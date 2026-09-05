A vállalatok többsége azonban egyelőre főként kísérletezik a technológiával.
Itt van Bill Gates brutális jóslata a mesterséges intelligenciáról: bevezethetik az AI-adót, rengeteg jól fizető melónak örökre befellegzett
Emberek számára fenntartott munkakörökkel, robotadóval és új nemzetközi szabályokkal enyhítené Bill Gates a mesterséges intelligencia térnyerésével járó felfordulást. A Microsoft társalapítója szerint az AI hatalmas fejlődési lehetőséget jelent, megfelelő felkészülés nélkül azonban munkahelyek tömegét tüntetheti el, és tovább növelheti a gazdagok és a szegények közötti szakadékot.
Ahogy a mesterséges intelligencia egyre több munkakört vált ki világszerte, Bill Gates szerint mégis létezik három olyan szakma, amely nemcsak túléli ezt a technológiai forradalmat, de kulcsszerepet is játszik az AI fejlődésében. A szoftverfejlesztők, az energiaipari szakemberek és az élettudományi kutatók mind olyan területeken dolgoznak, ahol az emberi kreativitás, döntéshozatal és szakértelem még hosszú ideig pótolhatatlan marad – írta tavaly áprilisban a Pénzcentrum. Akkori cikkünkben azt is megnéztük, milyen végzettség szükséges ezekhez a munkákhoz, és mennyit lehet velük keresni Magyarországon.
A szoftverfejlesztőkről szóló kijelentés azonban azóta meglehetősen rosszul öregedett. Az AI-alapú programozási eszközök rendkívül gyorsan fejlődnek, Gates pedig legújabb írásában már maga is a szoftverfejlesztést sorolja azok közé a területek közé, amelyeken az elsők között jelenhet meg az automatizáció és az emberi munka kiváltása.
Ez természetesen arra is figyelmeztet, hogy a technológiai átalakulással kapcsolatos jóslatokat fenntartásokkal érdemes kezelni. A Microsoft társalapítója ugyanakkor továbbra is a globális technológiai és gazdasági vérkeringés egyik meghatározó szereplője, aki közvetlen kapcsolatban áll az AI-fejlesztések legfontosabb vállalataival. Éppen ezért ma is érdemes odafigyelni arra, hogyan látja az átalakulás következő szakaszát.
Gates a saját oldalán nemrég közzétett esszéjében mostanra már jóval borúlátóbban fogalmazott, mint korábbi nyilatkozataiban. Szerinte a mesterséges intelligencia vagy a valaha létrehozott legnagyobb esélykiegyenlítő eszköz lesz, vagy az igazságtalanság minden korábbinál súlyosabb forrásává válik. A világ azonban egyelőre úgy rohan bele az AI-korszakba, hogy nincs valódi terve az átmenet kezelésére.
Ezúttal valóban más lehet a technológiai átalakulás
Az ipari forradalom óta szinte minden nagyobb technológiai változást az a félelem kísért, hogy a gépek elveszik az emberek munkáját. A mezőgazdasági gépesítés, a gyártósorok és a számítógépek valóban szakmák egész sorát tüntették el, idővel azonban új ágazatok és munkakörök jöttek létre.
Gates szerint hiba lenne automatikusan abból kiindulni, hogy ez most is ugyanígy történik majd. A korábbi átalakulások több évtized vagy akár több generáció alatt zajlottak le, az újonnan létrejövő állások pedig olyan gondolkodást igényeltek, amelyet a gépek nem tudtak helyettesíteni. A mesterséges intelligencia viszont éppen ezt a korábban védett területet érte el: szöveget ír, képeket elemez, programoz, következtetéseket von le és döntéseket készít elő.
Elterjedéséhez ráadásul nincs szükség teljesen új infrastruktúrára. Az AI a már meglévő telefonokon és számítógépeken használható, természetes nyelven kommunikál, és akár ugyanabból az oktatóanyagból is képes tanulni, amelyből egy új munkavállaló. Emiatt jóval gyorsabban épülhet be a vállalatok működésébe, mint annak idején a személyi számítógép.
Gates szerint az ügyfélszolgálatok, az értékesítés, a jogi asszisztensi munka és a szoftverfejlesztés egyes területei kerülhetnek először veszélybe. Később olyan, jelenleg képzett dolgozók által végzett feladatok is sorra kerülhetnek, mint a hitelkérelmek elbírálása, az adatelemzés vagy a betegek állapotának elsődleges felmérése. Az AI és a robotika összekapcsolása pedig az építőiparban, a vendéglátásban és a gyártásban is egyre több fizikai munkát tehet automatizálhatóvá.
A folyamat önmagát is gyorsíthatja. Ha egy vállalat robotokkal vagy AI-rendszerekkel csökkenti a költségeit, versenytársai is rákényszerülhetnek ugyanerre. Gates elismeri, hogy új állások is születnek majd, de nem lát garanciát arra, hogy ezek száma megközelíti a megszűnő munkahelyekét. Különösen a belépőszintű pozíciók kerülhetnek veszélybe, ami a pályakezdők előtt zárhatja el a tapasztalatszerzés hagyományos útját.
Az átképzés önmagában aligha oldja meg a problémát. Egy 55 éves, egész életében az építőiparban dolgozó ember számára nem feltétlenül reális lehetőség, hogy teljesen más területen kezdjen új karriert. A munka ráadásul nemcsak jövedelmet, hanem társadalmi kapcsolatokat, napi rutint és önbecsülést is ad, ezért tömeges eltűnésének jóval szélesebb társadalmi következményei lehetnek.
– írja a Microsoft vezér.
Bizonyos feladatokat kizárólag emberekre bízna
Gates egyik legfontosabb javaslata a „Human Reserved”, vagyis az emberek számára fenntartott terület kialakítása. Ennek lényege, hogy bizonyos feladatokat akkor is emberek végeznének, ha egy gép technikailag gyorsabban vagy olcsóbban lenne képes rájuk.
Az elnevezés a természetvédelmi területek logikájára utal. Egy védett területen is lehetne utakat és épületeket létesíteni, a társadalom mégis úgy dönt, hogy az elvesző érték nagyobb lenne a gazdasági haszonnál. Gates szerint bizonyos emberi szerepeknél is hasonló megközelítésre lehet szükség.
Személyes példaként Alzheimer-kórban szenvedő édesapja ápolóit említette. Az idősebb Gates élete végén már nem mindig tudta elmondani, mire van szüksége, gondozói azonban ismerték és értették a jelzéseit. Fia szerint ebben a törődésben volt valami pótolhatatlanul emberi, amit egy robotnak akkor sem kellene átvennie, ha az alapvető feladatok ellátására képes lenne.
Hasonló a helyzet az egészségügy más területein is. Egy gép technikailag közölhetné a beteggel, hogy gyógyíthatatlan betegsége van, ettől azonban még nem lenne helyes teljesen automatizálni egy ilyen pillanatot. Az oktatásban vagy a mentális egészségügyi ellátásban szintén megmaradhatna az emberi felelősség, miközben a szakemberek AI-eszközökkel egészítenék ki a munkájukat.
– ecseteli írásában a világ egyik leggazdagabb embere.
A védelem lehetne állandó, de akár átmeneti is. Egyes szakmáknál csak lassítanák az AI bevezetését, hogy a dolgozóknak legyen idejük alkalmazkodni, más feladatoknál viszont tartósan tiltani lehetne az ember teljes kiváltását. Gates egy Axiosnak adott interjúban azt is felvetette, hogy egy különösen kiterjedt rendszerben kezdetben akár a munkák 40 százaléka is valamilyen védelem alá kerülhetne. Ezt ugyanakkor inkább elméleti felső határnak tekinti.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A szabályok országonként is eltérhetnének. Egy megfelelő számú ápolóval rendelkező társadalom ragaszkodhat az idősek emberi gondozásához, Japánban viszont a gyors öregedés és a munkaképes népesség fogyása miatt a gondozórobotok nem feltétlenül munkahelyeket szüntetnének meg, hanem a munkaerőhiányt enyhítenék.
Az elképzelés számos kérdést nyitva hagy. Nem világos, ki dönthetné el, mely munkák kerüljenek védelem alá, hogyan lehetne megakadályozni a szabályok kijátszását, és mi történne a nemzetközi versenyben, ha egyes országok emberi munkaerőt írnának elő, mások viszont teljesen automatizálnák ugyanazt a termelést. Gates ezért kész megoldás helyett széles körű nyilvános vitát sürget.
Megadóztatná a robotokat és az AI használatát
A Microsoft társalapítója az adórendszert is átalakítaná. Érvelése szerint a jelenlegi szabályok sok esetben ösztönzik az emberi munka kiváltását: egy dolgozó fizetése után adókat és járulékokat kell fizetni, miközben egy robot beszerzési költsége gyakran beruházásként leírható az adóalapból.
Gates ezért a robotok mellett az AI-rendszerek működését mérő tokeneket is megadóztatná. A token az AI által feldolgozott szöveg vagy adat egyik elszámolási egysége, amely alapján a szolgáltatók gyakran kiszámlázzák a rendszer használatát.
Az adó lassíthatná a dolgozók lecserélését, egyúttal bevételt teremtene az átképzések és a szociális háló finanszírozására. Az automatizáció ugyanis éppen akkor csökkentheti a munkát terhelő adóbevételeket, amikor egyre több ember szorulhat állami támogatásra.
– írja Bill Gates.
A javaslatot ugyanakkor szakmai kritikák is érték. Oren Etzioni, a Washingtoni Egyetem professzora az ABC Newsnak azt mondta, a robotadó indokolható lehet, a tokenadó azonban rossz mércét használ: az AI alkalmazásának mennyiségét adóztatná, nem pedig a ténylegesen kiváltott munkahelyeket. Ha pedig csak néhány ország vezetné be, a vállalatok külföldi szolgáltatókhoz vagy kedvezőbb szabályozású államokba vihetnék át a tevékenységüket.
Óriási előnyöket is hozhat az AI
Gates figyelmeztetése nem jelenti azt, hogy hátat fordított volna a mesterséges intelligenciának. Az egészségügyben az AI olyan kórházakban segíthetné a diagnózist, ahol nincs elegendő szakorvos. A mezőgazdaságban időjárási és növényvédelmi tanácsokkal támogathatná a szegényebb országok gazdálkodóit, az oktatásban pedig személyre szabott segítséget adhatna a diákoknak.
A kisvállalkozások és a magánszemélyek olyan elemzési, jogi vagy adminisztratív képességekhez férhetnének hozzá, amelyekhez jelenleg drága szakemberek vagy nagyobb apparátus szükséges. A technológia így valóban csökkenthetné a társadalmi különbségeket.
Ez azonban nem történik meg automatikusan. Ha a legerősebb rendszerekhez elsősorban a nagyvállalatok, a tehetősebb emberek és a gazdag országok férnek hozzá, az AI éppen ellenkezőleg, tovább növelheti a meglévő egyenlőtlenségeket.
Nem bízná a technológiai cégekre a szabályozást
Gates a munkaerőpiaci átalakulás mellett a kibertámadások, a csalások, a dezinformáció és a biológiai veszélyek növekedésétől is tart. Ugyanaz a rendszer, amely segíthet egy szoftverhiba vagy egy új gyógyszer megtalálásában, rosszindulatú szereplők kezében támadások megtervezését is megkönnyítheti.
A várható következmények szerinte túlmutatnak azon, amit egyetlen munkaügyi, versenyjogi vagy adatvédelmi hatóság kezelni tudna. Az AI egyszerre érinti a foglalkoztatást, az oktatást, az adózást, az energiát, a választásokat, a közegészségügyet, a pénzügyi rendszert és a nemzetbiztonságot.
Ezért az egyes szakpolitikai területeket összehangoló nemzeti intézményekre és nemzetközi együttműködésre is szükség lehet. Utóbbihoz legalább részleges megállapodás kellene az Egyesült Államok és Kína között, miközben a gazdasági és geopolitikai verseny jelenleg éppen a fejlesztések gyorsítására ösztönzi a nagyhatalmakat.
Gates szerint éppen ezért nem valószínű, hogy az AI fejlődését világszerte sikerülne érdemben lelassítani. A reálisabb cél az átmenet irányítása, bizonyos emberi szerepek védelme és a károk mérséklése lehet. A legnagyobb hiba az lenne, ha a kormányok csak az első nagyobb elbocsátási hullámok után kezdenének válaszokat keresni: azoknak a dolgozóknak lenne ugyanis a legtöbb időre szükségük az alkalmazkodáshoz, akiknek a legkevesebb pénzügyi tartalékuk és mozgásterük van.
Címlapfotó forrása: Európai Unió (Wikimedia Commons)
Az idei nyáron a rendkívüli hőhullámok és a hosszú, csapadékmentes időszakok miatt különösen aktuálissá vált a klímaváltozás kérdése.
Vészharangot kongatnak a szakértők a ChatGPT miatt: hiába lépett az EU, hatalmas veszély leselkedik ránk
A határozat értelmében az OpenAI-nak meg kell felelnie azoknak a szigorú átláthatósági és kockázatcsökkentési kötelezettségeknek.
Retteghetnek a kukkolók: potom pénzért jön a mobilra szerelhető fegyver, ami azonnal kiszúrja a rejtett kamerát
Dél-koreai mérnökök egy okostelefonhoz csatlakoztatható, rendkívül olcsó eszközt fejlesztettek ki,
Geopolitikai konfliktusok, kibertámadások, ellátási láncokat érintő fennakadások és hirtelen gazdasági fordulatok jellemezték az elmúlt éveket.
Újabb adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében, az elkövetők egy még be sem nyújtható, 2026-os adóbevallásra hivatkozva ígérnek százezres nagyságrendű pénzvisszatérítést.
Ságvári Bence: mindannyian ugyanabba a digitális kaszinóba járunk, csak a többségünkből nem válik kóros játékos
A magyar felnőttek naponta átlagosan mintegy kétszázszor veszik elő a telefonjukat, a fiatalabbak képernyőideje pedig az öt órát is megközelítheti.
A magyar gyerekek átlagosan 9 évesen kapják első telefonjukat, de a készülék mellett szabályokra is szükségük van.
Új mobilcsomagokat vezetett be a Yettel: az alapcsomag 4490 forinttól érhető el, az 5G pedig minden tarifánál használható.
Palmer évek óta amellett érvel, hogy a világ klímakutatási központjainak egyesíteniük kellene emberi és számítástechnikai erőforrásaikat egy ultra nagy felbontású globális modell megépítéséhez.
Riadót fújt a Microsoft: rendkívül hiteles csalás terjed - ha ilyet látsz, kezdj el gyanakodni, rengeteg pénzed bánhatja
A Microsoft figyelmeztetése szerint az ilyen jellegű behatolás különösen veszélyes.
Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új generációs űrteleszkópját a Roman Space Telescope-ot.
Ilyen heckertámadást még nem látott Európa: nagyon kegyetlen, ami történik - súlyos milliárdokba fájhat az incidens
Harminc bitcoint, azaz mintegy kétmillió eurót követelnek Berlintől a német főváros közigazgatási informatikai rendszerét két hete feltörő hackerek.
Valóságos baktériumtanya lehet az egyik leggyakrabban használt tárgyunk: napokig túlélhetnek rajta a kórokozók
Egy gyors chips vagy szendvics munka közben ártalmatlan szokásnak tűnhet, ám a billentyűzetünkön könnyen elszaporodhatnak a kórokozók.
Egyre többen fizetnek az Európai Unióban a streaming szolgáltatásokért, Magyarország azonban látványosan kilóg a trendből.
Te is Windows 11-et használsz? Kevesen tudnak erről a trükkről, pedig rengeteg időt lehet spórolni vele
A Windows 11 számos olyan apró, de hasznos funkciót rejt, amelyekről a legtöbb felhasználó nem is tud.
Hiába hozták meg a szigorú tiltást, hatalmas a bukás: így játsszák át a korlátozást tömegével a gyerekek
Ausztrália 2025 decemberében vezette be a 16 év alattiak közösségimédia-tilalmát,
Bár Kína hatalmas erőforrásokat fektet a humanoid robotok fejlesztésébe, a jelenlegi technológia még messze nem tart ott, hogy tömegesen váltsa ki az emberi munkaerőt.
A szlovák kormány jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a 16 év alattiaknak, hogy felhasználói profilt hozzanak létre a közösségi platformokon
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.