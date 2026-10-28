Megindul a drágulás a hazai kutakon: brutális áremelés jöhet egy héten belül a benzinnél, gázolajnál

Hetekig nem változtak az üzemanyagárak, szerdán azonban megtört a csend a benzinkutakon: miközben a benzin olcsóbb lett, a gázolaj ára emelkedett. A Holtankoljak.hu szerint ráadásul ez még csak a kezdet lehet, a következő időszakban a benzin akár 10, a dízel pedig 20 forinttal is drágulhat literenként.

Hetekig tartó változatlanság után ismét elmozdultak az üzemanyagárak a magyar kutakon: a benzin olcsóbb lett, a gázolaj viszont drágult. A nemzetközi piaci folyamatok alapján azonban további jelentős áremelések is jöhetnek, a dízel ára különösen nagyot ugorhat a következő időszakban.

Október 28-án, szerdán változtak az üzemanyagok kiskereskedelmi átlagárai a magyar benzinkutakon. A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin literenként bruttó 3 forinttal olcsóbb lett, a gázolaj ára viszont bruttó 8 forinttal emelkedett.

A változások után a 95-ös benzin átlagára 642 forint literenként, míg a gázolajért átlagosan 717 forintot kell fizetni literenként. A dízel így továbbra is jóval drágább a benzinnél.

További drágulás jöhet a kutakon

A Holtankoljak.hu előrejelzése szerint a nemzetközi olajpiaci folyamatok miatt a következő időszakban újabb áremelésekre is fel kell készülni, amennyiben a beszerzési árak változását ismét érvényesítik a hazai kutak áraiban.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzésára már a múlt héten 110 dollárig emelkedett. A drágulás hátterében elsősorban a közel-keleti geopolitikai feszültségek, valamint a dízelhiány áll. Az őszi időszakban a gázolaj iránti kereslet is fokozódik, ami tovább hajtja felfelé a beszerzési árakat.

A forint eközben gyengült a dollárral szemben: az árfolyam 330 forint körül mozog, ami a megelőző héthez képest 1,5 százalékos gyengülést jelent. A kedvezőtlen devizapiaci változás szintén növelheti az importált üzemanyagok költségét.

A portál arra figyelmeztet, hogy az európai gázolajkínálat folyamatos szűkülése további drágulást okozhat. Ha a piaci folyamatok megjelennek a hazai nagykereskedelmi árakban, a benzin literenként akár 10 forinttal, a gázolaj pedig akár 20 forinttal is drágulhat.

Ez egyelőre előrejelzés, nem bejelentett árváltozás, a tényleges emelés mértéke és időpontja a piaci folyamatoktól, valamint a hazai árképzéstől függ.