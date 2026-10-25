Aljas módszerrel vadásznak a magyarok pénzére a csalók: rengeteg pénzt bukhat, aki nem figyel

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Akár a jelszó és a kétfaktoros hitelesítés megkerülésével is hozzáférhetnek a kiberbűnözők a felhasználók online fiókjaihoz, ha megszerzik a böngészőben tárolt munkamenet-sütiket. A nem megbízható böngészőbővítmények komoly veszélyt jelenthetnek, a támadások pedig akár jogosulatlan banki tranzakciókhoz és fiókfeltörésekhez is vezethetnek - írta meg a The Guardian.
Amikor bejelentkezünk egy weboldalra – legyen szó banki felületről, közösségi médiáról vagy webáruházról –, a böngészőnk egy úgynevezett munkamenet-sütit (session cookie) kap. Ez a süti ideiglenesen tárolja a bejelentkezési állapotot, így nem kell minden egyes oldalváltáskor újra megadni a jelszót. Amíg a süti aktív, nyitva áll az út a fiókhoz, így ha egy támadó megszerzi azt, jelszó és biztonsági figyelmeztetés nélkül léphet be az áldozat helyett, sőt még a többfaktoros hitelesítést is megkerülheti.
A sütik ellopása jellemzően úgy történik, hogy a felhasználó tudtán kívül egy adatlopó kártevőt (infostealer) telepít a készülékére, leggyakrabban egy nem megbízható böngészőbővítmény vagy letöltött szoftver részeként. A kártevő azonnal a böngésző adatbázisát veszi célba, összegyűjti az aktív munkamenet-sütiket, és továbbítja azokat a támadóknak. Az áldozat minderről mit sem vesz észre, hiszen a böngészés a megszokott módon folytatódik.
Az érintettek sokszor csak utólag szembesülnek a visszaéléssel, amikor gyanús tranzakciót észlelnek a bankszámlájukon, átveszik tőlük a közösségimédia-fiókjukat, vagy a mentett fizetési adataikat felhasználva hajtanak végre jogosulatlan vásárlásokat. Előfordul az is, hogy egy automatikus biztonsági értesítés hívja fel a figyelmet az adatváltoztatási kísérletre.
A védekezéshez Marijus Briedis, a NordVPN technológiai igazgatója több egyszerű gyakorlatot javasol. Mindenekelőtt érdemes körültekintőnek lenni a letöltött bővítményekkel és szoftverekkel kapcsolatban. Emellett figyelni kell a fertőzések árulkodó jeleire, mint az eszköz hirtelen belassulása, az akkumulátor gyors merülése, a kéretlen átirányítások és felugró ablakok, vagy a kezdőlap önálló megváltozása. Nyilvános, nem biztonságos Wi-Fi-hálózatokon pedig kerülendő a bejelentkezést igénylő oldalak látogatása.
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Kulcsfontosságú a fiókokból való rendszeres kijelentkezés is, mivel a böngészőfül bezárása nem szünteti meg a munkamenetet, a süti aktív marad. Briedis azt is tanácsolja, hogy a jelszavakat ne a böngészőben, hanem dedikált jelszókezelőben tároljuk, és rendszeresen töröljük a sütiket a lopható adatok mennyiségének csökkentése érdekében. Ha felmerül a gyanú, hogy a fiók vagy az eszköz kompromittálódott, érdemes víruskeresést futtatni, minden eszközön kijelentkezni, megváltoztatni a jelszavakat, és értesíteni a számlavezető bankot az esetleges gyanús tranzakciókról.
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