2026. május 14. csütörtök Bonifác
15 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Artemis II hold NASA űrmisszió
Tech

Meglepő hír érkezett az amerikai űrprogramról: ekkor léphet újra ember a Holdra

Pénzcentrum
2026. május 14. 20:33

A NASA bejelentette az Artemis III küldetés módosított terveit. A korábbi elképzelésekkel ellentétben ez a misszió nem a Holdra szállást, hanem az ahhoz szükséges rendszerek tesztelését célozza alacsony Föld körüli pályán. A Holdra szállás így legkorábban az Artemis IV során, 2028-ban valósulhat meg - írta meg az euronews.

Miközben a világ még az Artemis II sikerét emészti, amely négy űrhajóst vitt a Hold túloldalához, a NASA máris a következő lépésre készül. Az Artemis III küldetés során egy négyfős legénység az Orion űrhajó fedélzetén alacsony Föld körüli pályán marad. Itt fogják tesztelni a jövőbeli Holdra szálláshoz nélkülözhetetlen rendszereket. Jeremy Parsons, a NASA Hold–Mars programjának megbízott igazgatóhelyettese szerint a cél a több űrjármű és partner közötti együttműködés kipróbálása. Mindezt még azelőtt szeretnék végrehajtani, hogy embereket küldenének a Hold felszínére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az alacsony Föld körüli pálya választása több indítási ablakot biztosít a küldetés egyes elemei számára. Ide tartozik a Space Launch System (SLS) hordozórakéta is, amely az Oriont és a legénységet juttatja a világűrbe. Ez a döntés emellett a SpaceX-nek és a Blue Originnek is több időt hagy az emberes holdkompok tesztelésére. Az Artemis leszállóegységének megépítésére kiírt szerződést eredetileg a SpaceX nyerte el a Starshippel. A fejlesztési csúszások miatt azonban a NASA később kibővítette a programot egy második szolgáltató bevonásával. Ennek eredményeként Jeff Bezos cége, a Blue Origin idén egy személyzet nélküli tesztküldetés keretében próbálja ki a Blue Moon leszállóegységet.

Kapcsolódó cikkeink:

A küldetés egyelőre meg nem nevezett legénysége a korábbiaknál hosszabb időt tölt majd a világűrben. Ennek során alaposan letesztelik az életfenntartó rendszereket, többek között a víz-, az oxigén- és a nitrogénellátást. Az űrhajósok emellett egy egyedülálló dokkolási manővert is végrehajtanak a Föld körüli pályán. Két űrjármű fog összekapcsolódni, hogy lebonyolítsák a világűrbeli hajtóanyag-utántöltést. Ez a képesség kulcsfontosságú a jövőbeli Hold- és Mars-küldetések szempontjából. A hosszabb űrutazások során ugyanis elengedhetetlen lesz a hajtóanyag űrbéli pótlása.

Az Artemis III küldetés részletei ugyanakkor még nem véglegesek. A NASA közlése szerint a misszió pontos időtartama, a tudományos célkitűzések, valamint a földi irányítással való kommunikáció módja továbbra is kidolgozás alatt áll. Az új tervezet mindenesetre jelentős változást jelent az eredeti menetrendhez képest, amely alapján már az Artemis III visszavitte volna az embert a Hold felszínére. A Holdra szállás így az Artemis IV küldetésre csúszik, amelynek indítását 2028-ra tervezik.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: NASA
#tech #űrutazás #technológia #usa #tudomány #hold #űr #űrkutatás #mars #nasa #spacex

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:43
20:33
20:17
20:04
19:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 14.
Teljesen átrajzolhatja a hazai építőipart Kapitány és Vitézy: százezrek otthona újulhat meg, rengeteg pénzről van szó
2026. május 14.
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
2026. május 14.
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
2 hónapja
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
3
3 hete
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
4
1 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
5
1 hete
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 19:03
Teljesen átrajzolhatja a hazai építőipart Kapitány és Vitézy: százezrek otthona újulhat meg, rengeteg pénzről van szó
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 18:02
Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Csak az igazi Columbo-rajongók tudják az összes választ!
Agrárszektor  |  2026. május 14. 20:29
Ítéletidő mossa el a hétvégét: mutatjuk, hol lesz a legnagyobb eső
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!