Tömegével hibásodnak meg az új iPhone Duo telefonok: özönlenek a panaszok a milliós csúcsmobilokra

Komoly kijelzőhibára panaszkodnak az Apple első hajlítható telefonjának, az iPhone Duónak a tulajdonosai. Több készüléknél is ugyanazon a ponton jelentkezik a meghibásodás: a belső kijelző jobb oldalán, az alsó harmadnál egy csík jelenik meg, amely mentén megszűnik a kép megjelenítése. Egyelőre nem tudni, mi okozza a hibát, de a jelenség konstrukciós problémára is utalhat.

Az Apple első hajlítható kijelzős okostelefonjának előrendelése október 16-án indult világszerte, a kezdeti készletek pedig rövid idő alatt elfogytak. Akik lemaradtak, azoknak már csak olyan rendelési lehetőség maradt, amelynek értelmében a készülék legkorábban 2027 januárjában érkezhet meg. Most azonban úgy tűnik, nem feltétlenül jártak rosszul azok, akik még nem jutottak hozzá a telefonhoz.

Ugyanis egyre több iPhone Duo-tulajdonos számol be a belső kijelző meghibásodásáról. A Redditre is feltöltött felvételeken a kinyitott készülék jobb oldalán, a képernyő alsó harmadánál látható egy csík, amely mentén eltűnik a megjelenített tartalom. Az egyik felhasználó arról írt, hogy mindössze három órája volt meg a telefonja, amikor a kijelzője meghibásodott.

Egy másik videó alapján a probléma a zsanér környékével is összefügghet. A felvételen a kikapcsolt, kinyitott készülék belső kijelzőjének középső részén, a zsanérnál egy szakaszon kidudorodás látható. A hiba pontos oka egyelőre nem ismert, de az, hogy a panaszok szerint a kijelzők hasonló helyen és módon hibásodnak meg, konstrukciós szériahibára utalhat.

A javítás költsége jelentős lehet: az Apple a belső kijelző cseréjét 999 dollárra, vagyis hozzávetőleg 325 ezer forintra árazta be. Hogy mennyibe kerül majd a javíttatás, az attól is függhet, hogy a vállalat elismeri-e a szériahibát, és visszahívja-e a készülékeket.