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Gazdaság

Gyökeres gazdasági fordulat Kármán András tervében: így kormányoznák Magyarországot az eurózónába

Nagy Béla Ádám
2026. október 28. 13:27 8 perc
  Gyors összefoglaló
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Gyökeresen átalakítaná a magyar gazdaság működését a kormány a következő években. A 2027-es költségvetési hiányt 4,9 százalékra szorítaná le, 2030-ra pedig már három százalék alatti deficittel számol, miközben megteremtené az euró bevezetésének feltételeit - derült ki abból a dokumentumból, amelyet a kormányzat Kármán András pénzügyminiszter vezetésével jegyzett. A kabinet a pazarló állami kiadások visszavágásával, a vállalati támogatások átalakításával és az oktatás, az egészségügy, valamint a kutatás-fejlesztés megerősítésével indítaná új pályára a gazdaságot. A tervek megvalósítása azonban komoly kihívásokat tartogat, hiszen a következő években egyszerre kellene csökkenteni az államadósságot, felpörgetni a növekedést és helyreállítani a befektetői bizalmat.

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A kifulladt növekedési modell és a magas költségvetési hiány kezelését tekinti az egyik legfontosabb feladatának a kormány a középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési programja alapján. A dokumentum szerint Magyarország a koronavírus-járvány óta nem találta meg a tartós gazdasági növekedéshez vezető utat, miközben az Európai Unió fejlettebb tagállamai mellett a régiós versenytársaktól is lemaradt.

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A kabinet szerint a problémák nem pusztán átmeneti gazdasági nehézségekből fakadnak. A korábbi növekedési modell tartalékai kimerültek, a beruházások visszaestek, a termelékenység javulása lelassult, az uniós forrásokhoz való korlátozott hozzáférés pedig tovább nehezítette a gazdaság helyzetét.

A program a költségvetési egyensúly helyreállítását és a gazdasági modell átalakítását egymással összefüggő feladatként kezeli. A kormány célja, hogy a hiány mérséklése ne a növekedést támogató beruházások visszafogásával, hanem elsősorban az állami működés költségeinek csökkentésével valósuljon meg.

A tervek szerint a 2027-es költségvetési hiány a GDP 4,9 százalékára mérséklődhet. Ez azonban csak az első lépés lenne. A kabinet 2030-ra már 3 százalék alatti deficitet szeretne elérni, ami az államadósság csökkenő pályára állításának egyik feltétele.

Négy év alatt 3 százalék alá szorítanák a hiányt

A kormány makrogazdasági előrejelzései jelentős változást vetítenek előre a következő években. A dokumentum szerint a GDP-arányos államháztartási hiány a 2026-ra várt 7,5 százalékról 2027-ben 4,9 százalékra csökkenhet, majd fokozatosan tovább mérséklődhet.

A 2028-as előrejelzés 4 százalékos, a 2029-es célpálya 3,4 százalékos deficittel számol. A folyamat végén, 2030-ban már mindössze 2,8 százalék lehet a hiány a GDP arányában.

A program szerint a költségvetési egyensúly javítását elsősorban kiadáscsökkentéssel érnék el. A kabinet visszafogná a pazarló állami működést, fellépne a túlárazások ellen, mérsékelné a bürokrácia költségeit, és felülvizsgálná a nem hatékony vállalati támogatásokat.

A dokumentum külön hangsúlyozza, hogy a költségvetési kiigazításnak nem szabad veszélyeztetnie a hosszú távú növekedést. A kormány ezért több forrást biztosítana az egészségügy, az oktatás és a kutatás-fejlesztés számára, miközben az ország gazdasági teljesítményét javító infrastrukturális beruházások finanszírozásában nagyobb szerepet szánna az uniós pénzeknek.

A következő évek egyik nagy kérdése az lesz, hogy a tervezett megtakarításokat milyen konkrét intézkedésekkel érik el, és ezek mekkora része váltható valóban költségvetési megtakarításra. A kiadások visszafogása ugyanis önmagában nem garantálja a hiány ilyen gyors csökkenését, különösen akkor, ha közben a gazdasági növekedés elmarad a várakozásoktól.

2030-ra jöhet az euró, de előbb rendbe kell tenni a gazdaságot

A program egyik legjelentősebb vállalása, hogy Magyarország 2030-ig megteremtené az euróövezeti csatlakozás feltételeit. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az ország 2030-ban be is vezeti az eurót, a cél ugyanis egyelőre a csatlakozáshoz szükséges feltételek teljesítése.

Ehhez többek között tartósan rendezett költségvetési helyzetre, megfelelő államadósság-pályára, árfolyam-stabilitásra és az inflációra, valamint a hosszú lejáratú kamatokra vonatkozó követelmények teljesítésére lenne szükség. Az euró bevezetése emellett intézményi és jogi feladatokat is jelent.

A kormány által felvázolt pálya alapján az első években a költségvetési hiány lefaragása és a gazdaságpolitikai hitelesség helyreállítása kerülne előtérbe. A program szerint a fegyelmezettebb gazdálkodás mérsékelheti az ország finanszírozási költségeit, javíthatja a befektetői bizalmat, és hosszabb távon csökkentheti az államadósság kamatterheit.

Az euróövezeti csatlakozás feltételeinek megteremtése ezért nem kizárólag monetáris kérdés. A költségvetés tartós egyensúlya, az infláció kiszámítható alakulása és a gazdaság versenyképességének javítása egyaránt szükséges hozzá - írták. 

Az államadósság is magas marad, hiába csökken a hiány

A költségvetési kiigazítás szükségességét a programban szereplő államadósság-adatok is alátámasztják. A kormány előrejelzése szerint az adósságráta a 2026-ra várt 77,5 százalékos szintről 2030-ra 74,9 százalékra mérséklődhet. Ez négy év alatt 2,6 százalékpontos csökkenést jelentene. A mutató tehát a hiány jelentős mérséklése mellett is csak fokozatosan javulna, ami jól mutatja, milyen hosszú folyamat lehet az államadósság érdemi leépítése.

A magas adósságállomány azért is jelent kockázatot, mert a kamatfizetés jelentős összegeket von el a költségvetéstől. Ezeket a forrásokat más területeken, például az egészségügyben, az oktatásban vagy a gazdaság fejlesztésében is fel lehetne használni.

A következő években ráadásul több olyan kiadási tétel is növelheti a költségvetés terheit, amelyet nehéz megkerülni. A társadalom elöregedése, a klímaátmenet, a védelmi kiadások emelkedése és a tartósan alulfinanszírozott közszolgáltatások fejlesztése egyaránt komoly forrásokat igényelhet.

A kormány ezért a költségvetési fegyelem mellett a tervezési és ellenőrzési rendszer átalakítását is szükségesnek tartja. A cél az, hogy a költségvetés ne csak a következő év kiadásait finanszírozza, hanem hosszabb távon is kiszámítható keretet adjon a gazdaság működéséhez.

Új növekedési modellt építene a kormány

A program egyik központi eleme a gazdasági növekedés szerkezetének átalakítása. A kabinet szerint a korábbi modellben túl nagy szerepet kaptak azok a vállalati támogatások, amelyek nem feltétlenül a leghatékonyabb vagy leginnovatívabb gazdasági szereplőket segítették.

A dokumentum a kiszámíthatatlan szabályozási környezetet, a torzított versenyfeltételeket és a politikai szempontok által befolyásolt támogatási rendszert is a termelékenység lassulásának okai közé sorolja. A kormány álláspontja szerint a gazdaság akkor tud tartósan növekedni, ha a vállalatok sikere egyre inkább a teljesítményen, az innováción és a hatékonyságon múlik.

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Ennek érdekében felülvizsgálnák a vállalati támogatásokat, a nem hatékony konstrukciók helyett pedig célzott, uniós forrásokból finanszírozott programokat indítanának. A kabinet nagyobb hangsúlyt helyezne a hazai kis- és középvállalkozások felzárkóztatására, és a külföldi nagyvállalatok aránytalan támogatása helyett versenysemlegesebb vállalati adózást alakítana ki.

A változtatások mögött az a gazdaságpolitikai elképzelés áll, hogy a költségvetési forrásoknak elsősorban azokat a vállalkozásokat és fejlesztéseket kell támogatniuk, amelyek tartósan növelik az ország termelékenységét. A kormány a támogatások célzottabb felhasználásától egyszerre vár megtakarítást, élénkebb versenyt és magasabb gazdasági teljesítményt.

A reformok eredményessége azonban azon múlik majd, hogy az új támogatási rendszer valóban átláthatóbbá válik-e, és a vállalkozások kiszámítható szabályok között tervezhetnek-e hosszú távra. A beruházások fellendüléséhez ugyanis nemcsak pénzre, hanem stabil gazdaságpolitikai környezetre is szükség van.

Három százalék fölé gyorsulhat a gazdasági növekedés

A kormány a költségvetési egyensúly javítása mellett a gazdaság növekedési ütemét is jelentősen felpörgetné. A program makrogazdasági táblázata szerint

  • 2025-ben 0,7 százalékkal bővült a GDP,
  • 2026-ra 1,7 százalékos növekedést várnak,
  • 2027-re pedig 2,4 százalékos bővüléssel számolnak.

A következő években fokozatos gyorsulást vetít előre a dokumentum. A 2028-as előrejelzés 2,6 százalékos, a 2029-es célpálya 3 százalékos, a 2030-as pedig már 3,1 százalékos gazdasági növekedést tartalmaz.

A kabinet szerint a gyorsulás alapját a termelékenység javulása, a beruházások újbóli élénkülése és az uniós források hatékonyabb felhasználása adhatja. A gazdasági modellváltás lényege, hogy a növekedés ne kizárólag a foglalkoztatás bővülésére vagy az állami támogatásokra épüljön, hanem egyre nagyobb szerepet kapjon az egy munkavállalóra jutó hozzáadott érték emelkedése.

A munkaerőpiac ugyanis már nem kínál olyan tartalékokat, mint a 2010-es években. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok és a könnyen bevonható munkaerő-tartalékok kimerülése miatt a foglalkoztatás további bővítése egyre nehezebb, így a gazdaság teljesítményét elsősorban hatékonyságjavulással lehetne növelni.

A növekedési célok eléréséhez ugyanakkor a külső gazdasági környezetnek is kedvezően kell alakulnia. A beruházási kedv, az európai ipar teljesítménye, a nemzetközi kereslet és az uniós források tényleges beáramlása egyaránt befolyásolhatja, hogy a gazdaság eléri-e a kormány által felvázolt pályát.

Mérséklődő inflációval számolnak, de az árstabilitás továbbra is kulcskérdés

A kormány előrejelzése szerint az infláció a következő években fokozatosan stabilizálódhat. A program 2025-re 4,4 százalékos éves átlagos inflációt rögzít, 2026-ra 1,7 százalékot vár, majd 2027-re 3 százalékos pénzromlással számol.

A későbbi évekre már 2,5 százalékos éves átlagos infláció szerepel a célpályán. Ez a kormány várakozásai szerint kiszámíthatóbb gazdasági környezetet teremthet a háztartásoknak és a vállalkozásoknak, miközben az árstabilitás a kamatkörnyezet alakulására és a forint árfolyamára is hatással lehet.

Az infláció mérséklődése azonban nem jelenti az árszínvonal csökkenését. Ha az árak lassabban emelkednek, a termékek és szolgáltatások ettől még nem lesznek olcsóbbak, csupán mérséklődik a drágulás üteme.

A tartósan alacsony inflációhoz a költségvetési fegyelem mellett kiszámítható gazdaságpolitikára, kiegyensúlyozott keresletre és a külső árhatások kedvező alakulására is szükség lehet. Az előrejelzések teljesülése ezért nem kizárólag a kormány intézkedésein múlik.

Szigorúbb szabályokkal vennék elejét a költségvetés elszállásának

A program nemcsak a következő évek hiánycéljait határozza meg, hanem az államháztartás működésének szabályait is átalakítaná. A kormány szerint a korábbi rendszer gyenge tervezése, a kiadások elégtelen ellenőrzése és a választási időszakokhoz kötődő költekezés egyaránt hozzájárult a költségvetési problémák kialakulásához. A kabinet már megkezdte a közpénzügyi keretrendszer átfogó felülvizsgálatát, és módosította a költségvetési tervezés egyes szabályait. Szigorította a nagy összegű, előzetesen fel nem osztott előirányzatok alkalmazását, továbbá előírta a költségvetési tartalékok felhasználásáról rendelkező évközi kormányzati döntések nyilvánosságra hozatalát.

A cél a kormányzati kiadások átláthatóbbá tétele és a költségvetési tervezés hitelességének erősítése. A kiszámíthatóbb szabályok a befektetői bizalom szempontjából is fontosak lehetnek, hiszen a finanszírozási költségeket nemcsak az adósság nagysága, hanem az ország gazdaságpolitikájának megítélése is befolyásolja.

A következő években így egyszerre kell bizonyítani, hogy a hiány valóban csökkenthető, a gazdaság pedig képes visszatérni a tartós növekedési pályára. A 2030-ra kitűzött célok teljesülése azon múlik majd, hogy a költségvetési szigor, a beruházások élénkítése és a gazdasági szerkezet átalakítása mennyire tudja erősíteni egymást - összegezte a kormány az elvásárásait. 

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Címlapkép: Getty Images
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