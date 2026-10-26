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Tech

Hihetetlen tőkebevonásra készül a techóriás: 95 milliárd dollárt fektetnek a mesterséges intelligenciába

Pénzcentrum
2026. október 26. 13:44 1 perc

A Meta bejelentette, hogy összesen 95 milliárd dolláros tőkebevonást tervez a mesterségesintelligencia-infrastruktúrája és a szuperintelligencia-fejlesztések finanszírozására, tudósított a CNBC.

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A technológiai óriásvállalat első körben 35 milliárd dollárt gyűjtene nyilvános részvénykibocsátás útján, majd ezt követően további 60 milliárd dollárt vonna be egy úgynevezett folyamatos piaci részvényértékesítési (at-the-market) program keretében.

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A tervezett forrásokat a vállalat alkalmazáscsaládjának fejlesztésére, a Muse nevű MI-ágensre, valamint az adatközpont-üzletágra fordítják. A bejelentést követően a Meta árfolyama 1,6 százalékos emelkedéssel nyitott a tőzsdén.

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A friss hír a cég múlt heti, harmadik negyedéves gyorsjelentése után érkezett. Ebben a társaság 64,6 milliárd dolláros árbevételről számolt be, ami 26 százalékos éves növekedésnek felel meg, és felülmúlta a 63,37 milliárd dolláros elemzői konszenzust.

A befektetőket ugyanakkor aggasztotta a negatív szabad cash flow és a megemelt beruházási várakozás, a Meta ugyanis 135–145 milliárd dollárra emelte az egész éves tőkeberuházási (CAPEX) keretét a korábbi 130 milliárd dolláros alsó határról, ami a gyorsjelentés napján nyomás alatt tartotta az árfolyamot.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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