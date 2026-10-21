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Történelmi fúzióra készül Elon Musk: egybeolvadhat két gigantikus cége
Részvényesi bizottságok vizsgálják az Elon Musk vezette Tesla és a SpaceX esetleges összeolvadását. A fúziót előkészítő tárgyalásokat a cégvezető a harmadik negyedéves gyorsjelentés közzétételekor jelentette be, hangsúlyozva, hogy a végső döntést a befektetők hozzák majd meg
Elon Musk a keddi eredményértékelő tájékoztatón elmondta, hogy összeférhetetlenség miatt nem tagja a most felállított bizottságoknak, és a megbeszéléseken sem vesz részt. Az egyesülést firtató kérdésekre reagálva úgy fogalmazott, "úgy érzem magam, mintha egy aknamezőn sztepptáncolnék, de úgy gondolom, hogy a két vállalat fúziója komoly előnyökkel járna". Bár a döntés hivatalosan a részvényesek kezében van, a CNN emlékeztetett arra, hogy a Tesla befektetői a múltban szinte kivétel nélkül Musk iránymutatásait követték.
A lehetséges összeolvadás híre a SpaceX kiemelkedő pénzügyi eredményeivel egy időben érkezett. A tőzsdére lépése óta közzétett második gyorsjelentésében az űripari vállalat 4,4 milliárd dolláros nettó nyereségről számolt be a legutóbbi negyedévben, ami komoly fordulat az idei év két korábbi, veszteséges negyedéve után. A társaság bevétele elérte a 14,6 milliárd dollárt, ami éves összevetésben 161 százalékos növekedést jelent.- tudósított a Telex.
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