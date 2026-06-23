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A világűrben építi a jövő védelmi rendszerét Európa: egyre nagyobb a tét az űrversenyben

Pénzcentrum
2026. június 23. 22:02

Az Európai Unió mára a globális űripar egyik legfontosabb szereplőjévé vált, amit a legfrissebb piaci adatok és az újonnan elindított szolgáltatások is alátámasztanak. Az Európai Unió Űrprogram-ügynökségének legújabb jelentése szerint Európa vezető szerepet játszik a földmegfigyelési és a műholdas navigációs piacokon, miközben a biztonságos kormányzati távközlés területén is komoly eredményeket ért el. A kontinens űrinfrastruktúrájába történő folyamatos beruházások nemcsak a vállalkozások versenyképességét növelik, hanem kulcsfontosságú biztonsági és katasztrófavédelmi képességeket is garantálnak - közölte az euronews.

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A biztonsági kihívásokra reagálva az Európai Unió jelentősen megerősítette védelmi célú űrkapacitásait. Ennek legújabb mérföldköveként a tagállami erőforrások összevonásával létrehozott, és az EUSPA által irányított GOVSATCOM Hub 2026 januárjában megkezdte a szolgáltatásait. Ez a rendszer biztonságos és rugalmas műholdas kommunikációt biztosít a tagállamok és az uniós ügynökségek kritikus fontosságú missziói számára. A kezdeményezés szorosan illeszkedik az EU biztonsági és védelmi űrstratégiájába, amely az olyan infrastruktúrák révén, mint a GOVSATCOM, az IRIS² és az űrhelyzet-tudatossági program, garantálja Európa stratégiai autonómiáját.

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Az EUSPA 2026-os piaci jelentése rávilágít arra, hogy az európai ipar rendkívül erős pozíciót szerzett a kereskedelmi piacon. Európa adja a globális földmegfigyelési adatokból és szolgáltatásokból származó bevételek 42 százalékát, miközben a döntéstámogató szolgáltatások terén a világpiaci részesedése meghaladja a 60 százalékot. A globális műholdas navigációs (GNSS) bevételek az előrejelzések szerint 2034-re elérik az 580 milliárd eurót, a földmegfigyelési piac bevételei pedig a jelenlegi 3,5 milliárd euróról közel 8 milliárd euróra növekednek ugyanebben az időszakban.

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Hasonlóan dinamikus növekedés előtt áll a biztonságos műholdas távközlés piaca is, ahol az európai megfigyelési, infrastrukturális és válságkezelési igények miatt a kereslet a korábbi 200 millió euróról 2040-re várhatóan 1,2 milliárd euróra ugrik. E piaci lehetőségek kiaknázása érdekében az EUSPA aktívan támogatja az európai kis- és középvállalkozásokat, valamint a startupokat. Az ügynökség az olyan programokon keresztül, mint a Horizont Európa és a Fundamental Elements, már több mint ezer európai vállalatnak nyújtott finanszírozást és szakmai támogatást, elősegítve a Galileo és az EGNOS technológiák piaci integrációját.

Az űrinfrastruktúra fejlesztése folyamatos, amit jól mutatnak az olyan új funkciók is, mint a Galileo fejlesztés alatt álló vészhelyzeti műholdas riasztási szolgáltatása (EWSS). Ez a rendszer lehetővé teszi majd a nemzeti katasztrófavédelmi hatóságok számára, hogy veszélyhelyzet esetén közvetlenül a lakosság okostelefonjaira küldjenek figyelmeztetéseket. A technológiai újdonságok és a piaci igények összehangolása érdekében az EUSPA idén novemberben rendezi meg a felhasználói konzultációs platformot (User Consultation Platform), ahol az iparági szereplők és a felhasználók közvetlenül vitathatják meg a jövőbeli fejlesztési irányokat.
Címlapkép: Getty Images
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