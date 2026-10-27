Jelentős felújítás jön a Balatoni Bringakör északi parti szakaszán: Tihany és Balatonfűzfő között összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a kerékpáros útvonalat.Hozzuk is...
Szenzációs felfedezés a vadregényes hazai folyónál: különleges fajokra bukkantak a kutatók
A Rába felső szakaszán olyan élőhelyeket azonosítottak a kutatók, amelyek fontos szerepet tölthetnek be az őshonos halfajok szaporodásában és táplálkozásában. A felmérések során két ritka, fokozottan védett halfaj, a homoki küllő és a német bucó jelenlétét is igazolták Rábagyarmat és Magyarlak között.
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Hal- és Konzervációökológiai Kutatócsoportjának munkatársai az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel közösen vizsgálták a Rába halállományát és élőhelyeit. A felmérés a DANUBElifelines Horizon projekt részeként zajlott, amelynek egyik célja a vándorló halfajok élőhelyeinek megőrzése és helyreállítása a Duna vízgyűjtőjén - jelentette be Facebook-oldalán a BalatonScience.
A kutatók arra keresték a választ, hogy a folyó mely szakaszai biztosítanak megfelelő körülményeket a halak számára, illetve hol lenne szükség élőhely-helyreállításra. A Rába felső szakasza ebből a szempontból különösen értékes: a folyó több helyen természetesebb állapotban maradt, kavicszátonyokkal, természetes partfalakkal és változatos vízáramlással.
A vizsgálatok során igazolták a homoki küllő (Romanogobio kesslerii) és a német bucó (Zingel streber) jelenlétét is. Mindkét faj fokozottan védett Magyarországon. A Rába és a hozzá kapcsolódó élőhelyek természetvédelmi jelentőségét jól mutatja, hogy a Natura 2000 terület fajai között is szerepel többek között a homoki küllő és a német bucó, valamint a magyar bucó és a selymes durbincs.
A Rába nemcsak a ritka, védett fajoknak fontos: a folyó számos vándorló, áramlóvízhez kötődő halfaj számára is élőhelyet biztosít. A kutatók példaként a paducot és a márnát emelik ki.
A halak számára azonban nem mindenhol biztosított a szabad mozgás
A Rábán korábban több kisebb vízerőmű is épült, amelyek megszakították a folyó hosszanti átjárhatóságát. A DANUBElifelines projekt hivatalos leírása szerint a vízerőművek duzzasztása megváltoztatja a gyors folyású Rába jellegét, miközben a nem megfelelően működő hallépcsők is akadályozhatják a halak vándorlását.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A projekt egyik magyarországi helyszíne éppen a Rába: itt egy lefűződött, mintegy 1,5 kilométer hosszú holtág és a főmeder kapcsolatának helyreállítását tervezik. A cél új ívó- és ivadéknevelő élőhelyek létrehozása, valamint a folyó természetesebb vízjárásának és élőhelyi változatosságának visszaállítása.
A kutatók szerint a mostani felmérések is azt mutatják, hogy a Rába felső szakaszai fontos menedéket jelenthetnek Magyarország ritka halfajainak. Az élőhelyek megőrzése és a folyó átjárhatóságának javítása ezért nemcsak egy-egy faj fennmaradása, hanem a teljes folyó ökológiai állapota szempontjából fontos.
Mi történik a vidéki városokkal? Salgótarjánban az utolsó éjszakai szórakozóhely is hamarosan lehúzza a rolót + Videó
Bezár az utolsó salgótarjáni éjszakai klub: mi marad a vidéki fiataloknak, ha már bulizni sincs hová menni? Salgótarján példája sok vidéki városnak intő jel lehet.
Közel 856 millióba kerül a szombathelyi azbesztes útpadkák felszámolása: egy évig is eltarthat a munka
Mintegy 7200 négyzetméternyi útpadkáról kell felszedni az azbeszttartalmú követ Szombathelyen. A munka becsült költsége 856 millió Ft. De miért nem lehet egyszerűen leaszfaltozni?
Aranyhalak, színpompás koi pontyok és kárászok sokasága úszik a tapolcai Malom-tóban. Pósa Tamás víz alatti videója olyan látványt mutat meg a tó élővilágából, ami nem...
Megkezdődött az alsóörsi Strand sétány felújítása, amelynek végére a most nagyrészt leburkolt, elsősorban közlekedésre használt területből zöldebb, parkosított közösségi tér válhat.
Tragédia történt a Kőszegi-hegységben, Kőszeg és Velem között, a Kendig-csúcs közelében: egy 60 év körüli túrázó életét vesztette. A férfihez mentőket riasztottak, megpróbálták újraéleszteni, de...
A Kőszegi-hegység egyik legismertebb kirándulóhelye ismét rendezett környezetben várja az erdőjárókat – és még a szökőkút is újra működik.
Debrecen lakott területére tévedt egy jávorszarvas a napokban, az esetről videó is készült.
Eladnák a tatai Öreg-tó partjának egyik legértékesebb területét: mi lesz a szállodabotrány után az Esterházy-lovarda sorsa?
Végleg letett az Öreg-tó partjára tervezett szálloda megépítéséről az Avalon, a cég eladná az egykori Esterházy-lovarda területét.
Így készül a szarvasiak békebeli kedvence: a gazdagon töltött finomság, a kapusznyika és a lekvárnyika
Most viszont egy egészen különleges káposztás finomságot hozok a Gasztromesékbe: a szarvasi kapusznyikát. És ha már megismerkedünk vele, nem maradhat ki édes testvére, a lekvárnyika...
Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz
Hajdú-Bihar megye legolcsóbb településén, a négyszáz-ötszáz fős Újirázon akár már 800 ezer forintért is megvásárolható egy családi ház.
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
Mutatjuk, hogyan érlelhetjük tovább a leszedett paradicsomot a lakásban, és milyen finomságokat készíthetünk a savanyúságtól a ropogós rántott paradicsomig.
Elárulta a kertész, mit érdemes ültetni a sírra Mindenszentekkor: a legdrágább a magyal, az árvácska jóval olcsóbban megúszható
Még nem késő virágba borítani a sírokat Mindenszentekre! A krizantém mellett több olyan virág és dísznövény is akad, amelyet most elültetve is szépen mutatnak a...
Az ősz ragyogó színei köszöntik a vendégeket a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjében, ahol a szombaton a hagyományos japán ünnep, a momiji alkalmából várják a látogatókat.
Elképesztő kincsekre bukkantak a 7,5 milliárdos szombathelyi trafóállomás alatt: erre a régészek se számítottak
Átadták a 7,5 milliárd forintból épült Szombathely-Észak villamosenergia-alállomást, amely a térség növekvő energiaigényének kielégítését és a megújuló energiaforrások hálózati csatlakoztatását szolgálja.
Ezen a Pest megyei településen él ma a magyar olimpikon, Szilágyi Liliána: ezért vonult vissza a nyilvánosságtól
A korábbi úszó Szentendrén találta meg álomotthonát. Mint a napokban elárulta, hosszú idő után most először érzi igazán úgy, hogy a saját útját járja.
Kirakatverseny 2026: múltidéző tárgyak és kreatív ötletek döntötték el, melyik vidéki üzleté lett a legjobb kirakat
A KirakatSéta Kecskemét 2026 versenyen a „Régi hagyomány, új fényben” témát kellett saját üzletük történetéhez és a városi környezethez kapcsolniuk. Most az is kiderült, melyik...
Robinsonként rekedt a tó szigetén a kiskutya: különleges akcióhoz riasztották a vidéki katasztrófavédőket
Nem mindennapi akcióhoz riasztották a debreceni tűzoltókat: egy kiskutya a Békás-tó egyik szigetén rekedt, és magától nem tudott visszajutni a partra.
Horgászok, figyelem! Közel 11 tonna pontyot telepítettek, tilalom is életbe lépett a népszerű tavaknál
Összesen 10 800 kilogramm háromnyaras pontyot telepítettek 18 vízterületbe Hajdú-Biharban. A halak átlagosan 2,6 kilogrammot nyomtak, a telepítés miatt pedig átmeneti horgászati tilalom lépett életbe.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.