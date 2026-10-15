2026. október 15. csütörtök Teréz
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy ipari erőmű több kéményével, tartályaival és bonyolult csővezeték-hálózatával egy energetikai parkban, tiszta kék ég alatt; nappali légi felvétel, amely kiemeli a hatalmas infrastruktúrát
Tech

Betelt a pohár Zelenszkijnél: lecsapott az orosz olajfinomítókra

Pénzcentrum
2026. október 15. 14:44

Ukrajna újrakezdte az orosz olajfinomítók elleni dróntámadásokat, miután Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette az amerikai nyomásra született fegyverszünet végét. Kijev megelégelte, hogy miközben ők visszafogták magukat, az oroszok továbbra is pusztították az ukrán energetikai infrastruktúrát. Emellett az amerikai hírszerzési adatok és a műholdas kommunikáció szándékos korlátozása is komoly feszültséget szított a két ország között.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Csütörtökön az oroszországi Rjazan megye kormányzója, Pavel Malkov megerősítette, hogy egy nagyszabású ukrán dróntámadás következtében kigyulladt a helyi olajfinomító, a károk felmérése pedig jelenleg is zajlik. A csapás azután történt, hogy Volodimir Zelenszkij a Financial Timesnak adott interjújában egyértelművé tette, hogy elfogyott a türelmük, és feloldották a finomítók elleni támadásokra vonatkozó tilalmat. "Befejeztük" – fogalmazott az ukrán elnök.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kijev azután szüneteltette az ilyen jellegű akciókat, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnap meglepetésszerűen "energetikai tűzszünetet" jelentett be Oroszország és Ukrajna között. Trump korábban az ukrán csapásokat tette felelőssé a gázolaj világpiaci árának emelkedéséért. Zelenszkij azonban egyre frusztráltabbá vált, mivel Moszkva nem viszonozta a gesztust, és az orosz erők folytatták az ukrán energetikai hálózat rombolását, ami szerdára 600 ezer embert hagyott áram nélkül. Az ukrán elnök figyelmeztetett, hogy Kijev nem fogja a végtelenségig egyoldalúan szüneteltetni a támadásait  - számol be a Reuters.

Az ukrán elnök bírálta Washingtont is, amiért szerinte az amerikai vezetés túlságosan Oroszország és Vlagyimir Putyin felé húz, valamint az üzleti érdekeket helyezi előtérbe. Trump a napokban gázolajszállítási megállapodást kötött Moszkvával, hogy leszorítsa az üzemanyagárakat, amelyek a februárban kirobbant amerikai–izraeli–iráni háború óta az egekbe szöktek. Az amerikai elnök emellett a múlt hétvégén hevesen kritizálta az orosz olajipari célpontok elleni ukrán csapásokat, és már Zelenszkij leváltását is követelte.

A diplomáciai feszültséget tovább élezte, hogy bár Ukrajna napokig betartotta a finomítók elleni támadások tilalmát, az Egyesült Államok megvonta tőlük a közeledő orosz ballisztikus rakétákra figyelmeztető hírszerzési adatokat. Emellett az ukrán frontvonalakon és a katonai műveleteknél használt Starshield – az Elon Musk-féle Starlink műholdas hálózat katonai változata – jelentősen lelassult az országban. Musk egy közösségi médiás bejegyzésben tisztázta, hogy a Starshield az amerikai kormány tulajdonában és irányítása alatt áll, így a sebességkorlátozásokról is Washington dönt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Zelenszkij elmondta, hogy az amerikaiak technikai hibaként állították be a műholdas hálózat lassulását, de ő ezt visszautasította, mondván, hogy ez nem hiba volt, hanem szándékos döntés. Ukrán tisztviselőket ugyanis amerikai kollégáik előzetesen figyelmeztették, hogy Washington blokkolja a hírszerzési adatokat, ha nem állítják le az orosz energetikai célpontok elleni támadásokat.

Arra a kérdésre, hogy hajlandó lenne-e ismét felfüggeszteni az orosz energiaipar elleni csapásokat a Fehér Házzal való kapcsolat rendezése érdekében, Zelenszkij azt válaszolta, hogy ebbe csak akkor egyezne bele, ha cserébe Ukrajna több amerikai gyártmányú Patriot elfogórakétát kapna. Ezt nevezte az egyetlen elfogadható minimumnak.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#tech #ukrajna #oroszország #drón #donald trump #elon musk #olajfinomító #vlagyimir putyin #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #tűzszünet
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:57
15:28
15:15
15:02
14:44
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 15. 13:29 Kivár a forint: sorsdöntő amerikai adatok robbanthatják be az árfolyamot
október 15. 10:48 Kemény délelőtt a magyar tőzsdén: talpra állt az OTP a globális vérfürdő közepette
október 14. 17:41 Hidegzuhany Amerikából: megütötték a tőzsdéket a friss inflációs adatok, elesett a forint
október 14. 13:44 Háromhetes csúcsra tört a forint, de most jön az igazi gyomros: mi vár a magyar devizára?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 15.
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 15.
Ledobta a bombát a szerb elnök: elhalászhatják az amerikaiak a MOL elől az óriási üzletet?
2026. október 15.
Aggasztó adatok érkeztek a 65 éves nyugdíjkorhatárról: meddig bírják egészséggel a magyar dolgozók?
2026. október 15.
Vagyonadó kalkulátor 2027: itt a hivatalos vagyonadó számítás és a vagyonadó törvénytervezet részletei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 15. csütörtök
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
2
1 hónapja
Megszólalt a klímakutató: sokkal kevesebb időnk lehet hátra, mint gondoltuk
3
1 hónapja
Itt van Bill Gates brutális jóslata a mesterséges intelligenciáról: bevezethetik az AI-adót, rengeteg jól fizető melónak örökre befellegzett
4
1 hónapja
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
5
1 hónapja
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitelkártya
segítségével nagyobb összegű, tartós fogyasztási cikkek vásárolhatók, hosszú futamidejű törlesztéssel alacsonyabb kamatért.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 15. 14:29
Egyutcás zalai faluban élt a legendás magyar író, Nádas Péter: utolsó interjújában megmutatta istállóból lett otthonát is
Pénzcentrum  |  2026. október 15. 13:02
Aggasztó adatok érkeztek a 65 éves nyugdíjkorhatárról: meddig bírják egészséggel a magyar dolgozók?
Agrárszektor  |  2026. október 15. 15:29
Most érkezett a friss előrejelzés: nem akármilyen időjárás jön