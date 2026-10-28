Leválhat a műanyag Stitch-figura füle, és a kis alkatrészt a gyerekek lenyelhetik.
Figyelem! Életveszélyes füstérzékelő bukott meg a teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd
A füstérzékelők lakástűz esetén életeket menthetnek, de csak akkor, ha időben és megbízhatóan jeleznek. Az ADAC 2026-os tesztjén tizenkét, háztartásokban használható készüléket vizsgáltak meg, és bár a többség jól teljesített, az egyik modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott. A vizsgálatból az is kiderült, hogy nem feltétlenül a drágább füstérzékelők a legjobbak: a legolcsóbb készülékek között is akadt olyan, amely jó minősítést kapott.
Az ADAC 2026-ban egy tűzjelző technológiára szakosodott tesztközponttal együttműködve tizenkét, elemmel működő füstérzékelőt vizsgált meg. A készülékeknek meg kellett felelniük a DIN EN 14604 szabványnak, amely meghatározza az Európai Unióban forgalmazott füstérzékelők alapvető követelményeit, köztük a tűz esetén elvárt érzékenységet.
A tesztben egyszerű, háztartásokba szánt modellek szerepeltek, amelyek nem rendelkeznek alkalmazáskapcsolattal, és okosotthon-rendszerekbe sem kapcsolhatók be. Mindegyik készülék fotoelektromos elven működik: amikor a füst részecskéi bejutnak az érzékelőkamrába, megváltoztatják a fénysugár útját, a szenzor pedig megfelelő füstkoncentráció esetén riasztást indít.
Az ADAC négy fő szempont alapján értékelte a készülékeket. A legnagyobb súllyal, 50 százalékkal a riasztás megbízhatósága szerepelt a végső eredményben. A kezelhetőség 20 százalékot, az álriasztásokkal szembeni ellenállás 15 százalékot, a riasztás hangereje pedig szintén 15 százalékot tett ki.
A tizenkét vizsgált füstérzékelő közül tíz összesített eredménye „jó” lett. Az m-e RM-810 „közepes” minősítést kapott, a Pyrexx XSD100 V3-Q azonban „elégtelen” eredménnyel zárta a tesztet.
Ez lett a tesztgyőztes füstérzékelő
Az ADAC 2026-os vizsgálatának győztese a FireAngel FA6120-INT lett, amely 1,7-es összesített osztályzatot ért el - minál alacsonyabb a pontszám, annál jobb az eredmény. A készülék egyik vizsgált kategóriában sem mutatott számottevő gyengeséget, különösen az álriasztásokkal szembeni ellenállás és a riasztás hangereje terén teljesített jól.
A füstérzékelő kezelése is egyszerű: nagyméretű teszt- és némítógombbal rendelkezik, és a felszerelésekor automatikusan aktiválódik. A mennyezetre és a falra egyaránt felszerelhető, a gyártó szerint pedig lakóautókban és lakókocsikban is használható.
A modell egyetlen említésre méltó hátránya a működés közben villogó LED, amely különösen a fényre érzékenyeket zavarhatja a hálószobában.
A második helyen a Gloria R-10 végzett 2,0-s osztályzattal. A készülék mind a négy fő vizsgálati kategóriában jó eredményt ért el, különösen a riasztás megbízhatósága és hangereje emelhető ki. A termék jelölése szerint szabadidős járművekben is használható, ugyanakkor működésjelzője villog, az aktiváláskor hallható hangjelzése pedig nagyon hangos.
A harmadik helyet az Abus GWRM30600 szerezte meg 2,1-es eredménnyel. A mindössze 70 milliméter átmérőjű készülék a teszt egyik legkisebb modellje. Előnye a jól használható, részletes útmutató, a nagyméretű teszt- és némítógomb, valamint az automatikus aktiválás. Az álriasztásokkal szembeni ellenállás terén azonban gyengébben teljesített, és a működésjelző LED éjszaka zavaró lehet.
Nem feltétlen kell drágát venni
A teszt egyik fontos tanulsága, hogy nem feltétlenül kell sokat költeni egy megbízható füstérzékelőre. A legolcsóbb Logilink SC0016 mindössze 8,98 euróba (kb. 3200 forintba) került, mégis 2,3-as összesített osztályzatot kapott, amivel a teszt legolcsóbb, jó minősítésű modellje lett.
A Logilink különösen az álriasztásokkal szembeni ellenállás terén teljesített jól: ebben a kategóriában a tesztgyőztessel együtt a legjobb eredményt érte el. Vannak azonban hátrányai is. A felszereléskor nem aktiválódik automatikusan, a működésjelző LED-je villog, az aktiváláskor és az elemre figyelmeztető jelzéskor pedig nagyon hangos hangokat ad ki.
Szintén 2,3-as összesített osztályzatot szerzett az Ei Electronics Ei650, a Smartwares FSM-027W és a Unitec EIM-212.
Az Ei Electronics Ei650 a kezelhetőségben bizonyult a mezőny legjobbjának: ebben a kategóriában 1,3-as osztályzatot kapott. A részletes használati útmutató, a nagyméretű kezelőgomb és a nem villogó működésjelző egyaránt előnyt jelent. A tűzteszteken megbízhatóan riasztott, de valamivel később, mint néhány versenytársa.
A kompakt, lapos Smartwares FSM-027W szintén megbízhatóan jelzett, a teszt- és némítógombja azonban kicsi. A Unitec EIM-212 ugyancsak jól teljesített a riasztási funkció vizsgálatán, de a hangerejével kapcsolatban gyengébb eredményt ért el.
Súlyos biztonsági problémát találtak a Pyrexx készülékénél
A teszt legrosszabb eredményét a Pyrexx XSD100 V3-Q érte el, amely 5,0-s összesített osztályzattal végzett az utolsó helyen. A probléma nem egyszerűen a kezelhetőségben vagy a kényelmi funkciókban jelentkezett: a készülék a legfontosabb feladatában, a veszélyes tűzhelyzet időben történő jelzésében mutatott súlyos hiányosságot.
A vizsgálat során a füstérzékelőknek többféle tűzhelyzetre kellett reagálniuk. A TF2 jelű tesztben láng nélküli, pirolízises parázsló tüzet modelleztek, amely világos füsttel jár. A TF5 vizsgálat során nyílt folyadéktűz keletkezett, amely sötét, korommal telített füstöt bocsát ki.
A Pyrexx készüléke a parázsló tűz vizsgálatán nem riasztott kellően korán, a jelzés pedig nem volt folyamatos. A nyílt folyadéktűzzel végzett teszten ugyanakkor valamennyi vizsgált modell megfelelően működött.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az első rendellenes eredmény után az ADAC további, azonos típusú készülékeket is megvizsgált. Összesen 14 darabot teszteltek, a problémát pedig olyan súlyosnak ítélték, hogy a tűzre adott reakció osztályzatát „elégtelenre” rontották. Ez az összesített értékelést is 5,0-ra csökkentette. A Pyrexx XSD100 V3-Q emellett a teszt leghalkabb készüléke volt.
A gyártót a teszteredmények közzététele előtt tájékoztatták. A Pyrexx közlése szerint egyelőre nem tudja megmagyarázni a vizsgálat eredményét, ugyanakkor azt elismerte, hogy a modellt hajlamosak lehettek későbbi riasztásra hangolni az álriasztások csökkentése érdekében.
A történteknek további következményei is lettek: a Pyrexx XSD100 V3-Q-t törölték a minősítéssel rendelkező modellek listájáról, akárcsak testvérmodelljét, az XSD200-at. Az XSD sorozat készülékei időközben a gyártó honlapjáról is eltűntek, és a Pyrexx tájékoztatása szerint már nem forgalmazzák őket.
Mire érdemes figyelni füstérzékelő vásárlásakor?
A legfontosabb szempont a megbízható és időben történő riasztás. A füstérzékelőnek különböző tűzhelyzeteket kell felismernie, és akkor is megfelelően kell működnie, ha a tűz nem jár azonnal nyílt lánggal. A CE-jelölés önmagában nem jelent kiemelkedő minőséget: azt igazolja, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós minimumkövetelményeknek. Éppen ezért érdemes független tesztek eredményeit is figyelembe venni.
A kezelhetőség szintén fontos. A nagyméretű, könnyen elérhető teszt- és némítógomb megkönnyíti a rendszeres működésellenőrzést. A némítás segítségével főzéskor keletkező gőz vagy poros munkák esetén átmenetileg csökkenthető a készülék érzékenysége. Az automatikus aktiválás ugyancsak hasznos funkció lehet.
A felszerelés helyét is célszerű előre átgondolni. A füstérzékelőket általában a mennyezetre kell szerelni, de bizonyos modellek falra is rögzíthetők. Ezt a gyártónak kifejezetten engedélyeznie kell a szerelési útmutatóban. Aki nem szeretne fúrni, mágneses rögzítésű készüléket is választhat.
A használati útmutatónak egyértelműen ismertetnie kell a felszerelés, a kezelés és a karbantartás lépéseit. Az is lényeges, hogy a csomag tartalmazza a szükséges rögzítőelemeket. A hang- és fényjelzéseknek egyértelműen jelezniük kell a készülék működési állapotát, a némítást, az esetleges hibákat és az elem lemerülését.
Hálószobába érdemes olyan modellt választani, amelynek működésjelzője nem villog rendszeresen, mivel az éjszaka zavaró lehet. Az ADAC tesztjében az Ei Electronics Ei650, a Gira Basic Q és az X-Sense XS0G-SN tartozott ebbe a csoportba.
Lakóautóba vagy lakókocsiba ugyanakkor kizárólag olyan füstérzékelőt ajánlott választani, amelynek használatát a gyártó kifejezetten engedélyezte. A tesztben a FireAngel FA6120-INT, a Gloria R-10, a Logilink SC0016 és a gyenge minősítést kapott Pyrexx XSD100 V3-Q is rendelkezett ilyen jelöléssel.
A Q- és VdS-minősítések további támpontot adhatnak a vásárláskor. Míg a DIN EN 14604 szabvány az alapvető követelményeket rögzíti, a Q- és VdS-jelölések további vagy szigorúbb vizsgálati követelményekre utalhatnak, például az élettartam és az álriasztásokkal szembeni ellenállás területén.
Így végezték a tesztet
A termékeket az ADAC önállóan választotta ki és anonim módon vásárolta meg. A kezelhetőséget és a hangerőt a szervezet Landsberg am Lech városában található műszaki központjában vizsgálták. A riasztás megbízhatóságával és az álriasztásokkal szembeni ellenállással kapcsolatos laboratóriumi teszteket a tűzjelző technológiára szakosodott Kriwan tesztközpont végezte.
A vizsgálatok során a füstérzékelőknek világos füsttel járó, parázsló tüzet és sötét, korommal telített füstöt kibocsátó, nyílt folyadéktüzet is fel kellett ismerniük. A tesztelők emellett értékelték a riasztás megismételhetőségét, a légáramlás irányának hatását, valamint a készülékek adattábláján feltüntetett információkat.
A kezelhetőség vizsgálatakor a használati útmutató érthetőségét és teljességét, az üzembe helyezés egyszerűségét, a kezelés és a karbantartás módját, valamint a csomag tartalmát vették figyelembe.
Az álriasztásokkal szembeni ellenállás tesztjén a légmozgás és a különböző irányú légáramlás hatását is ellenőrizték, továbbá azt, mennyire védett az érzékelőkamra az idegen tárgyak bejutásával szemben. A hangerő mérésénél nemcsak a riasztás kezdeti hangerejét, hanem azt is megvizsgálták, hogy hosszabb riasztás után, részben lemerült elemmel mekkora hangerőt képesek elérni a készülékek.
A tesztbe tizenkét, elemmel működő füstérzékelő került be, amelyek 2026 tavaszán a németországi online kereskedelemben voltak elérhetők. A gyártók szerint valamennyi modell beépített, legalább tízéves élettartamú elemmel rendelkezik. Az alkalmazáshoz kapcsolható, hálózatba köthető és okosotthon-rendszerekkel együttműködő készülékek nem szerepeltek a vizsgálatban.
A Wekerle Plusz program bejelentését követő két napban országosan 26 százalékkal, Budapesten pedig 35 százalékkal nőtt az ingatlanok iránti érdeklődések száma.
Többmillió forintot kaphatnak a magyar családok: erre kell figyelned, ha felújítani akarsz a Wekerle Plusz támogatással
A magyar otthonok jelentős része ma is rengeteg energiát fogyaszt, miközben a tulajdonosoknak sokszor nincs pénzük a korszerűsítésre.
Roham már nem lesz az Otthon Startért, ez az árfelhajtó hatást is kizárja: mi jön a lakáspiacon a Wekerle Plusz hitellel?
A magyar lakások 28 százaléka, közel 1,3 millió ingatlan tartozott a legrosszabb, I energiaosztályba 2022-ben a KSH becslése szerint.
Wekerle Plusz: jön a kedvezményes lakáshitel, lakástakarék, felújítási támogatás - 40 pontban a legfontosabb bejelentések
Jelentősen átalakítja az otthonteremtési támogatások rendszerét a kormány a Wekerle Programmal.
Átrendezheti az építőipari keresletet a kormány által frissen bejelentett lakástámogatási rendszer.
Útjára indította a Tisza-kormány a Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Programot, valamint az Otthon Startot felváltó Wekerle+ hitelt.
Ezt a japán teregetési trükköt érdemes kipróbálni: gyorsabban száradnak a ruhák, a lakás is kevésbé párásodik
A téli ruhaszárítás sokaknak okoz bosszúságot: a vastag ruhák lassan száradnak, a lakás levegője párássá válik, a dohos szag és a penész megjelenésének kockázata pedig...
Még az unokáink is a rezsicsökkentésről vitáznak majd? Nem lehet csak úgy levágni a milliárdokba kerülő szent tehenet
Az évi harmincezer otthonra tervezett felújítási ütem mellett közel kilenc évtizedig tartana a teljes hazai lakóingatlan-állomány rendbetétele.
Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete: sokan kimaradhatnak a Wekerle Plusz programból, áremelkedés jöhet a felújításoknál
Gulyás István szerint a program indulásakor megnőhet a kereslet a kivitelezők iránt, ami hosszabb várakozással és áremelkedéssel járhat.
A magyar lakáspiacon érezhetően megtört a korábbi lendület: a drágulás üteme jelentősen visszaesett, több térségben pedig már lefelé indultak az árak.
Akár 225 millió forintos támogatáshoz is juthatnak a társasházak a készülő Wekerle Plusz program keretében,
Bő egy év alatt alaposan átalakította a magyar lakáspiacot az Otthon Start, de a kedvezményes hitel nem minden vásárlónak hozta el a remélt előnyöket.
A budapesti rövid távú szálláshelyek – mint amilyen az Airbnb vagy a Booking.com – mintegy harmada szabálytalanul vagy feketén működik,
Ismét világháborús bomba miatt ürítenek ki utcákat Budapesten: mutatjuk, kiknek kell elhagyniuk otthonukat vasárnap
Ismét második világháborús robbanószerkezetet találtak Budapest XVIII. kerületében, ezért október 25-én, vasárnap újabb lakossági kiürítésre és forgalomkorlátozásokra kell számítani.
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
Holnap, október 25-én, vasárnap hajnalban véget ér a nyári időszámítás, és ismét át kell állítani az órákat Magyarországon.
Egy kisebb fa kivágására már 10-15 ezer forintos irányárat is találni, egy nagyobb példány eltávolítása viszont 130-180 ezer forintba is kerülhet.
Felgyorsultak az előkészületek a Wekerle-program körül: a budapesti kerületeknek napokon belül lépniük kell
A kormány és a Fővárosi Önkormányzat is gőzerővel keresi azokat a kerületi helyszíneket, ahol a közeljövőben szociális bérlakásokat és kollégiumokat lehetne kialakítani.
Ennyi évesen hagyják el a családi fészket a magyarok: a kedvezményes hitelek hozhatnak áttörést a lakáspiacon
Az elmúlt években nem volt nagy elmozdulás az átlagos elköltözés idejében, ugyanakkor érdekes megnézni ennek kapcsolatát a fiatalok munkanélküliségi rátájával.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.