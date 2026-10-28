Most elmagyarázzuk az IKEA „Férjalapanyagból készült" reklámját, ha te sem érted

Az IKEA magyar Instagram-oldalán „férjalapanyagból készült" felirattal hirdetnek egy 64 990 forintos rattan padot. A furcsa szójáték egy fonott férjről szóló filmre utal, amelyet itthon még kevesen ismernek.

Az IKEA magyarországi Instagram-fiókján a napokban jelent meg egy hirdetés a TOLKNING nevű, tárolórekeszes, kézzel font rattan padról. A termékfotó fölött csak ennyi áll: „Férjalapanyagból készült". A poszt szövege mindössze egy rövidítés: „IYKYK".

A hirdetés sok követőnél inkább értetlenséget keltett, mint nevetést. A poszt pár nap alatt nem egészen 90 kedvelést és egyetlen hozzászólást gyűjtött. Ez a kommentelő nem írt semmit, csak megjelölte a @wickermovie fiókot, és ezzel el is árulta a megfejtést.

A poén kulcsa egy mozifilm, amelyben szó szerint férjet fonnak

A Wicker (angolul: fonott, vesszőből készült) című film főszereplője Olivia Colman, aki egy kiközösített, magányos halászasszonyt alakít. A nő elhatározza, hogy megrendeli magának a tökéletes férjet a falu kosárfonójától, akit Peter Dinklage játszik. Az elkészült fonott férj szerepében Alexander Skarsgård látható, a szereposztásban Elizabeth Debicki is szerepel.

A film Ursula Wills-Jones The Wicker Husband (A fonott férj) című meséjén alapul. A 2026-os Sundance Filmfesztiválon mutatták be, ahol a TheWrap beszámolója szerint a közönség vastapssal fogadta. Az észak-amerikai jogokat a Black Bear forgalmazó vásárolta meg. Az Egyesült Államokban október 23-án indult korlátozott számú moziban, október 30-tól pedig országosan vetítik. A SciFiNow szerint Nagy-Britanniában és Írországban szintén október 30-án kerül a mozikba.

Itthon szinte senki nem tudja, miről van szó

Csakhogy a Wicker Magyarországon egyelőre - egy szűk mozirajongó közönség kivételével - gyakorlatilag ismeretlen. A filmes háttér nélkül a felirat pedig csak egy furcsa szóösszetétel, rosszabb esetben egy fáradt poén arról, hogy a férj is egy bútor.

Az IKEA ráadásul tudatosan nem magyarázta el a poént: az „IYKYK“ pont azt üzeni, hogy aki nem ismeri a filmet, az ne is próbálja megérteni. Ez egy szűk, beavatott közönségnek működhet, egy magyar áruházlánc követőinek többségénél viszont nem.

Ha egy reklám poénját egy kommentelőnek kell megfejtenie, az nem a "vicc" érdeme.

Pedig a popkulturális utalás jó marketingeszköz lehetne

Amikor egy márka villámgyorsan reagál egy éppen aktuális témára, azt a szakma real-time marketingnek hívja. A legtöbbet emlegetett példa az Oreo 2013-as tweetje: a Super Bowl alatt áramszünet miatt elsötétült a stadion, a keksz pedig percek alatt kiposztolta, hogy „a sötétben is lehet mártogatni" (You can still dunk in the dark).

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Filmes trendekre is lehet jól építeni, erre itthon is volt bőven példa. A Barbie, a Squid Game, a Game of Thrones, a Wednesday vagy épp a K-pop démonvadászok idején sok hazai márka ráérzett a lázra. Ezek a kampányposztok azért működtek, mert ezeket a címeket Magyarországon is mindenki ismerte.

De talán az egyik legismertebb példa itthon, akik rendre csúcsra futtatják a hype-marketinget, az a Lidl. Az elmúlt egy-két évben rendszeresen összegyűjti, melyik termék megy éppen a TikTokon, és ezeket a saját kínálatában, külön TikTok-trendes akcióként hozza el a boltjaiba. A vásárló így nemcsak a videókban látja a felkapott termékeket, hanem a sarki Lidlben is megveheti őket.

Pedig amúgy az IKEA maga is ért ehhez a marketing-műfajhoz. 2017-ben a Balenciaga piacra dobott egy nagyjából 2100 dolláros kék táskát, amely megszólalásig hasonlított az IKEA kék FRAKTA szatyrára. Az áruház erre egy divatfotós stílusban készült hirdetéssel válaszolt: „Hogyan ismerd fel az eredeti FRAKTA táskát?" Az egyik tipp az volt, hogy rázd meg, és ha zörög, akkor eredeti.

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Fotó: Branstetter Sándor, MTI/MTVA