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Ezért fizet hónapról hónapra egyre többet rengeteg iPhone-tulaj az Apple-nek: sokan észre sem veszik a hibát
Elfelejtett letöltések, régi üzenetváltások és egyszer használt alkalmazások is rengeteg helyet foglalhatnak az iPhone-on. A megtelt tárhely miatt azonban nem feltétlenül kell új telefonra vagy nagyobb felhőcsomagra költeni. Érdemes előbb megnézni, mi halmozódott fel a készüléken, néhány beállítással és a felesleges fájlok törlésével ugyanis jelentős hely szabadulhat fel. Ugyanis, ha ezt nem tesszük, az Apple folyamatosan arról fog nekünk duruzsolni, hogy bővítsük iCloud-tárhelyünket.
A telefonra letöltött sorozatrészre az utazás után már nincs szükség, az egyszer kipróbált alkalmazás hónapok óta érintetlen, a csoportos beszélgetésekbe viszont továbbra is érkeznek a képek és a videók. Ezek külön-külön nem feltétlenül tűnnek soknak, idővel azonban jókora részt elfoglalhatnak a készülék tárhelyéből.
Mikita Tratseuski, a Cleaner Kit alkalmazás termékmenedzsere szerint minél tovább használunk egy okostelefont, annál több felesleges fájl gyűlhet össze rajta. Isabelle Dervaux digitálisfotó-rendszerező pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a felhasználók gyakran összekeverik a telefon saját tárhelyét az iCloudban rendelkezésre álló hellyel.
Éppen ezért a törölgetést érdemes egy gyors ellenőrzéssel kezdeni. A Beállítások → Általános → iPhone-tárhely menüben látszik, melyik alkalmazás mennyi helyet használ. Innen már könnyebb eldönteni, hol érdemes elkezdeni a rendcsinálást.
Alkalmazások, amelyeket már meg sem nyitunk
Egy utazáshoz letöltött app vagy egy megunt játék akkor is foglalja a helyet, ha hónapok óta nem használjuk. Amit biztosan nem akarunk megtartani, azt törölhetjük, de az iPhone-on van egy köztes megoldás is.
Az alkalmazás eltávolításával maga a program lekerül a készülékről, a dokumentumai és adatai viszont megmaradnak a későbbi újratelepítéshez. Ez tehát nem ugyanaz, mint az app és a hozzá tartozó adatok teljes törlése.
Elfelejtett filmek, zenék és podcastok
Az offline hallgatáshoz vagy nézéshez letöltött tartalmak könnyen a telefonon maradnak. Dervaux például a podcastoknál futott bele ebbe, mert az alkalmazás beállításai miatt olyan műsorok epizódjai is gyűlhetnek, amelyekre évekkel korábban iratkoztunk fel.
A már meghallgatott vagy megnézett tartalmak törlése mellett ezért az automatikus letöltéseket is érdemes átnézni. Különben a felszabadított hely hamar újra megtelhet.
A beszélgetésekben kapott mémek és videók
A barátoktól kapott képek, vicces videók és egyéb fájlok az üzenetküldő alkalmazásokban is felhalmozódhatnak. Ha az adott app automatikusan a fotótárba is menti őket, ugyanaz a tartalom több helyen is megmaradhat.
Érdemes az alkalmazás saját tárhelykezelőjében megkeresni a nagyobb fájlokat, és ellenőrizni az automatikus médiamentés beállítását. Nem minden alkalmazás ment minden beérkező képet automatikusan a Fotók közé, ez az adott szolgáltatástól és a beállításoktól függ.
Az évek óta őrzött üzenetváltások
Az Apple Üzenetek alkalmazása is több helyet foglalhat, mint gondolnánk. Itt elsősorban a csatolmányok, a fotók, videók és GIF-ek növelhetik meg a tárhelyigényt.
Dervaux szerint sokan érzelmi okból nem törlik a régi beszélgetéseket. Nem feltétlenül kell azonban az egész üzenetváltástól megszabadulni, a felesleges mellékleteket külön is érdemes átnézni. A fontos fájlokat törlés előtt mentsük el.
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A törölt képek, amelyek még mindig a telefonon vannak
A Fotók alkalmazásban a törlés után a képek és videók a Nemrég törölt albumba kerülnek, ahol még 30 napig visszaállíthatók. Egy nagyobb takarítás után ezért ezt a mappát is érdemes ellenőrizni.
Innen már véglegesen törölhetjük a tartalmakat, de csak akkor, ha biztosan nincs szükség rájuk. Bekapcsolt iCloud-fotók mellett a törlés a felhőben és a többi szinkronizált készüléken is érvényesül.
A böngészőben felhalmozódott adatok
A böngésző a meglátogatott oldalak adataiból is tárol a készüléken, hogy később gyorsabban betölthesse őket. Ezek törlésével szintén felszabadulhat valamennyi hely.
A Safari beállításaiban az előzmények és webhelyadatok törlésére is van lehetőség. Ezzel ugyanakkor egyes oldalakról kijelentkezhetünk, így a következő látogatáskor újra be kell lépnünk.
Ismétlődő fotók és felesleges képernyőképek
Ugyanaz a fotó többször elmentve, egy régi rendelés visszaigazolása, lejárt akció vagy rég elfelejtett program képernyőképe. Ezeket gyakran csak egyetlen alkalomra őrizzük meg, utána mégis a telefonon maradnak.
A Fotók alkalmazás az észlelt kettőzött elemek egyesítésében is segít. A hasonló, de külön elkészített felvételeket és a már érdektelen képernyőképeket viszont külön is érdemes átnézni.
Teljes felbontásban tárolt képek és videók
Természetesen maga a fotótár is elfoglalhatja a tárhely jelentős részét, különösen, ha sok videót készítünk. Az iCloud-fotók használata önmagában nem jelenti azt, hogy az eredeti fájlok már nem foglalnak helyet a telefonon.
Ehhez az iPhone-tárhely optimalizálása beállítást is érdemes ellenőrizni. Bekapcsolva a teljes felbontású eredetiket az iCloud tárolja, a készülék pedig szükség szerint kisebb, helytakarékos változatokat tart meg. Ehhez elegendő iCloud-tárhely kell, amely külön számít a telefon beépített tárhelyétől. Egy nagyobb felhőcsomag tehát önmagában nem növeli meg az iPhone tárolókapacitását, ellenben magasabb havi díjjal jár.
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