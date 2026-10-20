2026. október 20. kedd Vendel
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
űrhajó alulról
Tech

Történelmi áttörés küszöbén az űrkutatás: először hozhatnak mintát a Mars egyik holdjáról

Pénzcentrum
2026. október 20. 19:46

Japánból indult útnak az az űrszonda, amelynek célja, hogy mintát gyűjtsön a Mars Phobos nevű holdjáról, majd visszahozza azt a Földre. Ha a küldetés sikerrel jár, ez lesz az első alkalom, hogy a Marsról vagy annak holdjairól származó anyagot földi laboratóriumokban vizsgálhatnak meg a tudósok - számolt be a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Japán Űrkutatási Ügynökség (JAXA) által vezetett Mars Moons Exploration (MMX) küldetés keretében az űrszonda várhatóan 2027 augusztusában érkezik meg a Phoboshoz. Az eszköz először a másik Mars-holdat, a Deimost tanulmányozza, majd a Phobosra összpontosít. A tervek szerint egy kisméretű rover is leszáll a hold felszínére, hogy felderítse a terepet – ez azonban komoly kihívást jelent, mivel ilyen kicsi égitestre még soha nem sikerült rovert juttatni. A Phobos saját gravitációja rendkívül gyenge, miközben a közelben keringő Mars gravitációs hatása jelentősen megnehezíti a manővert.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rover által kiválasztott helyszínen később maga az űrszonda is leszáll, majd robotkarjával és két mintavevő eszközével körülbelül 10 grammnyi felszíni port gyűjt össze. Ez az anyag egy kis kapszulában tér vissza a Földre 2031-ben, a dél-ausztráliai Woomera-sivatagban landolva. Bár a mennyiség csekélynek tűnik, a Leicesteri Egyetem kutatója, Chrysa Avdellidou szerint akár egyetlen szemcsén is többféle vizsgálat elvégezhető, így minden egyes gramm megéri az erőfeszítést.

A minta elemzésétől a kutatók azt remélik, hogy végre választ kaphatnak a Mars-holdak eredetének kérdésére. Két egymással versengő elmélet létezik: az egyik szerint a holdak egy ősi becsapódás során keletkezett törmelékből formálódtak, míg a másik szerint a külső Naprendszerből származó kisbolygókról van szó, amelyeket a Mars gravitációja ejtett fogságba. A Természettudományi Múzeum munkatársa, Sara Russell, a küldetés mintaelemzésért felelős helyettese szerint a kémiai és ásványtani összetétel vizsgálata gyorsan és egyértelműen eldönti majd, melyik forgatókönyv a helyes.

Kapcsolódó cikkeink:

Egy további izgalmas lehetőség is adódik, ugyanis mivel a Phobos rendkívül közel kering a Mars felszínéhez, a bolygóra becsapódó aszteroidák által felvert anyag részben a Phobos felszínébe ágyazódhatott. Így a visszahozott minta marsi szemcséket is tartalmazhat, amelyek közvetlen információt nyújthatnak a bolygó összetételéről és történetéről.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A marsi minták Földre juttatása régóta a bolygókutatás egyik legfőbb célkitűzése. A NASA Perseverance rovere 2021 óta gyűjt mintákat a Mars felszínén, ám az azokat hazahozó Mars Sample Return küldetést az amerikai kongresszus finanszírozás-megvonása miatt gyakorlatilag törölték. Kína 2028-ra tervezi saját marsi mintavételi küldetését, amely szintén 2031-ben juttatná vissza az anyagot a Földre. Bár marsi meteoritok formájában már rendelkezünk a vörös bolygóról származó töredékekkel, ezek a Földre érkezéskor szennyeződnek, ezért a kutatók számára felbecsülhetetlen értékű lenne egy érintetlen, közvetlen minta.
Címlapkép: Getty Images
#tech #kutatás #japán #tudomány #kutatók #űr #űrkutatás #mars #bolygó #nasa
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:02
20:43
20:34
20:22
20:18
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 20. 17:34 Durva adóemelés sokkolja a magyar tőzsdét, miközben elszabadult az olajár a piacokon
október 20. 13:40 Hirtelen fordult a szél a piacon: csúnya pofont kapott a forint, elszálltak az energiaárak
október 20. 10:24 Megütötték az OTP-t a nyitásban: sorsdöntő kamatdöntés előtt a magyar tőzsde
október 19. 17:40 Ütést kapott a magyar tőzsde: a Mol és az OTP rántja mélybe a BUX-ot
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 20.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
2026. október 19.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
2026. október 20.
Nem csillapodik a drágulás a hazai építőiparban: ezekért a munkákért kérhetnek lényegesen többet a szakemberek
2026. október 20.
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
2026. október 20.
Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség: Aki tudja, rövidesen eladhatja a boltjait egy nagy külföldi láncnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 20. kedd
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
2
2 hónapja
Megszólalt a klímakutató: sokkal kevesebb időnk lehet hátra, mint gondoltuk
3
1 hónapja
Itt van Bill Gates brutális jóslata a mesterséges intelligenciáról: bevezethetik az AI-adót, rengeteg jól fizető melónak örökre befellegzett
4
1 hónapja
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
5
1 hónapja
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Outsourcing
Szó szerinti fordításban kiszervezést jelent. Vállalkozások esetében bizonyos tevékenységek leválasztása a fő tevékenységről, és külső cégek általi ellátása. A kiszervezés történhet úgy, hogy, már a piacon jelenlévő cégre bízzák, a feladat ellátását vagy maguk a dolgozók, tulajdonosok alapítanak új céget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 20. 19:01
Nem csillapodik a drágulás a hazai építőiparban: ezekért a munkákért kérhetnek lényegesen többet a szakemberek
Pénzcentrum  |  2026. október 20. 18:04
Kvíz: Ismered a márkát, de vajon felismered a logóját? Most kiderül, mennyire figyelsz vásárlás közben!
Agrárszektor  |  2026. október 20. 20:28
Külföldön tarol 2 magyar élelmiszer: bekerülhetnek a világ elitjébe