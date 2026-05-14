Az OpenAI szerdán közölte: nem találtak bizonyítékot arra, hogy felhasználói adatokhoz fértek volna hozzá illetéktelenek.
Meglepő hír érkezett az amerikai űrprogramról: ekkor léphet újra ember a Holdra
A NASA bejelentette az Artemis III küldetés módosított terveit. A korábbi elképzelésekkel ellentétben ez a misszió nem a Holdra szállást, hanem az ahhoz szükséges rendszerek tesztelését célozza alacsony Föld körüli pályán. A Holdra szállás így legkorábban az Artemis IV során, 2028-ban valósulhat meg - írta meg az euronews.
Miközben a világ még az Artemis II sikerét emészti, amely négy űrhajóst vitt a Hold túloldalához, a NASA máris a következő lépésre készül. Az Artemis III küldetés során egy négyfős legénység az Orion űrhajó fedélzetén alacsony Föld körüli pályán marad. Itt fogják tesztelni a jövőbeli Holdra szálláshoz nélkülözhetetlen rendszereket. Jeremy Parsons, a NASA Hold–Mars programjának megbízott igazgatóhelyettese szerint a cél a több űrjármű és partner közötti együttműködés kipróbálása. Mindezt még azelőtt szeretnék végrehajtani, hogy embereket küldenének a Hold felszínére.
Az alacsony Föld körüli pálya választása több indítási ablakot biztosít a küldetés egyes elemei számára. Ide tartozik a Space Launch System (SLS) hordozórakéta is, amely az Oriont és a legénységet juttatja a világűrbe. Ez a döntés emellett a SpaceX-nek és a Blue Originnek is több időt hagy az emberes holdkompok tesztelésére. Az Artemis leszállóegységének megépítésére kiírt szerződést eredetileg a SpaceX nyerte el a Starshippel. A fejlesztési csúszások miatt azonban a NASA később kibővítette a programot egy második szolgáltató bevonásával. Ennek eredményeként Jeff Bezos cége, a Blue Origin idén egy személyzet nélküli tesztküldetés keretében próbálja ki a Blue Moon leszállóegységet.
A küldetés egyelőre meg nem nevezett legénysége a korábbiaknál hosszabb időt tölt majd a világűrben. Ennek során alaposan letesztelik az életfenntartó rendszereket, többek között a víz-, az oxigén- és a nitrogénellátást. Az űrhajósok emellett egy egyedülálló dokkolási manővert is végrehajtanak a Föld körüli pályán. Két űrjármű fog összekapcsolódni, hogy lebonyolítsák a világűrbeli hajtóanyag-utántöltést. Ez a képesség kulcsfontosságú a jövőbeli Hold- és Mars-küldetések szempontjából. A hosszabb űrutazások során ugyanis elengedhetetlen lesz a hajtóanyag űrbéli pótlása.
Az Artemis III küldetés részletei ugyanakkor még nem véglegesek. A NASA közlése szerint a misszió pontos időtartama, a tudományos célkitűzések, valamint a földi irányítással való kommunikáció módja továbbra is kidolgozás alatt áll. Az új tervezet mindenesetre jelentős változást jelent az eredeti menetrendhez képest, amely alapján már az Artemis III visszavitte volna az embert a Hold felszínére. A Holdra szállás így az Artemis IV küldetésre csúszik, amelynek indítását 2028-ra tervezik.
