2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Karácsonyi naptár csillagszórókkal és karácsonyi díszekkel december 24 naptár
Gazdaság

December 24-i munkaszüneti nap: itt a hivatalos módosító javaslat, tényleg eltörölnek egy ledolgozós szombatot

Pénzcentrum
2026. október 28. 14:34 2 perc

Törvényjavaslat született arról, hogy december 24-e már 2026-tól munkaszüneti nap legyen Magyarországon. Ha az Országgyűlés elfogadja az indítványt, módosítani kell az idei ünnepi időszak munkarendjét is. A jelenlegi szabályozás szerint december 24-e pihenőnap, amelyet december 12-én, szombaton kellene ledolgozni. A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kapcsolódó rendelet módosítását.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

2026. szeptember 23-án Kalázdi-Kerekes Kinga, Molnár Zoltán és dr. Hantosi István, a TISZA képviselői törvényjavaslatot nyújtottak be az Országgyűlés elnökének. Az indítvány célja, hogy december 24-e már 2026-tól munkaszüneti nappá váljon. A javaslat elfogadása a karácsony előtti munkarendet is érintené.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelenlegi szabályozás szerint december 24-e pihenőnap, amelyet december 12-én, szombaton kellene ledolgozni. A munka törvénykönyve felhatalmazza a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert arra, hogy rendeletben szabályozza a munkaszüneti napok miatt szükséges munkarendváltozásokat. A 2026-os munkarendet a 10/2025. (IV. 30.) NGM rendelet határozza meg.

Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló törvényjavaslatot, a jelenlegi rendelet vonatkozó rendelkezését hatályon kívül kell helyezni. A Nemzetgazdasági Minisztérium ezért társadalmi egyeztetésre bocsátotta a munkarendről szóló rendelet módosítását. A közlemény alapján a változás egyelőre a törvényjavaslat elfogadásától függ. Társadalmi egyeztetés határideje november 5.

Mennyire hiszel a netes csillagoknak? Töltsd ki a kutatásunkat!

Vásárlás, szállásfoglalás vagy egy új szolgáltató keresése előtt szinte mindannyian megnézzük az online értékeléseket, de vajon tényleg a csillagok alapján döntünk? Megbízol egy hibátlan, de csak néhány értékeléssel bíró helyben, vagy inkább a több száz véleményen alapuló, reálisabb átlagra szavazol? Oszd meg a tapasztalataidat a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, független kutatásában! A kérdőív teljesen anonim, a kitöltése mindössze 3-5 perc. Az eredményeket a Debreceni Egyetem kutatói dolgozzák majd fel, az elemzés pedig hamarosan megjelenik a Pénzcentrumon.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #munka #gazdaság #munkaszüneti nap #országgyűlés #rendelet #törvényjavaslat #december 24 #2026 #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:32
16:23
16:19
16:05
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 28. 13:36 Mélypontra zuhant a forint a sorsdöntő Fed-döntés előtt: közben váratlan tervekkel állt elő a kormány
október 28. 10:34 Nagy bejelentésre vár a világ: kilőtt a Deutsche Bank, miközben rakétatámadás rázta meg az olajpiacot
október 27. 17:34 Hatalmas fordulat az OTP-nél: kilőtt a magyar bankpapír, miközben a tengerentúlon elszabadult a pokol
október 27. 13:36 Megütötték a forintot a száguldó dollár miatt: így alakul kedd nap közben az euró, dollár árfolyama
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Portfolio Checklist
2026. október 27. 16:50
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára  
Bankmonitor  |  2026. október 28. 16:09
Ennyivel kevesebb SZJA-t kell fizetni jövőre
2027-től csökken a személyi jövedelemadó, nagyjából a mediánbérig. A minimálbérnél az effektív adóku...
Holdblog  |  2026. október 27. 11:00
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenle...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
Összkép  |  2026. október 25. 00:51
Forró nyár, hidegháború: ki meddig bírja pénzzel a hatalmi játszmát? - Szigorú üzenetek a világ 15 vezető think tankjének nyári írásaiból
A világ vezető think tankjeinek nyári elemzéseit áttekintve egyre inkább a hidegháborús logika szerv...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 28.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
2026. október 27.
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
2026. október 28.
Közel 170 ezer forintot dob a kukába évente egy négyfős magyar család: ez a három élelmiszer végzi a legtöbbször a szemétben
2026. október 28.
Figyelem! Életveszélyes füstérzékelő bukott meg a teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd
2026. október 28.
Mennyire hiszel a Google-értékeléseknek? Öt csillag öt véleményből vagy 4,6 ötszázból: te melyiket választanád?
NAPTÁR
Tovább
2026. október 28. szerda
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Fact check: tényleg 91,8 milliárd forintot foglaltak le Matolcsy Györgytől az őrizetbe vételekor?
2
3 napja
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
3
3 napja
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
4
5 napja
Új fűtési támogatásról döntöttek: szigorú feltételekhez kötik, sok háztartás kimaradhat a segítségből
5
1 hete
Milliárdos tételt törölne a költségvetésből a Tisza-kormány: megszűnhet a Magyarországot sújtó uniós büntetés?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Private Banking
olyan szolgáltatás, melyet a bankok a jómódú ügyfeleknek nyújtanak komplex pénzügyi szolgáltatásként

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 16:05
Közel 170 ezer forintot dob a kukába évente egy négyfős magyar család: ez a három élelmiszer végzi a legtöbbször a szemétben
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 13:40
Megindul a drágulás a hazai kutakon: brutális áremelés jöhet egy héten belül a benzinnél, gázolajnál
Agrárszektor  |  2026. október 28. 16:28
Ilyen fokhagymával lesznek tele a magyar boltok? Nem árt tudnod, mit veszel