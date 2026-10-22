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Leállították a magyarorszag.hu-t, 48 órán át is szünetelhet az ügyintézés
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy elővigyázatosságból átmenetileg leállították a magyarorszag.hu-t és néhány további kormányzati weboldalt egy több országot érintő kritikus informatikai sérülékenység miatt. A PHP2Shell néven említett biztonsági probléma a PHP programozási nyelvet érinti, amelyet világszerte számos weboldal használ. A miniszter szerint nem találtak támadásra utaló jeleket, a portálon keresztüli ügyintézés azonban várhatóan 48 órán át szünetelhet. Több európai országban is korlátoztak kormányzati és közszolgáltatási rendszereket a kockázat miatt.
Mint arról beszámoltunk, több európai országban kormányzati honlapokat és internetes közszolgáltatásokat állítottak le szerdán két súlyos biztonsági hiba miatt. A kritikus informatikai biztonsági kockázat miatt az éjszaka során átmenetileg leállították a magyarorszag.hu-t és néhány további kormányzati weboldalt – közölte Tanács Zoltán.
Az intézkedés elővigyázatosságból történt, a cél az állampolgárok adatainak védelme és a kormányzati digitális szolgáltatások biztonságos működésének fenntartása. A miniszter szerint nem találtak támadásra utaló jeleket, a portálon keresztüli ügyintézés azonban várhatóan 48 órán át szünetel.
A PHP programozási nyelvben nemzetközi kiberbiztonsági szakértők két rendkívül súlyos biztonsági hibát fedeztek fel. A PHP-t világszerte a weboldalak mintegy 70 százaléka használja. A sérülékenység miatt Hollandiában, Finnországban, Dániában és Franciaországban is több kormányzati, illetve közszolgáltatási rendszert állítottak le átmenetileg. A Wikipédia és a BBC egyes szolgáltatásai szintén elérhetetlenné váltak.
A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet október 21-én kritikus, 9,2-es súlyossági besorolású riasztást adott ki. Az intézet a biztonsági javítások mielőbbi telepítését javasolta, azok azonnali telepítésének akadálya esetén pedig az érintett szolgáltatások átmeneti korlátozását tartotta indokoltnak.
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A miniszter arra kéri a vállalkozásokat, hogy informatikai vagy információbiztonsági szakértőikkel ellenőriztessék, érintettek-e a weboldalaik, és mielőbb gondoskodjanak a sérülékenység javításáról. A kormányzati oldalak elérésének korlátozását pedig az adatvédelem és a digitális szolgáltatások biztonságának fontosságával indokolja Tanács Zoltán.
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