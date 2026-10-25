2026. október 25. vasárnap Blanka, Bianka
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép kezét felismerhetetlen hacker férfi dolgozik gépelés billentyűzet laptop számítógép ül az asztalnál ül sötét szobában kék neon fényekkel. Fogalom a kibertámadás, vírus, malware, illegálisan.
Tech

Aljas módszerrel vadásznak a magyarok pénzére a csalók: rengeteg pénzt bukhat, aki nem figyel

Pénzcentrum
2026. október 25. 12:02 2 perc

Akár a jelszó és a kétfaktoros hitelesítés megkerülésével is hozzáférhetnek a kiberbűnözők a felhasználók online fiókjaihoz, ha megszerzik a böngészőben tárolt munkamenet-sütiket. A nem megbízható böngészőbővítmények komoly veszélyt jelenthetnek, a támadások pedig akár jogosulatlan banki tranzakciókhoz és fiókfeltörésekhez is vezethetnek - írta meg a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Amikor bejelentkezünk egy weboldalra – legyen szó banki felületről, közösségi médiáról vagy webáruházról –, a böngészőnk egy úgynevezett munkamenet-sütit (session cookie) kap. Ez a süti ideiglenesen tárolja a bejelentkezési állapotot, így nem kell minden egyes oldalváltáskor újra megadni a jelszót. Amíg a süti aktív, nyitva áll az út a fiókhoz, így ha egy támadó megszerzi azt, jelszó és biztonsági figyelmeztetés nélkül léphet be az áldozat helyett, sőt még a többfaktoros hitelesítést is megkerülheti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sütik ellopása jellemzően úgy történik, hogy a felhasználó tudtán kívül egy adatlopó kártevőt (infostealer) telepít a készülékére, leggyakrabban egy nem megbízható böngészőbővítmény vagy letöltött szoftver részeként. A kártevő azonnal a böngésző adatbázisát veszi célba, összegyűjti az aktív munkamenet-sütiket, és továbbítja azokat a támadóknak. Az áldozat minderről mit sem vesz észre, hiszen a böngészés a megszokott módon folytatódik.

Az érintettek sokszor csak utólag szembesülnek a visszaéléssel, amikor gyanús tranzakciót észlelnek a bankszámlájukon, átveszik tőlük a közösségimédia-fiókjukat, vagy a mentett fizetési adataikat felhasználva hajtanak végre jogosulatlan vásárlásokat. Előfordul az is, hogy egy automatikus biztonsági értesítés hívja fel a figyelmet az adatváltoztatási kísérletre.

A védekezéshez Marijus Briedis, a NordVPN technológiai igazgatója több egyszerű gyakorlatot javasol. Mindenekelőtt érdemes körültekintőnek lenni a letöltött bővítményekkel és szoftverekkel kapcsolatban. Emellett figyelni kell a fertőzések árulkodó jeleire, mint az eszköz hirtelen belassulása, az akkumulátor gyors merülése, a kéretlen átirányítások és felugró ablakok, vagy a kezdőlap önálló megváltozása. Nyilvános, nem biztonságos Wi-Fi-hálózatokon pedig kerülendő a bejelentkezést igénylő oldalak látogatása.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kulcsfontosságú a fiókokból való rendszeres kijelentkezés is, mivel a böngészőfül bezárása nem szünteti meg a munkamenetet, a süti aktív marad. Briedis azt is tanácsolja, hogy a jelszavakat ne a böngészőben, hanem dedikált jelszókezelőben tároljuk, és rendszeresen töröljük a sütiket a lopható adatok mennyiségének csökkentése érdekében. Ha felmerül a gyanú, hogy a fiók vagy az eszköz kompromittálódott, érdemes víruskeresést futtatni, minden eszközön kijelentkezni, megváltoztatni a jelszavakat, és értesíteni a számlavezető bankot az esetleges gyanús tranzakciókról.
Címlapkép: Getty Images
#tech #csalás #biztonság #adatvédelem #kiberbűnözés #hacker #visszaélés #kibertámadás #adathalászat #kiberbiztonság #internetes csalások
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:33
12:02
11:33
11:03
10:29
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 25.
Túlárazott lángos és kamu-gulyás: így árulják el a magyar gasztronómiát és verik át a turistákat Pesten
2026. október 24.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: csúnyán ráfizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. október 25.
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
2026. október 24.
Havi 1 millió forintos fizetéssel keresnek magyar házvezetőket az osztrákok: semmilyen végzettség nem kell
2026. október 24.
Ilyen luxus karórákért állnak sorba a magyarok – nem olcsó mulatság, de busásan megtérül, ha valaki nem vakon vásárol
NAPTÁR
Tovább
2026. október 25. vasárnap
Blanka, Bianka
43. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
2
2 hónapja
Megszólalt a klímakutató: sokkal kevesebb időnk lehet hátra, mint gondoltuk
3
2 hónapja
Itt van Bill Gates brutális jóslata a mesterséges intelligenciáról: bevezethetik az AI-adót, rengeteg jól fizető melónak örökre befellegzett
4
1 hónapja
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
5
1 hónapja
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Részleges kár
a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 25. 11:33
Elbukhatja 5,19 miliárdját az Ötöslottó új nyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
Pénzcentrum  |  2026. október 25. 09:58
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
Agrárszektor  |  2026. október 25. 11:03
Komoly változás jöhet a menzákon: így etetnék mostantól a gyerekeket