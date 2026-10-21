2026. október 21. szerda Orsolya
21 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Indianapolis - 2020 szeptembere körül: A Tesla elektromos járművei az értékesítésre való felkészítésre várnak. A Tesla EV Model 3, S és X modelljei kulcsot jelentenek a tisztább és zöldebb környezethez. elon musk
Tech

Történelmi fúzióra készül Elon Musk: egybeolvadhat két gigantikus cége

Pénzcentrum
2026. október 21. 09:33

Részvényesi bizottságok vizsgálják az Elon Musk vezette Tesla és a SpaceX esetleges összeolvadását. A fúziót előkészítő tárgyalásokat a cégvezető a harmadik negyedéves gyorsjelentés közzétételekor jelentette be, hangsúlyozva, hogy a végső döntést a befektetők hozzák majd meg

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Elon Musk a keddi eredményértékelő tájékoztatón elmondta, hogy összeférhetetlenség miatt nem tagja a most felállított bizottságoknak, és a megbeszéléseken sem vesz részt. Az egyesülést firtató kérdésekre reagálva úgy fogalmazott, "úgy érzem magam, mintha egy aknamezőn sztepptáncolnék, de úgy gondolom, hogy a két vállalat fúziója komoly előnyökkel járna". Bár a döntés hivatalosan a részvényesek kezében van, a CNN emlékeztetett arra, hogy a Tesla befektetői a múltban szinte kivétel nélkül Musk iránymutatásait követték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lehetséges összeolvadás híre a SpaceX kiemelkedő pénzügyi eredményeivel egy időben érkezett. A tőzsdére lépése óta közzétett második gyorsjelentésében az űripari vállalat 4,4 milliárd dolláros nettó nyereségről számolt be a legutóbbi negyedévben, ami komoly fordulat az idei év két korábbi, veszteséges negyedéve után. A társaság bevétele elérte a 14,6 milliárd dollárt, ami éves összevetésben 161 százalékos növekedést jelent.- tudósított a Telex.
Címlapkép: Getty Images
#tech #tesla #tőzsde #bevétel #vállalat #részvény #nyereség #befektetők #elon musk #űrkutatás #spacex
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:52
09:45
09:33
09:27
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 20. 17:34 Durva adóemelés sokkolja a magyar tőzsdét, miközben elszabadult az olajár a piacokon
október 20. 13:40 Hirtelen fordult a szél a piacon: csúnya pofont kapott a forint, elszálltak az energiaárak
október 20. 10:24 Megütötték az OTP-t a nyitásban: sorsdöntő kamatdöntés előtt a magyar tőzsde
október 19. 17:40 Ütést kapott a magyar tőzsde: a Mol és az OTP rántja mélybe a BUX-ot
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 21.
Borulhat a minimálbér-megállapodás: 2027-ben 14 helyett 4-6 százalékos emelésre számítanak az elemzők
2026. október 20.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
2026. október 21.
Kiderült, mennyibe kerül egy temetés 2026-ban: 560 ezer forint a koporsós búcsú, és ebben még a sírhely sincs benne
2026. október 20.
Nem csillapodik a drágulás a hazai építőiparban: ezekért a munkákért kérhetnek lényegesen többet a szakemberek
2026. október 20.
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 21. szerda
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
2
2 hónapja
Megszólalt a klímakutató: sokkal kevesebb időnk lehet hátra, mint gondoltuk
3
2 hónapja
Itt van Bill Gates brutális jóslata a mesterséges intelligenciáról: bevezethetik az AI-adót, rengeteg jól fizető melónak örökre befellegzett
4
1 hónapja
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
5
1 hónapja
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jóváírás
A bank megadott összeggel növeli ügyfele számlaegyenlegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 10:02
Kiderült, mennyibe kerül egy temetés 2026-ban: 560 ezer forint a koporsós búcsú, és ebben még a sírhely sincs benne
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 09:27
Friss! Őrizetbe vették Matolcsy György korábbi MNB-elnököt
Agrárszektor  |  2026. október 21. 08:59
Sorsdöntő áfacsökkentés jöhet: ez óriási változásokat hozhat