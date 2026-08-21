A George Washington és kísérőhajói már Irán térségében hajóznak, miközben Washington továbbra is fenntartja az iráni kikötők tengeri blokádját.
Olyan változás közeleg, amire senki sincs felkészülve: megállíthatatlan űrroham indulhat éveken belül
Donald Trump amerikai elnök új rendelettel gyorsítaná fel az amerikai űripar fejlődését, és jelentősen növelné az Egyesült Államokból indított, illetve oda visszatérő űreszközök számát. A Fehér Ház célja, hogy 2030-ra évente legalább ezer indítást és visszatérést tegyenek lehetővé.
A csütörtökön aláírt rendelet alapján a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk, mely állami tulajdonú területek alkalmasak új rakétaindító és leszállóhelyek kialakítására. Emellett 90 napon belül ki kell jelölni egy új, állami tulajdonú űrjármű-leszállóhelyet.
Washington a magánvállalatok szerepét is tovább növelné. A hatóságoknak együtt kell működniük a piaci szereplőkkel az űripari infrastruktúra fejlesztésében, miközben fel kell gyorsítaniuk az engedélyezési folyamatokat, és biztosítaniuk kell a szükséges rádiófrekvenciákat.
Michael Kratsios, a Fehér Ház tudományos és technológiai politikai hivatalának igazgatója szerint az új politika az amerikai űripar gyors növekedésére reagál. Szerinte az Egyesült Államok ezzel az űrkutatás következő korszakának vezető hatalmává válhat.
A rendelet a NASA feladatait is érinti. Az amerikai űrügynökségnek könnyebbé kell tennie a kereskedelmi célú szállításokat, valamint a Holdra és a Marsra irányuló pilóta nélküli küldetéseket. A NASA-nak azt is meg kell vizsgálnia, milyen lehetőségek nyílhatnak a Marsra tartó személyzetes missziók előtt.
Kratsios szerint a magánszektorra építő stratégia már 2028-ig lehetővé teheti, hogy amerikai űrhajósok ismét a Holdra jussanak. A tervek szerint 2030-ig egy holdbázis első elemei is elkészülhetnének. Az amerikai kereskedelmi rakétaindítások piacát jelenleg Elon Musk vállalata, a SpaceX uralja. A tavalyi 178 amerikai indításból 170-et a cég hajtott végre, amelyek során mintegy 2500 műhold került pályára.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az amerikai indítások száma az elmúlt évtizedben látványosan emelkedett. 2025-ben már körülbelül tízszer annyi indításra került sor, mint 2013-ban. A Szövetségi Légügyi Hivatal májusban közölte, hogy a SpaceX öt éven belül évi 10 ezer pályára állítást tervez. Ez jól mutatja, milyen nagyságrendű növekedésre készül az amerikai űripar.
Trump új rendelete ugyanakkor a teljes ágazat kapacitásának bővítését célozza, így Washington a SpaceX mellett más magánvállalatok előtt is szélesítené a piacot.
Kész, ennyi volt? Hamarosan végleg eltűnhetnek a megszokott SIM-kártyák a magyar mobilokból - ez jöhet helyettük
Évről évre nő az eSIM-et használók száma.
Itt a Telekom bejelentése: méregdrága, ingyenes ajándékot kap minden felhasználó - igényelni se kell, automatikusan jár
Augusztus 20-tól él a különleges akció.
Jelentős eltérés mutatkozik a Microsoft AI-infrastruktúrájáról szóló nyilvános kommunikációja és a valóság között.
Újabb és újabb, egyre hihetőbb módszerekkel próbálják megszerezni a csalók a banki ügyfelek pénzét.
A vállalat a fenyegetés kivédésére a beépített Zárt mód (Lockdown Mode) használatát javasolja.
A bank nem közölte, mi okozza a kiesést, átmeneti fennakadásokról szóló tájékoztatót tettek közzé az alkalmazásban.
Megtörtént, amitől mindenki rettegett: emberi beavatkozás nélkül indítottak pusztító támadást az MI-hackerek
Új szintre léphetett a kiberhadviselés: AI-ügynököket is bevetettek egy Tajvan elleni támadásban, amelyek önállóan kerestek sérülékenységeket és módosították taktikájukat.
Megemelte egyes gyártókapacitásainak árait Kína legnagyobb szerződéses chipgyártója a növekvő kereslet miatt
Rendkívüli bejelentést tett a magyar mobilszolgáltató: rengeteg előfizetőt érint a változás, jön az áremelés
Szeptember 1-jétől 4,4 százalékkal emeli meg a legtöbb mobil- és vezetékes előfizetés havidíját a One Magyarország,
Te is kaptál SMS-t erről a gyanús telefonszámról a napokban? Rá ne kattints a linkre, seperc alatt nullázzák vele a bankszámládat
Újabb gyanús SMS-ekkel próbálhatják átverni a magyar mobilozókat: a csalók nyereményt ígérnek, majd egy ismeretlen linkre próbálják rávenni a címzetteket.
Európa az iparosodás előtti szinthez képest már 2,5 °C-kal melegebb, ami csaknem duplája az 1,4 °C-os globális átlagnak.
A kibertámadások a hazai, kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackereknek
A kiberbiztonság terén folyamatos versenyfutás zajlik, ahol a korlátlan erőforrásokkal rendelkező, mesterséges intelligenciát is bevető támadók egyre inkább lépéselőnybe kerülnek.
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
Miközben a legtöbben attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia feleslegessé teszi az embert, a gyárakban valójában égető munkaerőhiánnyal küzdenek.
Elképesztő kiáltványt fogalmazott meg Mark Zuckerberg: olyan jöhet a világban, ami eddig sose volt - ez mindent megváltoztat
Mark Zuckerberg nyílt forráskódú, mindenki számára elérhető mesterséges szuperintelligencia létrehozását tűzte ki célul.
Súlyos kibertámadás érte a Magyar Államkincstárat: rengeteg magyar érzékeny adatai szivárogtak ki - ide vezetnek a szálak
A kiszivárgott elemzések szerint a behatolás egy könnyen elkerülhető hibára vezethető vissza, az üzemeltetők ugyanis elmulasztották egy ismert szoftveres sebezhetőség javítását.
A Myspace tulajdonosai megerősítették, hogy újra fel szeretnék éleszteni az egykor meghatározó közösségi platformot.
A fiatalabb utazók körében rohamosan terjed a mesterséges intelligencián alapuló utazástervezés.
Kiderült a Facebook és az Instagram sötét titka: felfoghatatlan büntetést fizet a cég a gyerekek miatt
Egy új-mexikói bíróság 567 millió dollár megfizetésére, valamint öt éven át érvényes, a fiatalkorúak védelmét szolgáló intézkedések bevezetésére kötelezte a Metát,
-
Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.