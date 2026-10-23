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Nehéz hónapok várhatnak az internetezőkre: újabb globális fennakadások várhatóak a mesterséges intelligencia miatt
A mesterséges intelligencia által feltárt sebezhetőségek özöne újabb nehéz időszak elé állítja a kiberbiztonsági szektort. A Cloudflare vezérigazgatója szerint jelenleg is több kritikus szoftverhibát javítanak, miközben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az elmúlt napok globális leállásai csupán a kezdetet jelentik - számolt be a Reuters.
A massachusettsi VulnCheck kiberfenyegetettséget elemző cég hamarosan megjelenő kutatása szerint a mesterséges intelligencia segítségével egyetlen év alatt feltárt szoftveres sebezhetőségek száma megduplázódott az előző évhez képest. Matthew Prince, a Cloudflare vezérigazgatója a lapnak elmondta, tudomása van egy sor további súlyos sebezhetőségről, amelyek kritikus fontosságú szoftverekben vannak jelen. A cégvezető mozgalmas hónapokra számít, miközben az AI az internetes infrastruktúra régóta rejtőző gyengeségeit hozza a felszínre. Úgy véli, néhány évig a felhasználók minden héten úgy érezhetik majd, hogy összedől a világ.
A héten világszerte kormányzati weboldalak váltak elérhetetlenné, miután a PHP programozási nyelvben kritikus biztonsági rést fedeztek fel. Az üzemeltetők rohamtempóban próbálják javítani rendszereiket, miközben egyesek – attól tartva, hogy nem tudnak a támadók előtt lépni – inkább teljesen lekapcsolták az oldalaikat a javítások elvégzéséig. A VulnCheck kutatója, Patrick Garrity szerint mindez egy amúgy is rendkívül mozgalmas hétre esett, hiszen a PHP mellett a Node.js-ben és a Plex streamingszoftverben is sebezhetőségeket tártak fel. Az indiai eMudhra hitelesítés-szolgáltatóról pedig kiderült, hogy rendkívül gyenge kriptográfiai kulcsot használt, ami potenciálisan felhasználók millióit tette kiszolgáltatottá.
A változás lényege, hogy a mesterséges intelligencia alapjaiban írta át a sebezhetőségek felfedezésének és kihasználásának időkereteit. Korábban egy hiba megtalálása komoly szakértelmet igényelt, az azt kihasználó támadó kód elkészítése pedig hetekbe vagy hónapokba telhetett, ami legalább némi időt adott a védekező oldalnak a javítások kiadására. A mesterséges intelligencia azonban éjjel-nappal képes kódbázisokat vizsgálni, a felfedezett hibákhoz pedig órák alatt képes exploitot generálni. Shane Fry, a RunSafe Security technológiai igazgatója szerint az elmúlt hónapok fejleményei minden kétséget eloszlattak afelől, hogy az AI gyökeresen megváltoztatja a kiberbiztonsági iparágat.
A szakértők ugyanakkor megosztottak abban a kérdésben, hogy a sebezhetőségek növekvő száma valóban több sikeres támadáshoz vezet-e. Daniel Stenberg, a curl fejlesztője szerint az MI által talált hibák jellemzően ritka vagy elméleti sebezhetőségek, amelyeket nehéz a gyakorlatban kihasználni. A Hunt.io fenyegetéselemző cég is azt tapasztalta, hogy bár a PHP-sebezhetőséget agresszíven próbálták kihasználni, az általuk figyelt kiberbűnözők csütörtök délutánig nem tudtak működőképes támadóeszközt összeállítani, jóllehet Prince tájékoztatása szerint már történtek a hibához köthető sikeres behatolások.
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Prince a jelenséget összességében pozitívnak tartja, mivel az AI-vezérelt felfedezési hullám ugyan megrázza az iparágat, de végső soron megtisztítja a terepet. Ahhoz hasonlította a helyzetet, mintha egy kísértetjárta ház szörnyeit kellene legyőzni, ahol maga az összecsapás ugyan ijesztő, de sokkal rosszabb lenne, ha a szörnyek csendben lapulnának a zárt ajtók mögött.
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