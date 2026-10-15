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Tech

Érik a mobil-krach, elfordultak a vásárlók: elképesztő drágulás tarol, 2028-ig nem várható fordulat

Pénzcentrum
2026. október 15. 10:32

Történelmi mélypontra zuhant az okostelefonok globális piaca az idei harmadik negyedévben, miután a kiszállítások 22 százalékkal csökkentek. A példátlan visszaesés hátterében az egekbe szökő alkatrészárak, a vásárlói kivárás és a nagy kínai gyártók gyengélkedése áll. A zsugorodó piacon a két vezető gyártó, az Apple és a Samsung tudott a leginkább profitálni, így tovább növelték piaci dominanciájukat - írta meg a Portfolio.

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A piac egészét tekintve a globális kiszállítások 255,3 millió darabra estek vissza. Az IDC elemzése szerint a memóriaárak egyetlen év alatt 350 százalékkal ugrottak meg, amit részben az adatközpontok hatalmas igénye fűtött. Ez a drasztikus áremelkedés elkerülhetetlenül megjelent a telefonok árcéduláin is. Nabila Popal, a kutatócég vezető elemzője rámutatott, hogy a piac még mindig nem érte el a mélypontot, és a növekedés leghamarabb 2028-ban indulhat újra. A helyzetet ráadásul rontja, hogy több gyártó a jövőre várt alkatrészhiánytól tartva felpörgette a termelést, ami a gyenge kereslet miatt komoly készletfelhalmozódáshoz vezethet.

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A válság ellenére az Apple és a Samsung stabilan tartja a pozícióját, és együttesen már a globális eladások 45 százalékát fedik le. A Samsung teljesítményét a Galaxy Z Fold8 iránti erős kezdeti érdeklődés, valamint a középkategóriás A-széria stabil ellátása támogatta, ami különösen a feltörekvő piacokon jelentett hatalmas előnyt a teret veszítő riválisokkal szemben. Az Apple-nél az új iPhone 18 Pro modellek fogadtatása felülmúlta a várakozásokat – főleg Kínában és Indiában –, de a korábbi iPhone 17-es széria is jól fogyott. A lendületet egyedül az alap iPhone 18 induláskori készlethiánya fékezte némileg.

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Ezzel szemben a három nagy kínai szereplő a piaci átlagnál is nagyobbat zuhant. A Xiaomi a nyereségessége védelmében tudatosan leépítette az olcsóbb készülékek arányát, és kivonult bizonyos külföldi piacokról. Az Oppo a márkái – az Oppo, a Realme és a OnePlus – működésének összehangolásával próbálja lefaragni a költségeket, míg a Vivo indiai és kínai fókuszát az áremelések és az ellátási lánc akadozásai nehezítik. A drágulás elsősorban a belépőszintű telefonokat söpri ki, hiszen a 100 dollár alatti kategória eladásai már tavasszal is közel 60 százalékkal zuhantak, mivel a gyártók ezen az árszinten képtelenek kigazdálkodni a megnövekedett költségeket.

A kínai belpiac is megsínylette a trendeket, a kiszállítások ott 15,4 százalékkal, 57,9 millió darabra csökkentek. Ebben a környezetben egyedül a Huawei tudott látványosan szembemenni a trenddel, fegyelmezett árazásának és szélesedő kínálatának köszönhetően 17,3 százalékkal növelte eladásait, ezzel 21,1 százalékra bővítve hazai piaci részesedését. Eközben az Apple egy enyhébb, 4,3 százalékos visszaesés mellett is növelni tudta a súlyát a régióban, az Oppo, a Vivo és a Xiaomi viszont két számjegyű zuhanást volt kénytelen elkönyvelni.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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