Mélypontra zuhant a forint a sorsdöntő Fed-döntés előtt: közben váratlan tervekkel állt elő a kormány

A délelőtti gyengülés egy részét ledolgozta a forint szerdán kora délután, miután a dollárral szemben április óta nem látott mélypontra került. A devizapiac figyelme a Federal Reserve esti kamatdöntésére összpontosul, miközben a kormány bemutatta középtávú makrogazdasági terveit, amelyek lassan csökkenő államadóssággal és az euróbevezetés előkészítésével számolnak.

Szerda kora délután 329,7 forint körül jegyezték a dollárt, miután délelőtt átmenetileg 330,5 közelébe emelkedett a jegyzés. A magyar fizetőeszköz legutóbb április 7-én volt ilyen gyenge az amerikai devizával szemben. Az euró jegyzése közben a délelőtti 367,2 körüli szintről 367 forintra ereszkedett vissza, így a forint a közös európai fizetőeszközzel szembeni veszteségéből is lefaragott.

A reggeli kereskedésben még 366,8 körül oldalazott az euró-forint árfolyam, és sem a hazai adótervek részletei, sem a gyengébb turisztikai adatok nem váltottak ki látványos piaci reakciót. A dollárral szemben jóval erőteljesebb volt az elmúlt napok elmozdulása: az amerikai deviza jegyzése a múlt hét végi 325 forint közeléből emelkedett szerda délelőttre 330 fölé.

A nemzetközi devizapiacon az euró-dollár kurzus reggel 1,1119 körül járt, az elmúlt egy év legalacsonyabb szintjeinek közvetlen közelében. A dollárindex 102,4 pont körül alakult, egy dollárért pedig mintegy 157,95 jent adtak. Az új-zélandi dollár jelentősen gyengült, miután a helyi jegybank a várt kamatemelés helyett változatlanul hagyta az alapkamatot.

A decemberi kamatpályáról várnak jelzést

A nap legfontosabb makrogazdasági eseménye a Federal Reserve magyar idő szerint este hétkor esedékes kamatdöntése, amelyet fél órával később Kevin Warsh jegybankelnök sajtótájékoztatója követ. A reggeli piaci árazások 91 százalékos valószínűséget adtak a kamatszint tartásának, ezért elsősorban az esetleges decemberi szigorításra vonatkozó jelzések mozgathatják meg a piacokat.

A dollárt az amerikai kötvényhozamok emelkedése is fűtötte: a tízéves benchmark állampapír hozama reggel már 5 százalék fölé szúrt. Az euróra eközben a tartósan magas energiaárak helyeztek érezhető nyomást.

A forint szempontjából az esti Fed-döntést követően a csütörtöki Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntő ülése, valamint a pénteken érkező magyar előzetes GDP-adat hozhat újabb komolyabb kilengéseket.

Lassú adósságcsökkentést tervez a kormány

A szerdán közzétett középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési program szerint a kormány az idei 7,5 százalékos GDP-arányos hiányt jövőre 4,9 százalékra mérsékelné, majd legkésőbb 2030-ra a maastrichti 3 százalékos plafon alá szorítaná. A dokumentum 2026–2028-ra prognózist, 2029-re és 2030-ra pedig célpályát vázol fel.

A szaktárca idén 1,7 százalékos GDP-növekedéssel számol, középtávon viszont 3 százalék feletti bővülést céloz meg, amelynek motorját a beruházások élénkülése és a termelékenység javulása adná. Az infláció az idei 1,7 százalékról jövőre 3 százalékra gyorsulhat a minisztérium előrejelzése szerint.

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A GDP-arányos államadósság a tavalyi 74,4 százalékról idén 77,5 százalékra emelkedhet, majd 2030-ra 74,9 százalékra mérséklődhet. A tervezett adósságcsökkentés ellenére a mutató az évtized végén is meghaladná a 2025-ös szintet.

A jövő évi adósságcsökkentésben kulcsszerep jutna a felhalmozott állami likviditási tartalékok felhasználásának. A Kincstári Egységes Számla (KESZ) egyenlegének leépítése 2027-ben 0,9, 2028-ban pedig további 0,1 százalékponttal faragná le az adósságrátát. E technikai hatás nélkül jövőre még emelkedne a ráta.

A hozamcsökkenés csak fokozatosan segíti a költségvetést

A magyar állampapírhozamok a választás óta csökkentek, miközben a nemzetközi hozamkörnyezet emelkedett. A kedvezőbb finanszírozási feltételek azonban csak lassan gyűrűznek be a költségvetésbe, mivel a hazai államadósság átlagos hátralévő futamideje mintegy öt év.

A kormány az idei 3,8 százalékról 2030-ra a GDP 3,3 százalékára csökkenő kamatkiadással kalkulál. Ez mindössze fél százalékpontos megtakarítást jelent, ami jóval szerényebb a korábban lebegtetett, akár egy százalékpontos mérséklődésnél.

Barabás Gyula pénzügyminisztériumi államtitkár megerősítette: a tárca és a Magyar Nemzeti Bank megkezdi az ERM II-belépéshez vezető tárgyalások előkészítését. Ez az euró bevezetésének kötelező előszobája, amelyben a forint az euróhoz rögzített középárfolyam körüli lebegtetési sávban mozoghat. A konkrét euróbevezetési céldátumról ugyanakkor még nem született döntés.

Nyugdíjemelési javaslat és gyengébb turisztikai forgalom

A kedden benyújtott törvényjavaslat értelmében a 2027-től megállapított öregségi teljes nyugdíjak minimuma 120 ezer forintra, az árvaellátás legkisebb összege pedig 60 ezer forintra emelkedne. A már folyósított, 146 ezer forint alatti ellátások sávos felzárkóztatásáról külön kormányrendelet dönt majd, ennek végleges szabályozása még várat magára. Az intézkedéscsomag a kormányzati hatástanulmány szerint 2027-ben 122,9 milliárd forintos többletkiadást ró az államháztartásra.

A friss turisztikai statisztikák közben megtorpanást jeleznek: szeptemberben a szálláshelyi vendégek száma 3,3, a vendégéjszakáké pedig 1,2 százalékkal esett vissza bázisidőszaki alapon. A külföldi vendégek száma 4,2 százalékkal csökkent, noha a szektor bruttó árbevétele folyó áron 3,4 százalékkal, 107,5 milliárd forintra nőtt. Az év első kilenc hónapjában összességében 1,2 százalékkal kevesebb vendég fordult meg a hazai szálláshelyeken, mint egy évvel korábban.