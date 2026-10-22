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Évtizedes rejtett hiba miatt kellett leállítani a magyarorszag.hu-t: kiadták a riasztást Európa-szerte
Mesterséges intelligencia segítségével fedeztek fel egy kritikus biztonsági rést a PHP programozási nyelvben, amely a weboldalak mintegy háromnegyedét érinti. A sérülékenység nyilvánosságra kerülése után több európai kormányzati weboldalt is lekapcsoltak, a PHP fejlesztői pedig azonnali frissítésre szólították fel a felhasználókat. A hiba a magyar kormányzati honlapokat is érintette, a magyarorszag.hu-n szünetel az ügyintézés.
A PHP fejlesztői szerdán adták ki a sürgős javítást a kódbázisban több mint egy évtizede rejtőző sérülékenységekre, amelyeket két kiberbiztonsági cég – a Calif és az Alphabet tulajdonában álló Wiz – egymástól függetlenül, mesterséges intelligencia segítségével azonosított - írja a Reuters.
A Wiz közleménye szerint a felfedezésben a saját autonóm MI-eszközük mellett a Google Gemini 4 Argon és az OpenAI GPT-5.6 Sol modelljei is szerepet játszottak. A cég hangsúlyozta, hogy a hibákat emberi elemzőknek rendkívül nehéz lett volna kiszúrni és kihasználni, az MI-eszközökkel viszont ez már nem jelent akadályt.
Az Amazon biztonsági vezetője, CJ Moses blogbejegyzésében közölte, hogy a vállalat már október 17-én, négy nappal a nyilvános közzététel előtt észlelte a sérülékenység kihasználására irányuló kísérletet az egyik csalirendszerén. A támadás anonim IP-címről érkezett, és egyelőre nem tisztázott, hogyan szerzett tudomást a támadó a még embargó alatt álló hibáról. Szerdára több szereplő is megpróbálta kihasználni a rést, az Amazon szerint a sérülékenységeket immár széles körben támadják.
A PHP a világ weboldalainak mintegy 75 százalékát működteti – beleértve a WordPress-, Drupal-, Joomla- és Magento-alapú oldalakat –, így a sérülékenység hatóköre rendkívül nagy. A Censys internetkutató cég adatai szerint a 2,6 millió PHP-t futtató szerverből mintegy 1,5 millión még olyan verzió fut, amelyhez nem érhető el javítás. A Drupal Association ügyvezető igazgatója szerint az elmúlt húsz évben kiadott összes PHP-verzió érintett.
Több európai országban azonnali lépéseket tettek, a magyarorszag.hu is leállt, 48 óráig nem lehet ügyeket intézni. Hollandiában maga a Nemzeti Kiberbiztonsági Központ is lekapcsolta saját weboldalát, példáját pedig többek között a rotterdami kikötő, az Overheid.nl kormányzati portál, a holland labdarúgó-szövetség (KNVB), az öt legnagyobb politikai párt honlapja és több kórházi weboldal is követte.
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A holland miniszterelnök közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet. Finnországban az állami informatikai szolgáltató, a Valtori a kormányzati webes szolgáltatások teljes lekapcsolásáról döntött, Franciaországban a belügyminisztérium minden weboldalát megelőző karbantartás alá helyezte, Dániában pedig az önkormányzati informatikai cég, a Kombit több szolgáltatást is leállított, köztük az országos iskolai kommunikációs platformot.
A Wikipédiát üzemeltető szervezet szintén lekapcsolt rendszereket a javítás alkalmazásáig, ahogyan az Internet Archive digitális könyvtár is rövid időre elérhetetlenné vált. A kiberbiztonsági szakértők szerint az MI-alapú támadóeszközök valóságos versenyt indítottak el a hiba kihasználására, hiszen a javítás nyilvánossá válásával a sérülékenység könnyen visszafejthető, így a támadók próbálnak megelőzni a biztonsági frissítéseket. A legnagyobb kockázatnak a korlátozott technikai erőforrásokkal rendelkező, osztott tárhelyen futó, kisebb PHP-alapú weboldalak vannak kitéve.
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