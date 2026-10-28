Figyelem! Életveszélyes füstérzékelő bukott meg a teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd

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A füstérzékelők lakástűz esetén életeket menthetnek, de csak akkor, ha időben és megbízhatóan jeleznek. Az ADAC 2026-os tesztjén tizenkét, háztartásokban használható készüléket vizsgáltak meg, és bár a többség jól teljesített, az egyik modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott. A vizsgálatból az is kiderült, hogy nem feltétlenül a drágább füstérzékelők a legjobbak: a legolcsóbb készülékek között is akadt olyan, amely jó minősítést kapott.

Az ADAC 2026-ban egy tűzjelző technológiára szakosodott tesztközponttal együttműködve tizenkét, elemmel működő füstérzékelőt vizsgált meg. A készülékeknek meg kellett felelniük a DIN EN 14604 szabványnak, amely meghatározza az Európai Unióban forgalmazott füstérzékelők alapvető követelményeit, köztük a tűz esetén elvárt érzékenységet.

A tesztben egyszerű, háztartásokba szánt modellek szerepeltek, amelyek nem rendelkeznek alkalmazáskapcsolattal, és okosotthon-rendszerekbe sem kapcsolhatók be. Mindegyik készülék fotoelektromos elven működik: amikor a füst részecskéi bejutnak az érzékelőkamrába, megváltoztatják a fénysugár útját, a szenzor pedig megfelelő füstkoncentráció esetén riasztást indít.

Az ADAC négy fő szempont alapján értékelte a készülékeket. A legnagyobb súllyal, 50 százalékkal a riasztás megbízhatósága szerepelt a végső eredményben. A kezelhetőség 20 százalékot, az álriasztásokkal szembeni ellenállás 15 százalékot, a riasztás hangereje pedig szintén 15 százalékot tett ki.

A tizenkét vizsgált füstérzékelő közül tíz összesített eredménye „jó” lett. Az m-e RM-810 „közepes” minősítést kapott, a Pyrexx XSD100 V3-Q azonban „elégtelen” eredménnyel zárta a tesztet.

Ez lett a tesztgyőztes füstérzékelő

Az ADAC 2026-os vizsgálatának győztese a FireAngel FA6120-INT lett, amely 1,7-es összesített osztályzatot ért el - minál alacsonyabb a pontszám, annál jobb az eredmény. A készülék egyik vizsgált kategóriában sem mutatott számottevő gyengeséget, különösen az álriasztásokkal szembeni ellenállás és a riasztás hangereje terén teljesített jól.

A füstérzékelő kezelése is egyszerű: nagyméretű teszt- és némítógombbal rendelkezik, és a felszerelésekor automatikusan aktiválódik. A mennyezetre és a falra egyaránt felszerelhető, a gyártó szerint pedig lakóautókban és lakókocsikban is használható.

A modell egyetlen említésre méltó hátránya a működés közben villogó LED, amely különösen a fényre érzékenyeket zavarhatja a hálószobában.

A második helyen a Gloria R-10 végzett 2,0-s osztályzattal. A készülék mind a négy fő vizsgálati kategóriában jó eredményt ért el, különösen a riasztás megbízhatósága és hangereje emelhető ki. A termék jelölése szerint szabadidős járművekben is használható, ugyanakkor működésjelzője villog, az aktiváláskor hallható hangjelzése pedig nagyon hangos.

A harmadik helyet az Abus GWRM30600 szerezte meg 2,1-es eredménnyel. A mindössze 70 milliméter átmérőjű készülék a teszt egyik legkisebb modellje. Előnye a jól használható, részletes útmutató, a nagyméretű teszt- és némítógomb, valamint az automatikus aktiválás. Az álriasztásokkal szembeni ellenállás terén azonban gyengébben teljesített, és a működésjelző LED éjszaka zavaró lehet.

Nem feltétlen kell drágát venni

A teszt egyik fontos tanulsága, hogy nem feltétlenül kell sokat költeni egy megbízható füstérzékelőre. A legolcsóbb Logilink SC0016 mindössze 8,98 euróba (kb. 3200 forintba) került, mégis 2,3-as összesített osztályzatot kapott, amivel a teszt legolcsóbb, jó minősítésű modellje lett.

A Logilink különösen az álriasztásokkal szembeni ellenállás terén teljesített jól: ebben a kategóriában a tesztgyőztessel együtt a legjobb eredményt érte el. Vannak azonban hátrányai is. A felszereléskor nem aktiválódik automatikusan, a működésjelző LED-je villog, az aktiváláskor és az elemre figyelmeztető jelzéskor pedig nagyon hangos hangokat ad ki.

Szintén 2,3-as összesített osztályzatot szerzett az Ei Electronics Ei650, a Smartwares FSM-027W és a Unitec EIM-212.

Az Ei Electronics Ei650 a kezelhetőségben bizonyult a mezőny legjobbjának: ebben a kategóriában 1,3-as osztályzatot kapott. A részletes használati útmutató, a nagyméretű kezelőgomb és a nem villogó működésjelző egyaránt előnyt jelent. A tűzteszteken megbízhatóan riasztott, de valamivel később, mint néhány versenytársa.

A kompakt, lapos Smartwares FSM-027W szintén megbízhatóan jelzett, a teszt- és némítógombja azonban kicsi. A Unitec EIM-212 ugyancsak jól teljesített a riasztási funkció vizsgálatán, de a hangerejével kapcsolatban gyengébb eredményt ért el.

Súlyos biztonsági problémát találtak a Pyrexx készülékénél

A teszt legrosszabb eredményét a Pyrexx XSD100 V3-Q érte el, amely 5,0-s összesített osztályzattal végzett az utolsó helyen. A probléma nem egyszerűen a kezelhetőségben vagy a kényelmi funkciókban jelentkezett: a készülék a legfontosabb feladatában, a veszélyes tűzhelyzet időben történő jelzésében mutatott súlyos hiányosságot.

A vizsgálat során a füstérzékelőknek többféle tűzhelyzetre kellett reagálniuk. A TF2 jelű tesztben láng nélküli, pirolízises parázsló tüzet modelleztek, amely világos füsttel jár. A TF5 vizsgálat során nyílt folyadéktűz keletkezett, amely sötét, korommal telített füstöt bocsát ki.

A Pyrexx készüléke a parázsló tűz vizsgálatán nem riasztott kellően korán, a jelzés pedig nem volt folyamatos. A nyílt folyadéktűzzel végzett teszten ugyanakkor valamennyi vizsgált modell megfelelően működött.

Az első rendellenes eredmény után az ADAC további, azonos típusú készülékeket is megvizsgált. Összesen 14 darabot teszteltek, a problémát pedig olyan súlyosnak ítélték, hogy a tűzre adott reakció osztályzatát „elégtelenre” rontották. Ez az összesített értékelést is 5,0-ra csökkentette. A Pyrexx XSD100 V3-Q emellett a teszt leghalkabb készüléke volt.

A gyártót a teszteredmények közzététele előtt tájékoztatták. A Pyrexx közlése szerint egyelőre nem tudja megmagyarázni a vizsgálat eredményét, ugyanakkor azt elismerte, hogy a modellt hajlamosak lehettek későbbi riasztásra hangolni az álriasztások csökkentése érdekében.

A történteknek további következményei is lettek: a Pyrexx XSD100 V3-Q-t törölték a minősítéssel rendelkező modellek listájáról, akárcsak testvérmodelljét, az XSD200-at. Az XSD sorozat készülékei időközben a gyártó honlapjáról is eltűntek, és a Pyrexx tájékoztatása szerint már nem forgalmazzák őket.

Mire érdemes figyelni füstérzékelő vásárlásakor?

A legfontosabb szempont a megbízható és időben történő riasztás. A füstérzékelőnek különböző tűzhelyzeteket kell felismernie, és akkor is megfelelően kell működnie, ha a tűz nem jár azonnal nyílt lánggal. A CE-jelölés önmagában nem jelent kiemelkedő minőséget: azt igazolja, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós minimumkövetelményeknek. Éppen ezért érdemes független tesztek eredményeit is figyelembe venni.

A kezelhetőség szintén fontos. A nagyméretű, könnyen elérhető teszt- és némítógomb megkönnyíti a rendszeres működésellenőrzést. A némítás segítségével főzéskor keletkező gőz vagy poros munkák esetén átmenetileg csökkenthető a készülék érzékenysége. Az automatikus aktiválás ugyancsak hasznos funkció lehet.

A felszerelés helyét is célszerű előre átgondolni. A füstérzékelőket általában a mennyezetre kell szerelni, de bizonyos modellek falra is rögzíthetők. Ezt a gyártónak kifejezetten engedélyeznie kell a szerelési útmutatóban. Aki nem szeretne fúrni, mágneses rögzítésű készüléket is választhat.

A használati útmutatónak egyértelműen ismertetnie kell a felszerelés, a kezelés és a karbantartás lépéseit. Az is lényeges, hogy a csomag tartalmazza a szükséges rögzítőelemeket. A hang- és fényjelzéseknek egyértelműen jelezniük kell a készülék működési állapotát, a némítást, az esetleges hibákat és az elem lemerülését.

Hálószobába érdemes olyan modellt választani, amelynek működésjelzője nem villog rendszeresen, mivel az éjszaka zavaró lehet. Az ADAC tesztjében az Ei Electronics Ei650, a Gira Basic Q és az X-Sense XS0G-SN tartozott ebbe a csoportba.

Lakóautóba vagy lakókocsiba ugyanakkor kizárólag olyan füstérzékelőt ajánlott választani, amelynek használatát a gyártó kifejezetten engedélyezte. A tesztben a FireAngel FA6120-INT, a Gloria R-10, a Logilink SC0016 és a gyenge minősítést kapott Pyrexx XSD100 V3-Q is rendelkezett ilyen jelöléssel.

A Q- és VdS-minősítések további támpontot adhatnak a vásárláskor. Míg a DIN EN 14604 szabvány az alapvető követelményeket rögzíti, a Q- és VdS-jelölések további vagy szigorúbb vizsgálati követelményekre utalhatnak, például az élettartam és az álriasztásokkal szembeni ellenállás területén.

Így végezték a tesztet

A termékeket az ADAC önállóan választotta ki és anonim módon vásárolta meg. A kezelhetőséget és a hangerőt a szervezet Landsberg am Lech városában található műszaki központjában vizsgálták. A riasztás megbízhatóságával és az álriasztásokkal szembeni ellenállással kapcsolatos laboratóriumi teszteket a tűzjelző technológiára szakosodott Kriwan tesztközpont végezte.

A vizsgálatok során a füstérzékelőknek világos füsttel járó, parázsló tüzet és sötét, korommal telített füstöt kibocsátó, nyílt folyadéktüzet is fel kellett ismerniük. A tesztelők emellett értékelték a riasztás megismételhetőségét, a légáramlás irányának hatását, valamint a készülékek adattábláján feltüntetett információkat.

A kezelhetőség vizsgálatakor a használati útmutató érthetőségét és teljességét, az üzembe helyezés egyszerűségét, a kezelés és a karbantartás módját, valamint a csomag tartalmát vették figyelembe.

Az álriasztásokkal szembeni ellenállás tesztjén a légmozgás és a különböző irányú légáramlás hatását is ellenőrizték, továbbá azt, mennyire védett az érzékelőkamra az idegen tárgyak bejutásával szemben. A hangerő mérésénél nemcsak a riasztás kezdeti hangerejét, hanem azt is megvizsgálták, hogy hosszabb riasztás után, részben lemerült elemmel mekkora hangerőt képesek elérni a készülékek.

A tesztbe tizenkét, elemmel működő füstérzékelő került be, amelyek 2026 tavaszán a németországi online kereskedelemben voltak elérhetők. A gyártók szerint valamennyi modell beépített, legalább tízéves élettartamú elemmel rendelkezik. Az alkalmazáshoz kapcsolható, hálózatba köthető és okosotthon-rendszerekkel együttműködő készülékek nem szerepeltek a vizsgálatban.