatosságra van szükség. Az otthon meggyújtott gyertyák és mécsesek szintén lakástüzet okozhatnak, ezért ezeket sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Halloweenkor a töklámpások világítására a katasztrófavédelem elsősorban LED-szalagok és LED-izzók használatát ajánlja. Ezekkel elkerülhető a nyílt láng használatából eredő tűzveszély.

A rendőrség és a katasztrófavédelem az ország mintegy négyezer temetőjének biztosításában a helyi polgárőr egyesületekkel is együttműködik. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a megemlékezések idején segítsék az idősebb emberek közlekedését, és fokozottan figyeljenek egymás biztonságára.