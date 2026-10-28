2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Portland, OR, USA - 2024. november 11.: A havi aktív felhasználók száma alapján legnépszerűbb közösségi médiakalmazások, köztük a Facebook, a YouTube, az Instagram, a WhatsApp, a TikTok, a WeChat, a Telegram, a Messenger és a Snapchat
Tech

Új javaslatot terjesztettek be a parlament elé: a 13 év alattiakat teljesen kitiltanák a közösségi médiából

Pénzcentrum
2026. október 28. 13:45 3 perc

Miközben az Európai Bizottság szeptemberben bemutatta a közösségimédia-hozzáférést korlátozó Kids Actet, egyre több tagállam saját nemzeti jogszabályokkal lép fel, nem várva meg a brüsszeli jogalkotás lassú gépezetét – még akkor sem, ha ezzel szabályozási káoszt kockáztatnak - írja a Politico.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tagállamok hónapokon át egységes uniós szabályozást sürgettek a 27-féle nemzeti előírásból fakadó piaci széttagoltság elkerülése érdekében. Az Európai Bizottság erre válaszul terjesztette elő a Kids Actet, amely a 13 év alattiakat teljesen kitiltaná a legtöbb közösségimédia-platformról, a 15 év alattiak hozzáférését pedig jelentősen korlátozná. A tagállamok többsége azonban nem hajlandó megvárni a jogszabály hatálybalépését, sőt egyes országok a brüsszeli terveknél is szigorúbb korhatárt vezetnének be.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A görög parlament nemrégiben megszavazta a 15 év alattiak kitiltását a közösségi médiából, míg Olaszországban új lendületet kapott a 14 év alattiak védelmét célzó, korábban megrekedt jogalkotás. Portugália, Ciprus, Ausztria és Németország szintén a saját útját járja. "Amíg várunk a Kids Actre, addig is előrelépünk a nemzeti jogalkotással – a problémák sürgősek, a gyerekektől és a szülőktől nem kérhetjük, hogy várjanak" – fogalmazott Christina Egelund dán digitálisügyi miniszter.

A Bizottságnak hamarosan először kell állást foglalnia az egymást követő nemzeti jogszabályok kezeléséről, így az osztrák javaslat lesz az első érdemi próbakő. A brüsszeli álláspont szerint a Kids Act "maximális harmonizációt" teremt, ami azt jelenti, hogy az uniós jogszabály életbe lépésével a nemzeti szabályokat hatályon kívül kell helyezni. Franciaországnak már korábban jelezték, hogy fel kell készülniük saját törvényük visszavonására, amint megszületik az európai szintű megoldás.

Hamarosan tömeges közösségi média korlátozás léphet életbe: itt az országok listája, ahol szigorítás jöhet
EZ IS ÉRDEKELHET
Hamarosan tömeges közösségi média korlátozás léphet életbe: itt az országok listája, ahol szigorítás jöhet
Uniós szinten is felmerült egy 13 éven aluliakat érintő általános tilalom kidolgozása, amely a mesterséges intelligencián alapuló csevegőrobotokra és a videojátékokra is kiterjedne.

Ez a helyzet komoly átmeneti zűrzavart okozhat. Előfordulhat ugyanis, hogy egyes kiskorúak 2027 januárjában a nemzeti törvények értelmében elveszítik a hozzáférésüket, majd a Kids Act hatálybalépésekor – várhatóan 2028-ban – szülői felügyelet mellett ismét használhatják a platformokat. A jogszabálytervezet előtt ugyanis még hosszú egyeztetési folyamat áll, mivel a Bizottság, az Európai Parlament és a tagállamok közötti tárgyalások a becslések szerint 2027 szeptemberétől számítva nyolc-tizenkét hónapot vesznek igénybe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A sietség hátterében az áll, hogy a közösségi média használata és a fiatalok mentális egészsége körüli társadalmi megítélés az utóbbi években drámaian megváltozott. Az Egyesült Államokban a Meta és a TikTok ellen több százmilliós, sőt milliárdos összegű peren kívüli egyezségek születtek, az európai politikusok pedig egymással versengve ígérnek határozott fellépést. Ugyanakkor a korhatár mértékében sincs egyetértés, hiszen a tagállamok 13 és 16 év között eltérő küszöbértékeket tartanak indokoltnak, ami tovább nehezíti az egységes szabályozás kidolgozását.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #tech #európai unió #európai bizottság #szabályozás #gyermekvédelem #korlátozás #közösségi média #mentális egészség #tiktok #meta
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:44
14:34
14:33
14:15
14:02
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 28. 13:36 Mélypontra zuhant a forint a sorsdöntő Fed-döntés előtt: közben váratlan tervekkel állt elő a kormány
október 28. 10:34 Nagy bejelentésre vár a világ: kilőtt a Deutsche Bank, miközben rakétatámadás rázta meg az olajpiacot
október 27. 17:34 Hatalmas fordulat az OTP-nél: kilőtt a magyar bankpapír, miközben a tengerentúlon elszabadult a pokol
október 27. 13:36 Megütötték a forintot a száguldó dollár miatt: így alakul kedd nap közben az euró, dollár árfolyama
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 28.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
2026. október 27.
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
2026. október 28.
Figyelem! Életveszélyes füstérzékelő bukott meg a teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd
2026. október 28.
Mennyire hiszel a Google-értékeléseknek? Öt csillag öt véleményből vagy 4,6 ötszázból: te melyiket választanád?
2026. október 28.
Többmillió forintot kaphatnak a magyar családok: erre kell figyelned, ha felújítani akarsz a Wekerle Plusz támogatással
NAPTÁR
Tovább
2026. október 28. szerda
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
2
2 hónapja
Itt van Bill Gates brutális jóslata a mesterséges intelligenciáról: bevezethetik az AI-adót, rengeteg jól fizető melónak örökre befellegzett
3
1 hónapja
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
4
2 hónapja
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
5
2 hete
Pillanatok alatt tűnhet el a pénz a magyarok bankszámláiról: új módszerrel fosztják ki az ügyfeleket
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deficit
hiány, a kiadásoknak a bevételeket meghaladó része. Közgazdasági értelemben vállalkozási és költségvetési deficitről beszélünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 13:40
Megindul a drágulás a hazai kutakon: brutális áremelés jöhet egy héten belül a benzinnél, gázolajnál
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 13:27
Gyökeres gazdasági fordulat Kármán András tervében: így kormányoznák Magyarországot az eurózónába
Agrárszektor  |  2026. október 28. 14:28
Nem kötöttek szerződést a termelők, most nem tudják eladni az árut