Androidos telefonod van? Jobb, ha vigyázol: eddig félmillió ember dőlt be ennek az új csalásnak

Komoly biztonsági rést használhattak ki a csalók a Google Play Áruházban, ahol a népszerű alkalmazások másolatai is megjelenhettek a felhasználók előtt. A Google Chrome nevével és logójával visszaélő hamis böngésző után egy kamu WhatsApp-alkalmazás is megtéveszthette az androidos felhasználókat. Utóbbit több mint 500 ezren töltötték le, ráadásul hirdetésként a valódi alkalmazás fölött is megjelenhetett a keresési találatok között. A Google időközben eltávolította a hamis csevegőalkalmazást, de egyelőre nem tudni, mi történt azokkal, akik telepítették és megpróbáltak bejelentkezni, szemlézte a HVG.

Hiába működtet többféle biztonsági ellenőrzést a Google, időről időre csalárd alkalmazások jutnak be az Android hivatalos alkalmazásboltjába, a Play Áruházba. A csalók folyamatosan új módszerekkel próbálják kijátszani a védelmi rendszereket, és a legutóbbi esetek azt mutatják, hogy még a legismertebb alkalmazások nevével és logójával is visszaélhetnek.

Néhány napja egy hamis Google Chrome-böngésző jelent meg az alkalmazásboltban, ráadásul hirdetésként kiemelve. A csalárd alkalmazás a valódi böngésző nevét és logóját is lemásolta, így könnyen megtéveszthette a felhasználókat. Az eset azonban nem volt egyedi: az Android Authority a Redditen megjelent beszámolók alapján arról írt, hogy egy hamis WhatsApp is hasonló módon jutott el az androidos felhasználókhoz.

A kamu WhatsApp több mint 500 ezer letöltést gyűjtött össze. A valódi csevegőalkalmazás fölött is megjelenhetett a keresési találatok között, hirdetésként kiemelve. A hamis programot egy „Agment Assets sallu” nevű fejlesztő töltötte fel, akinek más alkalmazása nem volt elérhető a Play Áruházban. A csalók a WhatsApp valódi nevét, logóját és képernyőképeit használták fel a megtévesztéshez. A Google azóta eltávolította az alkalmazást az áruházból.

Egyelőre nem tudni, mi történt azokkal, akik letöltötték a hamis WhatsAppot, és megpróbáltak bejelentkezni. A feltételezések szerint a csalók a felhasználók belépési adatainak megszerzésére törekedhettek. Az eset ismét rámutat arra, hogy az alkalmazások letöltésekor nem elég pusztán a névre és az ikonra hagyatkozni: érdemes a fejlesztő kilétét is ellenőrizni. A valódi WhatsApp mögött a Meta, a Chrome mögött pedig a Google áll.