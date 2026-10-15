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Betelt a pohár Zelenszkijnél: lecsapott az orosz olajfinomítókra
Ukrajna újrakezdte az orosz olajfinomítók elleni dróntámadásokat, miután Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette az amerikai nyomásra született fegyverszünet végét. Kijev megelégelte, hogy miközben ők visszafogták magukat, az oroszok továbbra is pusztították az ukrán energetikai infrastruktúrát. Emellett az amerikai hírszerzési adatok és a műholdas kommunikáció szándékos korlátozása is komoly feszültséget szított a két ország között.
Csütörtökön az oroszországi Rjazan megye kormányzója, Pavel Malkov megerősítette, hogy egy nagyszabású ukrán dróntámadás következtében kigyulladt a helyi olajfinomító, a károk felmérése pedig jelenleg is zajlik. A csapás azután történt, hogy Volodimir Zelenszkij a Financial Timesnak adott interjújában egyértelművé tette, hogy elfogyott a türelmük, és feloldották a finomítók elleni támadásokra vonatkozó tilalmat. "Befejeztük" – fogalmazott az ukrán elnök.
Kijev azután szüneteltette az ilyen jellegű akciókat, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnap meglepetésszerűen "energetikai tűzszünetet" jelentett be Oroszország és Ukrajna között. Trump korábban az ukrán csapásokat tette felelőssé a gázolaj világpiaci árának emelkedéséért. Zelenszkij azonban egyre frusztráltabbá vált, mivel Moszkva nem viszonozta a gesztust, és az orosz erők folytatták az ukrán energetikai hálózat rombolását, ami szerdára 600 ezer embert hagyott áram nélkül. Az ukrán elnök figyelmeztetett, hogy Kijev nem fogja a végtelenségig egyoldalúan szüneteltetni a támadásait - számol be a Reuters.
Az ukrán elnök bírálta Washingtont is, amiért szerinte az amerikai vezetés túlságosan Oroszország és Vlagyimir Putyin felé húz, valamint az üzleti érdekeket helyezi előtérbe. Trump a napokban gázolajszállítási megállapodást kötött Moszkvával, hogy leszorítsa az üzemanyagárakat, amelyek a februárban kirobbant amerikai–izraeli–iráni háború óta az egekbe szöktek. Az amerikai elnök emellett a múlt hétvégén hevesen kritizálta az orosz olajipari célpontok elleni ukrán csapásokat, és már Zelenszkij leváltását is követelte.
A diplomáciai feszültséget tovább élezte, hogy bár Ukrajna napokig betartotta a finomítók elleni támadások tilalmát, az Egyesült Államok megvonta tőlük a közeledő orosz ballisztikus rakétákra figyelmeztető hírszerzési adatokat. Emellett az ukrán frontvonalakon és a katonai műveleteknél használt Starshield – az Elon Musk-féle Starlink műholdas hálózat katonai változata – jelentősen lelassult az országban. Musk egy közösségi médiás bejegyzésben tisztázta, hogy a Starshield az amerikai kormány tulajdonában és irányítása alatt áll, így a sebességkorlátozásokról is Washington dönt.
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Zelenszkij elmondta, hogy az amerikaiak technikai hibaként állították be a műholdas hálózat lassulását, de ő ezt visszautasította, mondván, hogy ez nem hiba volt, hanem szándékos döntés. Ukrán tisztviselőket ugyanis amerikai kollégáik előzetesen figyelmeztették, hogy Washington blokkolja a hírszerzési adatokat, ha nem állítják le az orosz energetikai célpontok elleni támadásokat.
Arra a kérdésre, hogy hajlandó lenne-e ismét felfüggeszteni az orosz energiaipar elleni csapásokat a Fehér Házzal való kapcsolat rendezése érdekében, Zelenszkij azt válaszolta, hogy ebbe csak akkor egyezne bele, ha cserébe Ukrajna több amerikai gyártmányú Patriot elfogórakétát kapna. Ezt nevezte az egyetlen elfogadható minimumnak.
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