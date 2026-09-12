Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok

Az okostelefonoknál egyre ritkább a valódi technológiai ugrás, a készülékárak emelkedésétől azonban továbbra is sokan tartanak. Ez egyszerre nyújthatja meg a csereciklusokat és terelheti a vásárlókat a két-három éves prémium modellek felé, amelyekkel a Rejoy szerint átlagosan 80–120 ezer forint takarítható meg. Blaumann Bencével, a Rejoy.hu ügyvezetőjével arról beszéltünk, drágulhatnak-e rövid távon a telefonok, miért nem áll le a piac akkor sem, ha az új modellek alig hoznak érdemi újítást, és milyen fejlesztés késztetheti végre készülékváltásra a magyarokat.

Az okostelefon-piac különös időszakát éli. A gyártók évről évre bemutatják új készülékeiket, egy átlagos felhasználó számára azonban egyre nehezebb olyan fejlesztést találni, amely önmagában indokolná a váltást. A középkategóriás telefonok már számos olyan funkciót kínálnak, amely korábban csak a csúcsmodellekben volt elérhető, a sokat ígérő mesterségesintelligencia-funkciók pedig egyelőre nem alakították át alapjaiban a mindennapi telefonhasználatot.

Jogosan merülhet fel ezért, hogy a vásárlók a korábbinál jóval tovább, akár hat-hét évig is megtartják a készülékeiket. A telefonok élettartamának azonban továbbra is vannak fizikai korlátai: az akkumulátor fokozatosan elhasználódik, a javítás pedig nem minden esetben egyszerű vagy gazdaságos.

Közben az új készülékek drágulásáról is egyre több előrejelzés jelenik meg. Ha a legolcsóbb modellek ára is jelentősen emelkedne, még fontosabbá válhatna, hogy a vásárlók mit kezdenek a korábbi telefonjukkal, és mennyit hajlandók fizetni egy két-három évvel korábbi, de még hosszú ideig használható csúcsmodellért.

Ebben a helyzetben kerülhetnek előtérbe a felújított készülékek. A kérdés már nem pusztán az, hogy olcsóbbak-e az új telefonoknál, hanem az is, hogy milyen garanciát, ellenőrzést és várható élettartamot kap melléjük a vásárló. A Pénzcentrum kérdéseire Blaumann Bence, a Rejoy.hu ügyvezetője válaszolt.

Az új telefonok árai húzzák magukkal a másodpiacot is

A felújított és a használt telefonok ára nem az új készülékek piacától függetlenül alakul. Ha a gyártók drágábban kezdik értékesíteni az új modelleket, az idővel a másodpiacon is megjelenik.

„A felújított és a használt termékek piacát is az új piac árai határozzák meg elsődlegesen. Az iPhone 18-as széria bejelentése és bemutatása még legalább negyedévet várat majd magára: ez lesz az a pont, amikor már nem csak előrejelzésekre, hanem tényadatokat használva fog árazni a másodpiac” – mondta el Blaumann Bence, a Rejoy.hu ügyvezetője a Pénzcentrum kérdésére.

A szakember szerint egyelőre nem biztos, hogy valóra válnak a jelentős áremelkedésről szóló várakozások. Az Apple árazási politikája az előző években többször is rácáfolt a borúlátó előrejelzésekre: az iPhone 17-es széria modelljei az előző évi készülékekhez hasonló árkategóriában jelentek meg.

A chipek drágulása ezért jelenleg sem a Rejoy árait, sem a vállalat forgalmát nem befolyásolja. Az új telefonok tényleges árazása ugyanakkor meghatározó lesz: ha a készülékek valóban drágábbá válnak, a korábbi mobilok beszámítása és továbbértékesítése is nagyobb szerepet kaphat.

Az elmúlt években maguk az okostelefonok is egyre nagyobb értéket képviseltek. Ezzel párhuzamosan egyre több szolgáltató fordít energiát arra, hogy felkutassa és tájékoztassa azokat az ügyfeleket, akik még használható régi készülékkel rendelkeznek. A fogyasztók így egyre kevésbé hagyják a fiókban porosodni a működő telefonjukat, annak eladásából ugyanis részben finanszírozhatják az új készüléket.

„Ezt közel minden harmadik ügyfelünk ki is használja” – árulta el a Rejoy ügyvezetője a beszámítási programról.

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Az egészen friss felújított telefon sem lehet sokkal olcsóbb

A felújított készülékeket árusító oldalakon a legújabb modellek ára sokszor valóban megközelíti az új telefonokét. Blaumann szerint ennek oka a készülékek fokozatos értékvesztésében, valamint az eladók elvárásaiban keresendő.

Egy átlagos okostelefon 3-6%-ot veszít a piaci értékéből minden egyes hónapban. Ez megmagyarázza azt is, hogy a legfrissebben a piacra dobott okostelefonok esetében miért fizetünk még mi is közel az újéval megegyező árat

– ecsetelte a szakértő.

Az iPhone 17 esetében már a bevezetést követő három hónapban megjelentek felújított készülékek a cég kínálatában. Az eladói oldalon ugyanakkor jogosan merül fel az igény, hogy egy mindössze egy-két hónapig használt, szinte új telefonért az új árhoz közeli összeget kapjanak.

Az igazán jelentős megtakarítás ezért nem a legfrissebb készülékeknél, hanem a két-három modellévvel korábbi típusoknál érhető el. Ezek adják a Rejoy értékesítésének legnagyobb részét is.

A leendő vásárlók jelentős összeget tudnak megtakarítani ezeken, átlagosan 80-120 ezer forintot egy újonnan megvásárolt termékhez képest, ugyanakkor ezen készülékek még több mint 2-3 évig biztosan megkapják a legújabb szoftverfrissítéseket

– fogalmazott Blaumann Bence.

A vállalat saját ügyfélfelmérései is azt mutatják, hogy a felújított készülékek mellett szóló legfontosabb érv a megtakarítás.

Hiába lassul az innováció, nem áll le a telefoncsere

A gyártói oldalon jelentősen lelassult a technológiai fejlődés, legalábbis egy átlagos felhasználó nézőpontjából. Az egymást követő készülékgenerációk közötti különbség sok esetben már nem akkora, hogy önmagában készülékváltásra ösztönözze a vásárlókat.

Blaumann szerint ebből azonban nem következik, hogy a felújított és használt telefonok átveszik az első helyet az új készülékektől. A stabil növekedés ellenére a másodpiac mérete jelenleg körülbelül tizede az új telefonok piacának. Utóbbi ugyanakkor az elmúlt években folyamatosan veszített növekedési lehetőségeiből.

A vásárlók jellemzően nem kizárólag egy új funkció miatt cserélik le a készüléküket. Az egyik leggyakoribb ok az akkumulátor elhasználódása. Az akkumulátorra a szakirodalom is kopóalkatrészként hivatkozik, amely két-három évente cserére szorulhat. Ennek természetéből adódóan akkor is fennmarad a javítás vagy a telefoncsere iránti igény, ha maguk az új modellek egyre kevesebb látványos fejlesztést kínálnak.

Közben a fiatalabb vásárlók szempontjai is változnak. Blaumann szerint a diákok már szívesebben választanak egy felújított prémium telefont, mint egy új, de belépőszintű készüléket.

Nem a legolcsóbb, hanem a jövőálló eszközöket keresik, tudatos stratégiát követnek: inkább vesznek egy ellenőrzött forrásból származó korábbi csúcsmodellt, mert tudják, hogy annak a viszonteladási értéke jóval stabilabb marad. Akár 30-40%-kal kisebb értékvesztéssel számolhat a tulajdonosa

– mondta el a Rejoy.hu ügyvezetője.

A többnapos üzemidő még várat magára

A következő években a Rejoy két területen vár jelentős változást. Az egyik az akkumulátoros üzemidő. A világ legnagyobb technológiai vállalatai egymással versenyezve dolgoznak az áttörésen, az átlagos használat mellett két-három napig működő telefon azonban egyelőre nem vált valósággá.

Az akkumulátorok körül már most is van egy fontos piaci és mérnöki kérdés. Blaumann szerint az uniós javíthatósági szabályok nyomán egyre nagyobb nyomás nehezedik a gyártókra, hogy az akkumulátort később maguk a felhasználók is kicserélhessék.

Ezt úgy kellene megoldani, hogy a könnyebb szerelhetőség miatt a készülékek vízállóságából se kelljen engedni. Ez komoly mérnöki kihívás, amelynek megoldása a felújított telefonok piacát is átírhatja.

Egy fejlettebb Apple AI indíthatja el a következő cserehullámot

A másik lehetséges fordulópont a mesterséges intelligencia lehet. Az Apple már két generációval korábban integrált, a mindennapi használatban is érzékelhető AI-élményt ígért, az európai szabályozási környezet és egy valóban egységes megoldás hiánya miatt azonban az áttörés eddig elmaradt.

Arra számítunk, hogy egy valóban ütőképes, átszabott Siri lesz az a funkció, amely először tényleg meggyőzi a felhasználókat a váltásról, különösen, ha az Apple valamely AI-vállalattal közösen magyar nyelvű, természetes beszédfelismerést is vinne a piacra. Ez az a fejlesztés, amelyre érdemes lesz odafigyelni

– jelentette ki Blaumann Bence.

Ezek a folyamatok a Rejoy ügyvezetője szerint nem gyorsítják automatikusan a telefoncserét, inkább a tudatosabb vásárlás mellett szólnak. Amíg az AI-funkciók Magyarországon nem hoznak valódi áttörést, egy korábbi csúcsmodell is hasonló felhasználói élményt kínálhat.

Nem ugyanaz a használt és a felújított telefon

A magyar vásárlók körében továbbra is az egyik leggyakoribb tévhit, hogy a használt és a felújított telefon ugyanazt jelenti. Blaumann szerint a két kategória a valóságban teljesen eltérő kockázati szintet képvisel.

A Rejoy felhívta a figyelmet, hogy a szervizlaborukba beérkező valamennyi készüléket 67 lépésből álló vizsgálatnak vetik alá. A külső, esztétikai állapot mellett ellenőrzik a hardveres és szoftveres funkciókat, a telefon eredetiségét és előtörténetét is.

Egy magánvásárló fizetős szolgáltatások nélkül nem tud ilyen mélységű ellenőrzést végezni. Az esetleg szükséges javítások otthoni elvégzése sem életszerű: ilyen lehet például a hangszóró, a mikrofon vagy a kamerasziget cseréje. A precíz javításhoz megfelelő minőségű alkatrészekre, műszaki háttérre és szaktudásra van szükség.

A vállalat szerint ezért tudják az értékesített készülékeket két év garanciával és 30 napos kipróbálási lehetőséggel kínálni.

A gyengébb akkumulátort automatikusan kicserélik

Gyakori feltételezés az is, hogy a felújított telefonok akkumulátora rövid idő alatt lemerül. A Rejoyhoz beérkező készülékek akkumulátorát azonban külön tesztelik, és csak olyan telefonokat értékesítenek, amelyek akkumulátorkapacitása meghaladja a 85 százalékot. A cég szerint ez a gyári optimális teljesítményszint feletti értéket jelent.

„Ha egy akkumulátor ez alatt teljesít, azt automatikusan új, prémium minőségű utángyártott alkatrészre cseréljük a felújítás során” – mondta Blaumann Bence. Hozzátette: a vásárlók minimális felár ellenében vadonatúj, 100 százalékos kapacitású akkumulátorral is kérhetik a kiválasztott telefont.

Összegzés

Az új telefonok jelentős drágulása tehát egyelőre nem tekinthető biztosnak, a piacot pedig az sem állítja le, hogy az egymást követő generációk egyre kevesebb látványos újítást kínálnak. Az akkumulátorok elhasználódása továbbra is fenntartja a csereigényt, miközben a magas készülékárak miatt egyre fontosabbá válhat a régi telefonok beszámítása.

A választás így sok vásárlónál már nem egyszerűen az új és a használt készülék között dől el, hanem egy új belépőmodell és egy ellenőrzött, garanciával kínált korábbi csúcstelefon között. A következő években az árak mellett az határozhatja meg ezt a versenyt, hogy a gyártók valóban könnyebben javítható készülékeket és a mindennapokban is használható AI-funkciókat tudnak-e kínálni.