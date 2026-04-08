Föld bolygó műholdas nézet. Térképek a NASA-tól: https://visibleearth.nasa.gov/images/144875/earth-at-night-black-marble-2012-color-maps-v2
Tech

Újabb lenyűgöző fotókat küldött a Földre az Artemis II holdmisszió: ilyen képeket csinált az űrben az új iPhone 17 Pro Max

Pénzcentrum
2026. április 8. 20:15

Az Artemis II legénysége nemcsak azzal írta be magát a történelembe, hogy az eddigi legtávolabbra jutó emberes űrmisszióra vállalkozott. Úttörők lettek abban is, hogy elsőként vittek iPhone-t a Hold közelébe, az onnan készített szelfijeik pedig pillanatok alatt bejárták az internetet - írta meg a mashable.com.

Nemrég számoltunk be arról, hogy az Artemis II küldetés legénysége elküldte első fényképeit a Hold felé vezető útról. A felvételeken a Föld soha nem látott perspektívából tárult elénk az Orion űrhajó ablakain keresztül. Most az űrhajó éppen a Hold túloldala körüli gravitációs parittyamanőver előtt áll. A négytagú legénység eközben Apple iPhone 17 Pro Max készülékekkel dokumentálja a történelmi utat. A hétvégén a NASA és az űrhajósok közösségi oldalain két látványos felvétel is megjelent.

Az egyiken Christina Koch küldetésspecialista tekint ki az Orion ablakán a ragyogó Földre, míg a másikon Reid Wiseman parancsnok látható egy hasonló beállításban. A NASA Johnson Űrközpontjának Flickr-oldala szerint mindkét kép az iPhone előlapi kamerájával készült, 2,715 mm-es objektívvel, f/1.9-es rekeszértékkel, vaku használata nélkül. Íme:

Forrás: NASA
Forrás: NASA

A legénység hónapokkal ezelőtt kapott engedélyt az iPhone 17-esek fedélzetre vitelére, így a készülékek már a repülés előtti karantén idején is náluk voltak. Okostelefonok korábban is jártak már az űrben, például a 2021-es SpaceX Inspiration4 küldetés során. Az Apple azonban a New York Timesnak megerősítette, hogy ez az első alkalom, amikor egy iPhone hivatalosan repülési minősítést kapott a Föld körüli pályán túli, hosszabb időtartamú használatra. A vállalat hozzátette, hogy magában a minősítési folyamatban ők nem vettek részt.

A telefonok nem csatlakoznak az internethez, és Bluetooth-kapcsolat sem áll rendelkezésre rajtuk. Kizárólag fényképek és videók rögzítésére használják őket, amelyeket később továbbítanak a földi irányítóközpontnak. Jared Isaacman, a NASA igazgatója még februárban beszélt erről. Elmondta, hogy modern eszközöket akartak adni a legénység kezébe, amelyekkel megörökíthetik az út különleges pillanatait a családjuk és a világ számára. Ezzel a lépéssel egyúttal fel is gyorsították az űrrepülési minősítés hagyományosan lassú folyamatát.

A közösségi médiában megjelenő bejegyzések mögött egy rendkívül gyakorlatias megoldás áll: mind a négy űrhajós átadta a saját profiljának kezelését az űrügynökségnek. Wiseman parancsnok még a start előtt elmondta, hogy a szöveges tartalmat ők írják, majd a képekkel együtt továbbítják a Földre. A tényleges közzétételt ott már a NASA közösségimédia-koordinátora végzi. Az okostelefonok egyébként a NASA élő közvetítésében is feltűntek. Az egyik felvételen jól látható, ahogy egy készülék a súlytalanságban átrepül Jeremy Hansen küldetésspecialista kezéből Victor Glover pilóta feje felett.

Az Artemis II több szempontból is történelmi mérföldkőnek számít. Ez az első emberes Artemis-küldetés, emellett most először utazik női és afroamerikai űrhajós a Hold közelébe. Továbbá 1972 óta ez az első alkalom, hogy emberek maguk mögött hagyták a Föld körüli pályát.

Címlapkép: Getty Images
#iphone #tech #mobiltelefon #apple #űrutazás #fotózás #technológia #űrhajó #űr #űrkutatás #nasa

