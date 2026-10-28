Nagy bejelentésre vár a világ: kilőtt a Deutsche Bank, miközben rakétatámadás rázta meg az olajpiacot

Mérsékelt eséssel indult a szerdai kereskedés az európai és a magyar tőzsdén, miközben a Deutsche Bank és az SK Hynix részvényeit a vártnál jobb gyorsjelentések hajtották felfelé. Az olaj ismét drágult a közel-keleti feszültségek miatt. A befektetők figyelmének középpontjában az amerikai jegybank esti kamatdöntése, majd a Microsoft és az Alphabet eredményközlése áll.

Az európai tőzsdék a bizonytalan nyitás után szerdán délelőtt egységesen mínuszba kerültek. A Stoxx 600 és a londoni FTSE 100 egyaránt 0,3 százalékkal, a frankfurti DAX 0,2 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,1 százalékkal került lejjebb. Budapesten a BUX a nyitás után 0,3 százalékos csökkenéssel 146 132 ponton állt, és mind a négy hazai blue chip árfolyama esett. A gyengébb piaci hangulattal szemben a Deutsche Bank papírjai délelőtt 3,5 százalékos pluszban jártak.

A közepes kapitalizációjú hazai vállalatok részvényei vegyesen kezdték a napot. Az Opus és az Alteo a jobban teljesítők közé tartozott, míg a Duna House és a Rába gyengébben indított. A szerdai korrekciót jelentős keddi emelkedés előzte meg, a BUX akkor 1,9 százalékos erősödéssel, 146 629,75 ponton zárt. Az OTP 3,21, a Magyar Telekom 2,4, a Mol 0,73 százalékot emelkedett, a Richter viszont 1,49 százalékot veszített értékéből.

Amerikában a technológia húzta a piacot

Kedden az amerikai részvénypiacon is a vevők kerültek fölénybe. Az S&P 500 0,6 százalékkal, a Nasdaq Composite mintegy 1,2 százalékkal erősödött, a Dow Jones lényegében stagnált. A félvezetőgyártók iránti érdeklődés ismét élénkült, a Broadcom árfolyama több mint 3 százalékos emelkedést is mutatott a kereskedés során.

Az egyedi vállalati hírek jelentős kilengéseket okoztak. A JetBlue részvényei mintegy 20 százalékkal ugrottak meg, mert a vártnál nagyobb negyedéves veszteség ellenére a befektetők kedvezően fogadták a profitabilitás javulására vonatkozó menedzsment-előrejelzést. A Boeing árfolyama ezzel szemben a gyártás felfuttatásának késése miatt körülbelül 9 százalékot zuhant napközben.

Ázsiában szerda reggel többnyire emelkedtek az irányadó indexek. A japán Nikkei 1,3 százalékos, a hongkongi Hang Seng 0,19 százalékos pluszban állt. Kiemelkedett az SK Hynix, amelynek árfolyama a gyorsjelentés után 11,4 százalékkal lőtt ki.

Az amerikai határidős részvényindexek kora reggel még vegyes képet mutattak. A Dow Jones határidős jegyzése 0,3 százalékos mínuszban, a Nasdaqé 0,4 százalékos pluszban járt, az S&P 500 futures alig változott.

Az olaj a keddi gyengülés után ismét drágult. Szerdán kora reggel a Brent 1,3 százalékos emelkedéssel hordónként 116,4 dollárba, az amerikai WTI 1,4 százalékos drágulással 103 dollárba került.

Este érkezik a Fed döntése

A nap legfontosabb makrogazdasági eseménye a Federal Reserve kamatdöntése lesz, amelyet magyar idő szerint este hét órakor tesznek közzé. A piac szinte biztosra veszi a 3,75–4,00 százalékos kamatsáv változatlanul hagyását, decemberre viszont már egy 25 bázispontos emelés lehetőségével számol.

Kiemelt figyelmet kaphat Kevin Warsh jegybankelnök sajtótájékoztatója. A befektetők elsősorban arra keresik a választ, hogyan értékeli a Fed a tartós inflációs nyomást, az olaj drágulását és a kötvényhozamok közelmúltbeli emelkedését.

A kamatdöntést követően sem ér véget az izgalom a piacokon: az amerikai tőzsdezárás után a Microsoft és az Alphabet is közzéteszi harmadik negyedéves gyorsjelentését.

A lakossági és vállalati üzletág segítette a Deutsche Bankot

A Deutsche Bank harmadik negyedéves, részvényesekre jutó nettó nyeresége 2 százalékkal, 1,59 milliárd euróra nőtt. Ez felülmúlta az elemzők által konszenzusosan várt 1,44 milliárd eurót.

A befektetési banki üzletág bevétele ugyan 2 százalékkal csökkent, ezt azonban ellensúlyozta a másik két nagy divízió teljesítménye. A lakossági üzletág bevétele 8 százalékkal nőtt a várt 7 százalék helyett, a vállalati banki terület pedig 9 százalékos bővülést ért el a 6 százalékos elemzői várakozással szemben.

A pénzintézet az éves bevételi előrejelzését is megemelte: a korábbi, 33 milliárd euró körüli összeg helyett immár 33 milliárd euró feletti bevétellel számol a menedzsment.

Rekordnegyedévet jelentett az SK Hynix

Az SK Hynix harmadik negyedéves árbevétele 104,62 billió von, üzemi eredménye 83,33 billió von lett, mindkét mutató jelentősen felülmúlta a piaci várakozásokat. Az árbevétel éves alapon 327,9 százalékkal nőtt, az üzemi eredmény pedig több mint hétszeresére ugrott.

A dél-koreai memóriagyártó legalább 30 billió von osztalék kifizetését, valamint 60 billió von értékű sajátrészvény-visszavásárlást és -bevonást tervez. A növekedést a memóriachipek drágulása és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó robusztus kereslet fűti. Már megkezdődött a HBM4, vagyis a nagy sávszélességű memóriák új generációjának tömeggyártása is.

A társaság szerint a memóriachipek iránti kereslet 2030-ig meghaladhatja a kínálatot, ezért jövőre jelentősen megemeli a tőkeberuházási (capex) keretét. Ugyanakkor a piaci volatilitás miatt felfüggesztette amerikai leányvállalata, a Solidigm tőzsdei bevezetésének (IPO) előkészítését.

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Lassan javul a Stellantis helyzete

A Stellantis korrigált üzemi eredménye az egy évvel korábbi 90 millió euróról 256 millió euróra javult a harmadik negyedévben, nagyjából igazolva a várakozásokat. A nettó árbevétel lényegében stagnált, 37,6 milliárd eurót tett ki, miközben a vállalat mintegy 4 milliárd euró készpénzt égetett el.

A Fiatot, a Jeepet és a Maseratit is gyártó autóipari konszern észak-amerikai bevétele 3 százalékkal esett vissza. A társaság megerősítette idei guidance-át, és fenntartotta azon célkitűzését, hogy 2027-ben ismét pozitívba forduljon a szabad cash flow-ja.

Antonio Filosa vezérigazgató szerint a szigorú költségcsökkentési program már érezhetően hozzájárult a negyedéves eredményekhez. A nehézségekkel küzdő Maserati új üzleti tervét december 10-én mutatja be a vállalatvezetés.

Kedvező számok a Danone-nál és a Heinekennél

A Danone összehasonlítható alapú (like-for-like) árbevétele 4 százalékkal nőtt, felülmúlva a 3,7 százalékos elemzői konszenzust. A növekedés oroszlánrészét az áremelések adták, az értékesítési volumen és a termékmix változása mérsékeltebb hatást gyakorolt.

A francia élelmiszeripari óriást a magas fehérjetartalmú termékek és a speciális tápszerek iránti kereslet húzta felfelé. A cég megerősítette éves céljait, amelyek 3–5 százalékos organikus árbevétel-növekedéssel és ennél gyorsabban javuló korrigált üzemi eredménnyel kalkulálnak.

A Heineken értékesítési volumene a felvásárlások hatását kiszűrve 4,8 százalékkal emelkedett, szintén meghaladva az előrejelzéseket. A bővülést elsősorban a prémiummárkák és az erős vietnámi volumenek támogatták. A sörgyártó mindemellett folytatja átfogó költségcsökkentési programját, amely 5000–6000 munkahely megszüntetésével, vagyis a globális létszám mintegy 7 százalékos leépítésével járhat.

A közel-keleti konfliktus ismét megdrágította az olajat

Az olajárak meredek emelkedését közvetlenül az robbantotta ki, hogy a húszi lázadók kedden ballisztikus rakétatámadást hajtottak végre Szaúd-Arábia legnagyobb finomítója, a Rasz Tanúra-i létesítmény ellen.

A geopolitikai bizonytalanságot Donald Trump Iránnal kapcsolatos kemény hangvételű kijelentései és az izraeli választási patthelyzet is fűtötte. A piaci szereplők a konfliktus eszkalációjától és a globális kőolajszállítások akadozásától tartanak, így az árakba ismét jelentős geopolitikai kockázati prémium épült be.

Új adójavaslatok érintik a magyar pénzügyi szektort

A kedd este benyújtott adótörvény-javaslatok alapján a banki extraprofitadó 2027-ben lényegében a jelenlegi struktúrát követné: a 20 milliárd forintig terjedő adóalapra továbbra is 10 százalékos, az ezt meghaladó részre 30 százalékos kulcs vonatkozna. Megmaradna a hosszú futamidejű magyar állampapírok állományához kötött adókedvezmény rendszere is.

A biztosítási szektorban megszűnnének a hagyományos biztosítási adó kisebb piaci szereplőkre szabott sávos adókönnyítései. A pénzügyi tranzakciós illetéknél felemás módosítás léphet életbe: a lakossági és postai ügyletek illetékmentes értékhatára 50 ezerről 150 ezer forintra emelkedne, ugyanakkor a tranzakciónkénti illetékplafon 20 ezerről 30 ezer forintra ugrana.

A hazai részvénypiac vállalati hírei közül kiemelkedik, hogy a Mol mintegy 133 milliárd forintnyi, korábban befizetett különadót és kamatot igényel vissza, amely a társaság várakozása szerint még az idén beérkezhet. Az Alteo egyik leányvállalata pedig olyan hulladékgazdálkodási szerződést kötött egy akkumulátorgyártóval, amely évente akár 3,8 milliárd forintos árbevételt generálhat.

Hatalmas kibocsátásra készül az Anthropic

A techszektorban a mesterséges intelligenciával foglalkozó Anthropic tervezett elsődleges részvénykibocsátása (IPO) tartja lázban a piacot. A tőzsdei bevezetés becsült tranzakciós értéke meghaladhatja a 100 milliárd dollárt, a részleteket várhatóan két héten belül teszik közzé.

A felügyeleti tájékoztatóban szereplő, 2025. június végi adatok szerint a vállalat 112,4 milliárd dollár készpénzzel és 19,3 milliárd dollárnyi likvid, rövid lejáratú befektetéssel rendelkezett. Ez korábbi állományi adat, és bár a likviditási tartalék tetemes, a gigantikus számítási infrastruktúra kiépítése továbbra is rendkívüli tőkebevonási kényszert ró a vállalatra.