Mérsékelt eséssel indult a szerdai kereskedés az európai és a magyar tőzsdén, miközben a Deutsche Bank és az SK Hynix részvényeit a vártnál jobb gyorsjelentések...
Megindul a drágulás a hazai kutakon: brutális áremelés jöhet egy héten belül a benzinnél, gázolajnál
Hetekig nem változtak az üzemanyagárak, szerdán azonban megtört a csend a benzinkutakon: miközben a benzin olcsóbb lett, a gázolaj ára emelkedett. A Holtankoljak.hu szerint ráadásul ez még csak a kezdet lehet, a következő időszakban a benzin akár 10, a dízel pedig 20 forinttal is drágulhat literenként.
Hetekig tartó változatlanság után ismét elmozdultak az üzemanyagárak a magyar kutakon: a benzin olcsóbb lett, a gázolaj viszont drágult. A nemzetközi piaci folyamatok alapján azonban további jelentős áremelések is jöhetnek, a dízel ára különösen nagyot ugorhat a következő időszakban.
Október 28-án, szerdán változtak az üzemanyagok kiskereskedelmi átlagárai a magyar benzinkutakon. A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin literenként bruttó 3 forinttal olcsóbb lett, a gázolaj ára viszont bruttó 8 forinttal emelkedett.
A változások után a 95-ös benzin átlagára 642 forint literenként, míg a gázolajért átlagosan 717 forintot kell fizetni literenként. A dízel így továbbra is jóval drágább a benzinnél.
További drágulás jöhet a kutakon
A Holtankoljak.hu előrejelzése szerint a nemzetközi olajpiaci folyamatok miatt a következő időszakban újabb áremelésekre is fel kell készülni, amennyiben a beszerzési árak változását ismét érvényesítik a hazai kutak áraiban.
A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzésára már a múlt héten 110 dollárig emelkedett. A drágulás hátterében elsősorban a közel-keleti geopolitikai feszültségek, valamint a dízelhiány áll. Az őszi időszakban a gázolaj iránti kereslet is fokozódik, ami tovább hajtja felfelé a beszerzési árakat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A forint eközben gyengült a dollárral szemben: az árfolyam 330 forint körül mozog, ami a megelőző héthez képest 1,5 százalékos gyengülést jelent. A kedvezőtlen devizapiaci változás szintén növelheti az importált üzemanyagok költségét.
A portál arra figyelmeztet, hogy az európai gázolajkínálat folyamatos szűkülése további drágulást okozhat. Ha a piaci folyamatok megjelennek a hazai nagykereskedelmi árakban, a benzin literenként akár 10 forinttal, a gázolaj pedig akár 20 forinttal is drágulhat.
Ez egyelőre előrejelzés, nem bejelentett árváltozás, a tényleges emelés mértéke és időpontja a piaci folyamatoktól, valamint a hazai árképzéstől függ.
Év végén bezárja egyik üzemét az Odelo autóipari beszállító, miután jelentősen visszaestek a kínai piacra szánt Audi-modellekhez kapcsolódó megrendelések.
A Magyar Közút mérései alapján kirívó gyorshajtások tapasztalhatók az M6-os autópályán.
Idén őszre gyakorlatilag eltűnt a hazai dízelpiac védőpuffere, ami komoly ellátásbiztonsági kockázatot jelent.
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.
Így húzta le pofátlanul a turistákat a budapesti áltaxis: elképesztő trükkökkel verte át a gyanútlan utasokat
Engedély nélkül taxizott Budapest belvárosában egy 46 éves nő, aki a gyanú szerint rendszeresen megkárosította utasait.
Nagy dobásra készül az Audi: Amerikában épít új gyárat, több népszerű modell gyártása is oda kerülhet
Mintegy négymilliárd dolláros beruházással építi meg első saját amerikai gyárát az Audi Georgia államban.
Vége a fékezgetésnek a traffipaxok előtt: az átlagsebességet mérik majd, súlyos bírságot kockáztatnak az autósok
Négy autópálya-szakaszon készítik elő Szlovéniában a szakaszos átlagsebesség-mérés bevezetését.
Rossz hír a fővárosi autósoknak: lezárják az egyik legforgalmasabb felüljárót, óriási dugók jöhetnek
Október 26. és 28. között burkolatjavítás miatt lezárják a Hungária körúti felüljáró külső sávját az M3-as autópálya bevezetője felé vezető oldalon.
A Volvo Cars 2500 munkahely megszüntetését jelentette be, miután a kínai piacon elszenvedett drasztikus visszaesés súlyosan rányomta a bélyegét a harmadik negyedéves eredményeire.
Sokan csak a tankolásra és a kötelező biztosításra gondolnak, amikor kiszámolják, mennyibe kerül az autózás, pedig a jármű értékvesztése, a szerviz és a parkolás is...
Jelentős forgalmi változás lép életbe a magyar utakon: ezt érdemes tudni, mielőtt autóba ülsz a hosszú hétvégén
A fuvarozói érdekképviseletekkel folytatott egyeztetések után a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a hosszú hétvége első napján részlegesen feloldja a kamionstopot.
Súlyos százezres kiadás várhat a magyar autósokra: egyetlen figyelmetlen pillanaton múlhat a vagyona a sofőröknek
Több ezer vad pusztul el évente az utakon, egy ütközés után pedig az autómentés is komoly kiadást jelenthet
Rengeteg tűzveszélyes autót hív vissza a Volkswagen: itt a pontos lista, ezeket a modelleket kell szervizbe vinni
Több ezer elektromos autót hív vissza a Volkswagen az akkumulátoroknál feltárt gyártási hibák miatt, amelyek szélsőséges esetben akár tüzet is okozhatnak.
Belengette a kormány: engednek a népakaratnak, komoly szigorításra számíthat, aki elköveti ezt a súlyos közlekedési kihágást
Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedési szabályok szigorításáról szóló online kérdőívet.
A szigorítás hátterében az Európai Unió iparvédelmi stratégiája, az úgynevezett Industrial Accelerator Act áll.
Ledobta a bombát a német autógyártás óriása: mesés végkielégítést kínálnak az önként távozóknak, a rendszer sem bírta a rohamot
Hatalmas érdeklődés kísérte a BMW újonnan meghirdetett, akár 650 ezer eurós végkielégítést is kínáló önkéntes távozási programját.
Megkezdődött a Debrecenben készülő, tisztán elektromos BMW iX4 magyarországi értékesítése.
Ismét elhalasztották az idősebb dízelautók kitiltását, az Euro 5-ös járművekre vonatkozó újabb szigorítások legkorábban 2027 októberében léphetnek életbe.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.