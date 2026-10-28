Hivatalos, februárig rácsok mögött marad Hankó Balázs: ezzel gyanúsítják a volt minisztert

Februárig meghosszabbították Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika letartóztatását, így a volt kulturális miniszter és korábbi államtitkára a karácsonyt és az újévet is rács mögött töltheti, írja a 24.hu. A két politikust október 1-jén helyezték letartóztatásba, az ügyben pedig a Nemzeti Kulturális Alap vagyonának felhasználása miatt folyik nyomozás.

Februárig meghosszabbították Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika letartóztatását, így a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi vezetője, valamint a felsőoktatásért, a szak- és felnőttképzésért, illetve a fiatalokért felelős egykori államtitkár a karácsonyt és az újévet is rács mögött töltheti.

A két politikust október 1-jén helyezték letartóztatásba. A bíróság indoklása szerint esetükben fennáll a bűncselekmény megalapozott gyanúja, emellett a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítási eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye is.

EZ IS ÉRDEKELHET Bilincsben vitték a bíróságra Hankó Balázst: megszületett a döntés a volt miniszter ügyében A volt minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják, az ügyészség szerint fennáll a szökés és az eljárás befolyásolásának veszélye.

A botrány áprilisban robbant ki, miután a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő egyik munkatársa Molnár Áron színész-aktivistának beszélt egy nem nyilvános, közel 17 milliárd forintos kifizetési keret létezéséről. A nyilvános fellépést követően az NKA közzétette a listát, amelyből kiderült, hogy a kormánypárthoz köthető alkotók kiugróan magas összegekhez jutottak.

Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal indított nyomozást, amelynek eredményeként júniusban hat embert vettek őrizetbe. Az ügyészség által közölt megalapozott gyanú szerint 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben, összesen 17,3 milliárd forint értékben használták fel az NKA vagyonát a törvényben meghatározott céloktól eltérően. A gyanú szerint a pénzek egy részét a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeire, illetve a kérelmezők személyes céljaira fordíthatták.

Címlapi kép: MTI/Hegedüs Róbert