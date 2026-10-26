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Elon Musk gigantikus lépése: 40 milliárd dolláros hitelből épít AI-birodalmat a SpaceX
Az Elon Musk tulajdonában lévő SpaceX 40 milliárd dolláros hitelfinanszírozási megállapodást kötött grafikus processzorok (GPU-k) beszerzésére, amelyeket mesterségesintelligencia-rendszerek működtetéséhez használnak majd – tudósított a CNBC.
Egy vasárnapi X- bejegyzésben Elon Musk közölte, hogy a SpaceX 40 milliárd dolláros hitelfinanszírozási kötött GPU-k beszerzésére. Bejegyzésében Musk azt is kiemelte, hogy a SpaceX befektetési fokozatú hitelminősítéssel rendelkezik, bevételeit pedig a Starlink műholdas internetszolgáltatás és a rakétaindítási üzletág biztosítja. Egy későbbi posztjában hozzátette, hogy a finanszírozás – amely elsősorban visszahívható adósságelemekből áll – várhatóan 2027 első és második negyedévében érkezik meg.
A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy a SpaceX bankokkal és befektetőkkel tárgyalt 40 milliárd dollár bevonásáról Nvidia-chipek vásárlására. A hírügynökség értesülései szerint a tervezett finanszírozás egy projektvállalaton (SPV) keresztül valósulna meg, hogy a kötelezettség ne terhelje a SpaceX mérlegét, és ne veszélyeztesse a cég hitelminősítését. A tárgyalásokat a Goldman Sachs vezette, a befektetők között pedig az Apollo Global Management is szerepelt.
A SpaceX idén agresszívan terjeszkedett a mesterségesintelligencia-piacon, ezt a divíziót "Super Intelligence" (SI) néven futtatva. Az MI-szegmens mára a vállalat legnagyobb üzletágává vált, a harmadik negyedéves árbevétel ugyanis az egy évvel korábbi 813 millió dollárról több mint kilencszeresére, 7,56 milliárd dollárra ugrott.
Musk egyúttal arra figyelmeztetett, hogy a hitelpiacok gyakorlatilag elzárták a forrásokat azoktól a cégektől, amelyeknek az MI-adatközpontokon kívül nincs érdemi bevételük. Előrejelzése szerint a több mint kétszáz úgynevezett neocloud vállalat – amelyek kifejezetten mesterséges intelligenciára és gépi tanulásra optimalizált felhőinfrastruktúrát kínálnak – tömeges csődhullámmal és piaci konszolidációval néz szembe, így közülük csak kevesen maradnak majd talpon.
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Címlapi kép: Zbigniew Meissner, MTI/MTVA
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