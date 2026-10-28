2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
forint euró
Megtakarítás

Mélypontra zuhant a forint a sorsdöntő Fed-döntés előtt: közben váratlan tervekkel állt elő a kormány

Pénzcentrum
2026. október 28. 13:36 4 perc

A délelőtti gyengülés egy részét ledolgozta a forint szerdán kora délután, miután a dollárral szemben április óta nem látott mélypontra került. A devizapiac figyelme a Federal Reserve esti kamatdöntésére összpontosul, miközben a kormány bemutatta középtávú makrogazdasági terveit, amelyek lassan csökkenő államadóssággal és az euróbevezetés előkészítésével számolnak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szerda kora délután 329,7 forint körül jegyezték a dollárt, miután délelőtt átmenetileg 330,5 közelébe emelkedett a jegyzés. A magyar fizetőeszköz legutóbb április 7-én volt ilyen gyenge az amerikai devizával szemben. Az euró jegyzése közben a délelőtti 367,2 körüli szintről 367 forintra ereszkedett vissza, így a forint a közös európai fizetőeszközzel szembeni veszteségéből is lefaragott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A reggeli kereskedésben még 366,8 körül oldalazott az euró-forint árfolyam, és sem a hazai adótervek részletei, sem a gyengébb turisztikai adatok nem váltottak ki látványos piaci reakciót. A dollárral szemben jóval erőteljesebb volt az elmúlt napok elmozdulása: az amerikai deviza jegyzése a múlt hét végi 325 forint közeléből emelkedett szerda délelőttre 330 fölé.

A nemzetközi devizapiacon az euró-dollár kurzus reggel 1,1119 körül járt, az elmúlt egy év legalacsonyabb szintjeinek közvetlen közelében. A dollárindex 102,4 pont körül alakult, egy dollárért pedig mintegy 157,95 jent adtak. Az új-zélandi dollár jelentősen gyengült, miután a helyi jegybank a várt kamatemelés helyett változatlanul hagyta az alapkamatot.

A decemberi kamatpályáról várnak jelzést

A nap legfontosabb makrogazdasági eseménye a Federal Reserve magyar idő szerint este hétkor esedékes kamatdöntése, amelyet fél órával később Kevin Warsh jegybankelnök sajtótájékoztatója követ. A reggeli piaci árazások 91 százalékos valószínűséget adtak a kamatszint tartásának, ezért elsősorban az esetleges decemberi szigorításra vonatkozó jelzések mozgathatják meg a piacokat.

A dollárt az amerikai kötvényhozamok emelkedése is fűtötte: a tízéves benchmark állampapír hozama reggel már 5 százalék fölé szúrt. Az euróra eközben a tartósan magas energiaárak helyeztek érezhető nyomást.

A forint szempontjából az esti Fed-döntést követően a csütörtöki Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntő ülése, valamint a pénteken érkező magyar előzetes GDP-adat hozhat újabb komolyabb kilengéseket.

Lassú adósságcsökkentést tervez a kormány

A szerdán közzétett középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési program szerint a kormány az idei 7,5 százalékos GDP-arányos hiányt jövőre 4,9 százalékra mérsékelné, majd legkésőbb 2030-ra a maastrichti 3 százalékos plafon alá szorítaná. A dokumentum 2026–2028-ra prognózist, 2029-re és 2030-ra pedig célpályát vázol fel.

A szaktárca idén 1,7 százalékos GDP-növekedéssel számol, középtávon viszont 3 százalék feletti bővülést céloz meg, amelynek motorját a beruházások élénkülése és a termelékenység javulása adná. Az infláció az idei 1,7 százalékról jövőre 3 százalékra gyorsulhat a minisztérium előrejelzése szerint.

Gyökeres gazdasági fordulat Kármán András tervében: így kormányoznák Magyarországot az eurózónába
EZ IS ÉRDEKELHET
Gyökeres gazdasági fordulat Kármán András tervében: így kormányoznák Magyarországot az eurózónába
Gyökeresen átalakítaná a magyar gazdaság működését a kormány a következő években.

A GDP-arányos államadósság a tavalyi 74,4 százalékról idén 77,5 százalékra emelkedhet, majd 2030-ra 74,9 százalékra mérséklődhet. A tervezett adósságcsökkentés ellenére a mutató az évtized végén is meghaladná a 2025-ös szintet.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A jövő évi adósságcsökkentésben kulcsszerep jutna a felhalmozott állami likviditási tartalékok felhasználásának. A Kincstári Egységes Számla (KESZ) egyenlegének leépítése 2027-ben 0,9, 2028-ban pedig további 0,1 százalékponttal faragná le az adósságrátát. E technikai hatás nélkül jövőre még emelkedne a ráta.

A hozamcsökkenés csak fokozatosan segíti a költségvetést

A magyar állampapírhozamok a választás óta csökkentek, miközben a nemzetközi hozamkörnyezet emelkedett. A kedvezőbb finanszírozási feltételek azonban csak lassan gyűrűznek be a költségvetésbe, mivel a hazai államadósság átlagos hátralévő futamideje mintegy öt év.

A kormány az idei 3,8 százalékról 2030-ra a GDP 3,3 százalékára csökkenő kamatkiadással kalkulál. Ez mindössze fél százalékpontos megtakarítást jelent, ami jóval szerényebb a korábban lebegtetett, akár egy százalékpontos mérséklődésnél.

Barabás Gyula pénzügyminisztériumi államtitkár megerősítette: a tárca és a Magyar Nemzeti Bank megkezdi az ERM II-belépéshez vezető tárgyalások előkészítését. Ez az euró bevezetésének kötelező előszobája, amelyben a forint az euróhoz rögzített középárfolyam körüli lebegtetési sávban mozoghat. A konkrét euróbevezetési céldátumról ugyanakkor még nem született döntés.

Nyugdíjemelési javaslat és gyengébb turisztikai forgalom

A kedden benyújtott törvényjavaslat értelmében a 2027-től megállapított öregségi teljes nyugdíjak minimuma 120 ezer forintra, az árvaellátás legkisebb összege pedig 60 ezer forintra emelkedne. A már folyósított, 146 ezer forint alatti ellátások sávos felzárkóztatásáról külön kormányrendelet dönt majd, ennek végleges szabályozása még várat magára. Az intézkedéscsomag a kormányzati hatástanulmány szerint 2027-ben 122,9 milliárd forintos többletkiadást ró az államháztartásra.

A friss turisztikai statisztikák közben megtorpanást jeleznek: szeptemberben a szálláshelyi vendégek száma 3,3, a vendégéjszakáké pedig 1,2 százalékkal esett vissza bázisidőszaki alapon. A külföldi vendégek száma 4,2 százalékkal csökkent, noha a szektor bruttó árbevétele folyó áron 3,4 százalékkal, 107,5 milliárd forintra nőtt. Az év első kilenc hónapjában összességében 1,2 százalékkal kevesebb vendég fordult meg a hazai szálláshelyeken, mint egy évvel korábban.
Címlapkép: Getty Images
#turizmus #megtakarítás #nyugdíjemelés #államadósság #költségvetés #dollár #euró bevezetés #kamatdöntés #gdp #fed #forint árfolyam
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:44
14:34
14:33
14:15
14:02
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 28. 13:36 Mélypontra zuhant a forint a sorsdöntő Fed-döntés előtt: közben váratlan tervekkel állt elő a kormány
október 28. 10:34 Nagy bejelentésre vár a világ: kilőtt a Deutsche Bank, miközben rakétatámadás rázta meg az olajpiacot
október 27. 17:34 Hatalmas fordulat az OTP-nél: kilőtt a magyar bankpapír, miközben a tengerentúlon elszabadult a pokol
október 27. 13:36 Megütötték a forintot a száguldó dollár miatt: így alakul kedd nap közben az euró, dollár árfolyama
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Portfolio Checklist
2026. október 27. 16:50
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára  
Bankmonitor  |  2026. október 28. 02:12
Megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról- az utolsó nyitott kérdésekre is megvan a válasz
Este megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról. Már minden feltétel előírás, ismert. A még nyitott kér...
Holdblog  |  2026. október 27. 11:00
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenle...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
Összkép  |  2026. október 25. 00:51
Forró nyár, hidegháború: ki meddig bírja pénzzel a hatalmi játszmát? - Szigorú üzenetek a világ 15 vezető think tankjének nyári írásaiból
A világ vezető think tankjeinek nyári elemzéseit áttekintve egyre inkább a hidegháborús logika szerv...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 28.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
2026. október 27.
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
2026. október 28.
Figyelem! Életveszélyes füstérzékelő bukott meg a teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd
2026. október 28.
Mennyire hiszel a Google-értékeléseknek? Öt csillag öt véleményből vagy 4,6 ötszázból: te melyiket választanád?
2026. október 28.
Többmillió forintot kaphatnak a magyar családok: erre kell figyelned, ha felújítani akarsz a Wekerle Plusz támogatással
NAPTÁR
Tovább
2026. október 28. szerda
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2
2 hete
Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
3
1 hete
Mindenkit érintő változás jön az adózásban januártól: közel kétmillió magyar járhat jól az új rendszerrel
4
3 hete
Az 50 forintos üvegvisszaváltó rendszer csak a kezdet volt: ennek a rendszernek a bevezetése lehet a következő lépés
5
2 hete
Nem semmi mázli a régiségvásáron: kiderült, hogy a 10 ezer forintért vásárolt festmény valójában több száz milliót ér
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deficit
hiány, a kiadásoknak a bevételeket meghaladó része. Közgazdasági értelemben vállalkozási és költségvetési deficitről beszélünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 13:40
Megindul a drágulás a hazai kutakon: brutális áremelés jöhet egy héten belül a benzinnél, gázolajnál
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 13:27
Gyökeres gazdasági fordulat Kármán András tervében: így kormányoznák Magyarországot az eurózónába
Agrárszektor  |  2026. október 28. 14:28
Nem kötöttek szerződést a termelők, most nem tudják eladni az árut