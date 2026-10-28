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December 24-i munkaszüneti nap: itt a hivatalos módosító javaslat, tényleg eltörölnek egy ledolgozós szombatot
Törvényjavaslat született arról, hogy december 24-e már 2026-tól munkaszüneti nap legyen Magyarországon. Ha az Országgyűlés elfogadja az indítványt, módosítani kell az idei ünnepi időszak munkarendjét is. A jelenlegi szabályozás szerint december 24-e pihenőnap, amelyet december 12-én, szombaton kellene ledolgozni. A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kapcsolódó rendelet módosítását.
2026. szeptember 23-án Kalázdi-Kerekes Kinga, Molnár Zoltán és dr. Hantosi István, a TISZA képviselői törvényjavaslatot nyújtottak be az Országgyűlés elnökének. Az indítvány célja, hogy december 24-e már 2026-tól munkaszüneti nappá váljon. A javaslat elfogadása a karácsony előtti munkarendet is érintené.
A jelenlegi szabályozás szerint december 24-e pihenőnap, amelyet december 12-én, szombaton kellene ledolgozni. A munka törvénykönyve felhatalmazza a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert arra, hogy rendeletben szabályozza a munkaszüneti napok miatt szükséges munkarendváltozásokat. A 2026-os munkarendet a 10/2025. (IV. 30.) NGM rendelet határozza meg.
Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló törvényjavaslatot, a jelenlegi rendelet vonatkozó rendelkezését hatályon kívül kell helyezni. A Nemzetgazdasági Minisztérium ezért társadalmi egyeztetésre bocsátotta a munkarendről szóló rendelet módosítását. A közlemény alapján a változás egyelőre a törvényjavaslat elfogadásától függ. Társadalmi egyeztetés határideje november 5.
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