Óriási újításra készül a YouTube: ezt minden magyar használónak tudnia kell

A YouTube hamarosan áttérhet az AV2-es videókodek használatára a webes lejátszójában, amely akár 30 százalékkal hatékonyabb tömörítést ígér a jelenlegi AV1-hez képest, így a nézők kevesebb adatforgalom mellett is jobb képminőséget kaphatnak - tudósított a Digital Trends.

Az AV2 az Alliance for Open Media által fejlesztett, következő generációs, jogdíjmentes videókodek, amelynek kidolgozásában a Google, az Apple, az Amazon, az Intel és a Netflix is részt vesz. A hatékonyabb tömörítésnek köszönhetően a platform azonos adatmennyiség mellett élesebb képet közvetíthet, míg lassabb internetkapcsolat esetén kevesebb akadásra kell számítaniuk a felhasználóknak.

A YouTube tájékoztatása alapján az AV2 újfajta, többkamerás élményeket is lehetővé tehet, így a nézők egyidejűleg több nézőpontból követhetnék ugyanazt a felvételt, bár ennek részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat - tudósított a Digital Trends.

A platform tervei szerint az AV2-támogatás a webes lejátszóban 2027 elején jelenhet meg, a mobilalkalmazásokra és okostévékre vonatkozóan ugyanakkor még nincs megerősített ütemterv. A Google már bemutatta az AV2-videók lejátszását a Chrome böngészőben, a szélesebb körű elterjedés viszont a szoftveres és hardveres támogatástól függ. A jelenleg forgalomban lévő eszközök többsége még nem rendelkezik dedikált, hardveres AV2-dekóderrel, ezért a lejátszás ezeknél a készülékeknél jelentősen megterhelheti a processzort.

Fontos kiemelni, hogy az AV2 nem minden videó esetében hoz majd automatikusan 30 százalékos adatmegtakarítást, mivel a tényleges nyereség a tartalom típusától, a minőségi beállításoktól és a YouTube kódolási eljárásaitól egyaránt függ. Amennyiben azonban az új kodek beváltja a hozzá fűzött reményeket, a nézők azonos adatkeret felhasználásával is láthatóan jobb minőségű videókat élvezhetnek majd.