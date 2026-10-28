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Új javaslatot terjesztettek be a parlament elé: a 13 év alattiakat teljesen kitiltanák a közösségi médiából
Miközben az Európai Bizottság szeptemberben bemutatta a közösségimédia-hozzáférést korlátozó Kids Actet, egyre több tagállam saját nemzeti jogszabályokkal lép fel, nem várva meg a brüsszeli jogalkotás lassú gépezetét – még akkor sem, ha ezzel szabályozási káoszt kockáztatnak - írja a Politico.
A tagállamok hónapokon át egységes uniós szabályozást sürgettek a 27-féle nemzeti előírásból fakadó piaci széttagoltság elkerülése érdekében. Az Európai Bizottság erre válaszul terjesztette elő a Kids Actet, amely a 13 év alattiakat teljesen kitiltaná a legtöbb közösségimédia-platformról, a 15 év alattiak hozzáférését pedig jelentősen korlátozná. A tagállamok többsége azonban nem hajlandó megvárni a jogszabály hatálybalépését, sőt egyes országok a brüsszeli terveknél is szigorúbb korhatárt vezetnének be.
A görög parlament nemrégiben megszavazta a 15 év alattiak kitiltását a közösségi médiából, míg Olaszországban új lendületet kapott a 14 év alattiak védelmét célzó, korábban megrekedt jogalkotás. Portugália, Ciprus, Ausztria és Németország szintén a saját útját járja. "Amíg várunk a Kids Actre, addig is előrelépünk a nemzeti jogalkotással – a problémák sürgősek, a gyerekektől és a szülőktől nem kérhetjük, hogy várjanak" – fogalmazott Christina Egelund dán digitálisügyi miniszter.
A Bizottságnak hamarosan először kell állást foglalnia az egymást követő nemzeti jogszabályok kezeléséről, így az osztrák javaslat lesz az első érdemi próbakő. A brüsszeli álláspont szerint a Kids Act "maximális harmonizációt" teremt, ami azt jelenti, hogy az uniós jogszabály életbe lépésével a nemzeti szabályokat hatályon kívül kell helyezni. Franciaországnak már korábban jelezték, hogy fel kell készülniük saját törvényük visszavonására, amint megszületik az európai szintű megoldás.
Ez a helyzet komoly átmeneti zűrzavart okozhat. Előfordulhat ugyanis, hogy egyes kiskorúak 2027 januárjában a nemzeti törvények értelmében elveszítik a hozzáférésüket, majd a Kids Act hatálybalépésekor – várhatóan 2028-ban – szülői felügyelet mellett ismét használhatják a platformokat. A jogszabálytervezet előtt ugyanis még hosszú egyeztetési folyamat áll, mivel a Bizottság, az Európai Parlament és a tagállamok közötti tárgyalások a becslések szerint 2027 szeptemberétől számítva nyolc-tizenkét hónapot vesznek igénybe.
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A sietség hátterében az áll, hogy a közösségi média használata és a fiatalok mentális egészsége körüli társadalmi megítélés az utóbbi években drámaian megváltozott. Az Egyesült Államokban a Meta és a TikTok ellen több százmilliós, sőt milliárdos összegű peren kívüli egyezségek születtek, az európai politikusok pedig egymással versengve ígérnek határozott fellépést. Ugyanakkor a korhatár mértékében sincs egyetértés, hiszen a tagállamok 13 és 16 év között eltérő küszöbértékeket tartanak indokoltnak, ami tovább nehezíti az egységes szabályozás kidolgozását.
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