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Közelkép egy férfiról, aki okostelefont tart a kezében, és egy online áruház weboldalán ellenőrzi a termék értékelését, mielőtt hitelkártyával készpénzmentes fizetést hajtana végre az ügyfél elégedettségének biztosítása és az
Vásárlás

Mennyire hiszel a Google-értékeléseknek? Öt csillag öt véleményből vagy 4,6 ötszázból: te melyiket választanád?

Pénzcentrum
2026. október 28. 12:31 2 perc

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, független kutatásban vizsgálja, mennyire befolyásolják az online értékelések a magyarok vásárlási, szállásfoglalási és szolgáltatóválasztási döntéseit. A névtelen kérdőív kitöltése mindössze 3-5 perc.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Mielőtt rendelsz egy új porszívót, lefoglalsz egy hétvégi szállást vagy villanyszerelőt keresel, valószínűleg te is megnézed, hány csillagot kapott a kiszemelt termék vagy szolgáltató. Az online értékelések mára a keresőkben, a térképes találatoknál és a webáruházakban is szinte minden döntésnél ott vannak, és sokszor első ránézésre eldöntik, kire esik a választás.

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Öt csillag öt értékelésből vagy 4,6 ötszázból?

Ismerős lehet a dilemma: az egyik helynek hibátlan az értékelése, csak éppen egy maroknyi vélemény áll mögötte. A másik „csak” négy egész valamennyit tud felmutatni, de több száz vásárló vagy vendég tapasztalatából. Melyikben bízol meg inkább?

Ugyanígy kérdés, mennyire hisszük el, hogy minden vélemény valódi, olvasunk-e szöveges értékeléseket, vagy beérjük az átlaggal, és melyik felületen bízunk meg legjobban az értékelésekben. Ezekről a mindennapi szokásokról viszonylag keveset tudunk, pedig rengeteg pénzről szóló döntés múlik rajtuk.

Nos, ezekre a kérdésekre keresi most a választ a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, független kutatása, amelyhez most a te tapasztalataidat is várjuk. Az alábbi kérdőív teljesen anonim, a kitöltése mindössze 3-5 percet vesz igénybe. Nincs jó vagy rossz válasz, csak a saját szokásaidra vagyunk kíváncsiak.

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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az eredményeket a Debreceni Egyetem kutatói dolgozzák fel, az elemzés pedig hamarosan megjelenik a Pénzcentrumon. Kiderül belőle, mekkora súlya van a csillagoknak a magyar vásárlók döntéseiben, mennyire bízunk a sok értékeléssel rendelkező, de nem tökéletes átlagban, és mennyire hisszük el a hibátlan, de kevés véleményen alapuló pontszámokat. Az is látszani fog, mennyiben térnek el a szokások vásárlásnál, szállásfoglalásnál és szolgáltatóválasztásnál, így a saját döntéseidet is összevetheted a többiekével.

 
Címlapkép: Getty Images
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