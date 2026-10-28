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Gazdaság

Visszatér a reklámadó, milliárdos terhek jöhetnek a legnagyobb médiacégeknek

Pénzcentrum
2026. október 28. 14:15 2 perc

Jövő január 1-jétől sávos reklámadót vezet be a kormány, amelynek mértéke a médiatermékek éves reklámbevételéhez igazodik. Az 500 millió forint alatti bevétel után nem kell adót fizetni, a 40 milliárd forint feletti bevételrészre viszont már 7,5 százalékos kulcs vonatkozik. A Magyar Reklámszövetség szerint kérdéses, hogyan érinti majd a szabályozás a globális technológiai vállalatokat, amelyek a hazai reklámköltések jelentős részét szerzik meg. A szakmai szervezet arra is figyelmeztetett, hogy az új teher tovább ronthatja a magyar médiapiac versenyképességét.

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A kormány több törvényjavaslat mellett a jövő év január 1-jétől visszatérő reklámadó részleteit is bemutatta. Az új rendszer sávos lesz, vagyis az adó mértéke a médiatermékek éves reklámbevételétől függ. Az első 500 millió forintos bevételig 0 százalékos kulcsot alkalmaznak, az 500 millió és 10 milliárd forint közötti bevételrészre 2,5 százalékos, a 10 és 40 milliárd forint közötti részre 4,5 százalékos adó vonatkozik. A 40 milliárd forint feletti bevételrész után már 7,5 százalékot kell fizetni.

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A Magyar Reklámszövetség szerint a hazai reklámköltések közel 40 százaléka globális technológiai vállalatokhoz kerül. Ezek a cégek jellemzően nem magyar adóalanyként, hanem más uniós tagállamokból értékesítik szolgáltatásaikat, ezért a szakmai szervezet szerint egyelőre nem világos, hogy az új szabályozás miként vonatkozik majd rájuk. Az MRSZ arra figyelmeztetett, hogy a hazai médiapiac versenyképessége tovább romolhat, miközben a reklám- és médiaszektor szereplői már most is többféle közterhet fizetnek, köztük társasági adót, helyi iparűzési adót, áfát és foglalkoztatási terheket.

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A nagyvállalatok társasági adójának emelése, a kiskereskedelmi különadó növelése és a reklámadó újbóli alkalmazása egyes vállalkozások terheit emelheti.

A szakmai szervezet külön problémának tartja, hogy a reklámadó az árbevételt terheli, így akár veszteséges működés mellett is fizetési kötelezettséget jelenthet. A reklámadót a Fidesz-kormány 2014-ben vezette be, a rendszer azonban 2019 óta gyakorlatilag 0 százalékos kulccsal működött. Az új szabályozás jövő januártól ismét adófizetési kötelezettséget teremthet a meghatározott bevételi sávokba eső médiapiaci szereplők számára.
Címlapkép: Getty Images
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