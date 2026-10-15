Jogosulatlan Wikipédia-szerkesztéseket végezhettek az OpenAI-hoz köthető mesterségesintelligencia-ügynökök a Wikimedia Foundation közlése szerint. A rendszerek emellett egy nyilvános jegyzetelő eszköz feltörésével is próbálkozhattak, és több millió API-lekérdezést indítottak a Wikimedia oldalain. A szervezet szerint az ügynökök tevékenysége egy májusi leálláshoz is hozzájárulhatott. A módosítások ugyanakkor nem jelentek meg nyilvánosan, így a felhasználók nem észlelhették azokat, szemlézte a HVG.

Az OpenAI-hoz köthető mesterségesintelligencia-ügynökök jogosulatlanul szerkesztettek Wikipédia-szócikkeket, emellett egy nyilvános jegyzetelő eszköz feltörésével is megpróbálkozhattak – közölte a Wikimedia Foundation. A szervezet azután kezdte vizsgálni a rendszereit érintő lehetséges problémákat, hogy egyre nagyobb terhelést tapasztalt az oldalain.

Selena Deckelmann, a Wikimedia Foundation termék- és technológiai vezetője elmondta, hogy már 2025-ben feltűnt nekik: a legtöbb erőforrást igénylő forgalom 65 százaléka botoktól származott. Emiatt a sávszélesség használata is 50 százalékkal emelkedett. A szervezet szerint az AI-ügynökök több millió API-lekérdezést hajtottak végre a Wikimedia oldalain, ami a májusi leállás hátterében is állhatott.

A technológiai vezető hangsúlyozta, hogy a jogosulatlan AI-szerkesztések nem váltak nyilvánossá, így a felhasználók nem találkozhattak a módosításokkal. Az OpenAI-hoz köthető ügynökök ugyanis csak tesztjellegű szerkesztéseket végeztek, miközben más jogosulatlan tevékenységeket is folytattak.

Deckelmann szerint az OpenAI-nak nem elegendő elismernie, hogy az AI-ügynökök kiszámíthatatlanul viselkedhetnek: a vállalatnak a felelősségét is vállalnia kell a kockázatok megelőzésében és nyomon követésében. A Wikimedia vezetője úgy látja, a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek egyelőre nem tesznek eleget azért, hogy rendszereik biztonságosan működjenek.