Olyan változás közeleg, amire senki sincs felkészülve: megállíthatatlan űrroham indulhat éveken belül

Donald Trump amerikai elnök új rendelettel gyorsítaná fel az amerikai űripar fejlődését, és jelentősen növelné az Egyesült Államokból indított, illetve oda visszatérő űreszközök számát. A Fehér Ház célja, hogy 2030-ra évente legalább ezer indítást és visszatérést tegyenek lehetővé.

A csütörtökön aláírt rendelet alapján a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk, mely állami tulajdonú területek alkalmasak új rakétaindító és leszállóhelyek kialakítására. Emellett 90 napon belül ki kell jelölni egy új, állami tulajdonú űrjármű-leszállóhelyet.

Washington a magánvállalatok szerepét is tovább növelné. A hatóságoknak együtt kell működniük a piaci szereplőkkel az űripari infrastruktúra fejlesztésében, miközben fel kell gyorsítaniuk az engedélyezési folyamatokat, és biztosítaniuk kell a szükséges rádiófrekvenciákat.

Michael Kratsios, a Fehér Ház tudományos és technológiai politikai hivatalának igazgatója szerint az új politika az amerikai űripar gyors növekedésére reagál. Szerinte az Egyesült Államok ezzel az űrkutatás következő korszakának vezető hatalmává válhat.

A rendelet a NASA feladatait is érinti. Az amerikai űrügynökségnek könnyebbé kell tennie a kereskedelmi célú szállításokat, valamint a Holdra és a Marsra irányuló pilóta nélküli küldetéseket. A NASA-nak azt is meg kell vizsgálnia, milyen lehetőségek nyílhatnak a Marsra tartó személyzetes missziók előtt.

Kratsios szerint a magánszektorra építő stratégia már 2028-ig lehetővé teheti, hogy amerikai űrhajósok ismét a Holdra jussanak. A tervek szerint 2030-ig egy holdbázis első elemei is elkészülhetnének. Az amerikai kereskedelmi rakétaindítások piacát jelenleg Elon Musk vállalata, a SpaceX uralja. A tavalyi 178 amerikai indításból 170-et a cég hajtott végre, amelyek során mintegy 2500 műhold került pályára.

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Az amerikai indítások száma az elmúlt évtizedben látványosan emelkedett. 2025-ben már körülbelül tízszer annyi indításra került sor, mint 2013-ban. A Szövetségi Légügyi Hivatal májusban közölte, hogy a SpaceX öt éven belül évi 10 ezer pályára állítást tervez. Ez jól mutatja, milyen nagyságrendű növekedésre készül az amerikai űripar.

Trump új rendelete ugyanakkor a teljes ágazat kapacitásának bővítését célozza, így Washington a SpaceX mellett más magánvállalatok előtt is szélesítené a piacot.