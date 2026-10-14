3 gyakori jel, hogy ideje mihamarabb lecserélni az airfryert

Az elmúlt években magyar háztartások tömegei vettek forrólevegős sütőt, azaz airfryert. Az első hullámban eladott készülékek mostanra több évesek, és van három jel, amelyből látszik, hogy indokolt a csere.

Néhány éve még újdonság volt az airfryer, ma már szinte alapfelszerelés a konyhában. Sokat mondó adat, hogy 2022 decemberében tíz eladott elektromos sütőből nyolc airfryer volt, és csak kettő hagyományos olajsütő. 2019 karácsonyán ez az arány még csak 15 százalék volt. És ez a trend folytatódott az elmúlt években is; főként, hogy közben a diszkontláncok is beszálltak a buliba.

Mostanra némileg visszaszoult az értékesítés, egy friss interjúban az Alza magyarországi vezetője, Forrás Ákos már azt mondta, hogy „az air fryer iránti kereslet kifulladt”.Azaz, aki vásárolni akart, nagyrészt már vett. Ebből is következik, hogy sok otthonban évek óta naponta megy ugyanaz a gép, így egyre gyakoribbak lehetnek a technikai gondok is. Van például 3 olyan jel, ami azonnali cserétjelez a felhasználóknak.

1. jel: egyenetlenül süt, vagy egyáltalán nem melegszik

Az airfryer lényegében kis légkeveréses sütő. Egy ventilátor keringeti a forró levegőt, a hőt pedig egy fűtőelem adja. Ez a legtöbb gépben fémspirál, a drágább modellekben néha szénszálas infravörös vagy kerámia (PTC) fűtőelem. Ha ez az alkatrész kezd tönkremenni, az a konyhában gyorsan látszik. Az étel egyik fele átsül, a másik nyers marad. Ugyanaz a recept egyre tovább tart. Rosszabb esetben a gép bekapcsol, de nem melegít. A javítás elvben lehetséges. A csere azonban általában költséghatékonyabb, főleg az olcsóbb készüléknél.

2. jel: szikrázik használat közben

Ez már nem kényelmi, hanem biztonsági kérdés. A hibás vezetékek és fűtőelemek tüzet, égési sérülést és áramütést is okozhatnak. Figyelmeztető jel lehet az égett műanyag szaga és a zümmögő hang is. A szikrák között van különbség. Veszélyes a kékes ív vagy szikra a konnektornál, a csatlakozónál, a kábelnél vagy a belső elektronikánál. Ilyenkor a gépet azonnal le kell állítani, és ha biztonságosan megoldható, ki kell húzni a konnektorból. Kevésbé ijesztő egy rövid felvillanás a sütőtérben, amikor zsír vagy ételmaradék ér a fűtőszálhoz. Ezt alapos tisztítás általában megoldja. Ha valaki nem biztos benne, melyikről van szó, a gyártóhoz vagy villanyszerelőhöz érdemes fordulni.

Hogy ez nem elméleti veszély, azt egy idei hazai eset is mutatja. A TEDi 2026 júniusában visszahívta az Elta AF-3202-es, 3,2 literes airfryerét. A hőmérséklet-szabályozás és a belső kábelezés hibája szélsőséges esetben tüzet vagy sérülést okozhat. Az érintett gépeket 2025. február 4. és 2026. június 3. között árulták. A lánc blokk nélkül is visszaveszi őket, és darabonként 12 ezer forintot fizet vissza, vagy ugyanennyi értékben más termékre cseréli.

A biztonság egy független teszten is téma volt, igaz még 2024-ben. A Tudatos Vásárlók Egyesülete által vizsgált 82 gép mindegyike megfelelt az elektromos biztonsági követelményeknek. Hőbiztonsági szempontból viszont 29 termék bizonyos részeken a kelleténél jobban felmelegedett. Az egyik modell kosárkioldó műanyag gombja 75,6 fokra forrósodott.

3. jel: egyszerűen öreg és elavult

Az amerikai Mashed szerint egy airfryer jellemzően három-öt évig bírja, attól függően, hogy milyen gyakran használják és mennyire tartják karban. Ha a gép teljesítménye romlik, vagy túlmelegszik, az az élettartam végét jelezheti. Aki a 2020–2022-es airfryer-láz idején vett gépet, annak készüléke már ebben a sávban van.

Csere persze akkor is szóba jöhet, ha a gép még működik. Az újabb modellek több dologban előrébb járnak:

Digitális vezérlés: a hőfok kisebb lépésekben állítható, mint a régi tekerős gépeken.

Kompakt kialakítás: kis konyhában kevesebb helyet foglal.

Üvegkosaras modellek: nincs bennük tapadásgátló bevonat, így a PFAS-vegyületek miatti aggodalom sem merül fel. Az üvegkosár általában tovább bírja, és az étel tárolására is használható. (A PFAS-téma Európában is napirenden van. Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) kockázatértékelő bizottsága 2026 márciusában fogadta el véleményét a PFAS-anyagok általános uniós korlátozásáról. Végleges uniós szabály azonban még nincs, a tapadásgátló bevonatú termékek ma is legálisan kaphatók.)

Kombinált gépek: pirítanak és sütnek is, így más kisgépet is kiválthatnak.

Erre is érdemes figyelni: fogyasztás és jótállás

Egy régi gép nem feltétlenül veszélyes, de drágább lehet. A Tudatos Vásárlók Egyesületének mérésében 100 gramm csirkecomb elkészítésénél az egyik modell körülbelül háromszor annyi energiát használt, mint a legjobbak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 2026 júniusában országos, laboratóriumi ellenőrzést indított. Azt vizsgálják, hogy a boltokban kapható airfryerek megfelelnek-e az uniós ökotervezési előírásoknak, különösen a készenléti és kikapcsolt állapotú fogyasztás terén. Mielőtt valaki kidobja a hibás gépet, érdemes megnézni a papírokat, különös tekintettel a jótállási szabályokra.

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