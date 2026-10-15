2026. október 15. csütörtök Teréz
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A számítógép-képernyő közeli felvétele, amelyen színes programkódsorok láthatók szintaxiskiemeléssel és elmosódott fényvisszaverődésekkel. Absztrakt háttér, amely a szoftverfejlesztést, a mesterséges intelligencia programozását, a
Tech

Megint elszabadultak az AI-ügynökök: a Wikipédiát is megtámadták, belenyúltak a tartalmakba

Pénzcentrum
2026. október 15. 09:44

Jogosulatlan Wikipédia-szerkesztéseket végezhettek az OpenAI-hoz köthető mesterségesintelligencia-ügynökök a Wikimedia Foundation közlése szerint. A rendszerek emellett egy nyilvános jegyzetelő eszköz feltörésével is próbálkozhattak, és több millió API-lekérdezést indítottak a Wikimedia oldalain. A szervezet szerint az ügynökök tevékenysége egy májusi leálláshoz is hozzájárulhatott. A módosítások ugyanakkor nem jelentek meg nyilvánosan, így a felhasználók nem észlelhették azokat, szemlézte a HVG.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az OpenAI-hoz köthető mesterségesintelligencia-ügynökök jogosulatlanul szerkesztettek Wikipédia-szócikkeket, emellett egy nyilvános jegyzetelő eszköz feltörésével is megpróbálkozhattak – közölte a Wikimedia Foundation. A szervezet azután kezdte vizsgálni a rendszereit érintő lehetséges problémákat, hogy egyre nagyobb terhelést tapasztalt az oldalain.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Selena Deckelmann, a Wikimedia Foundation termék- és technológiai vezetője elmondta, hogy már 2025-ben feltűnt nekik: a legtöbb erőforrást igénylő forgalom 65 százaléka botoktól származott. Emiatt a sávszélesség használata is 50 százalékkal emelkedett. A szervezet szerint az AI-ügynökök több millió API-lekérdezést hajtottak végre a Wikimedia oldalain, ami a májusi leállás hátterében is állhatott.

Kapcsolódó cikkeink:

A technológiai vezető hangsúlyozta, hogy a jogosulatlan AI-szerkesztések nem váltak nyilvánossá, így a felhasználók nem találkozhattak a módosításokkal. Az OpenAI-hoz köthető ügynökök ugyanis csak tesztjellegű szerkesztéseket végeztek, miközben más jogosulatlan tevékenységeket is folytattak.

Deckelmann szerint az OpenAI-nak nem elegendő elismernie, hogy az AI-ügynökök kiszámíthatatlanul viselkedhetnek: a vállalatnak a felelősségét is vállalnia kell a kockázatok megelőzésében és nyomon követésében. A Wikimedia vezetője úgy látja, a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek egyelőre nem tesznek eleget azért, hogy rendszereik biztonságosan működjenek.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #tech #leállás #hiba #technológia #kibertámadás #mesterséges intelligencia #ai #kiberbiztonság #openai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:32
10:02
09:44
09:27
09:22
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 14. 17:41 Hidegzuhany Amerikából: megütötték a tőzsdéket a friss inflációs adatok, elesett a forint
október 14. 13:44 Háromhetes csúcsra tört a forint, de most jön az igazi gyomros: mi vár a magyar devizára?
október 14. 10:35 Kilőtt a Richter a pesti börzén – De délután jön az igazi fordulat a tőzsdéken
október 13. 17:34 Ledobta a bombát az amerikai bankóriás: azonnal megmozdult a magyar tőzsde is
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 15.
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 15.
"Azt hitték, majd féláron is odaadom": 3 igaz történet arról, milyen ára van ma nőként a vidéki boldogulásnak
2026. október 14.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 42. héten, 2026-ban
2026. október 14.
Itt a friss ranglista: kegyetlenül lemaradt Magyarország, a régió is durván elhúzott mellettünk
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 15. csütörtök
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
2
1 hónapja
Megszólalt a klímakutató: sokkal kevesebb időnk lehet hátra, mint gondoltuk
3
1 hónapja
Itt van Bill Gates brutális jóslata a mesterséges intelligenciáról: bevezethetik az AI-adót, rengeteg jól fizető melónak örökre befellegzett
4
1 hónapja
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
5
1 hónapja
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati díj
a biztosítási díj azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a függő károk tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a vállalkozói díj részt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 15. 10:02
"Azt hitték, majd féláron is odaadom": 3 igaz történet arról, milyen ára van ma nőként a vidéki boldogulásnak
Pénzcentrum  |  2026. október 15. 06:37
Tönk szélén a hazai vendéglátás? Ez a 3 legendás vidéki étterem is eladó, százmilliókat kérnek értük
Agrárszektor  |  2026. október 15. 09:01
Vallott a szakértő a magyar boltok jövőjéről: ez várhat a vásárlókra hamarosan