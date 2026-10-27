Ezt a japán teregetési trükköt érdemes kipróbálni: gyorsabban száradnak a ruhák, a lakás is kevésbé párásodik

A téli ruhaszárítás sokaknak okoz bosszúságot: a vastag ruhák lassan száradnak, a lakás levegője párássá válik, a dohos szag és a penész megjelenésének kockázata pedig szintén megnőhet. Létezik azonban egy egyszerű, ingyenes teregetési trükk, amely a ruhák megfelelő elrendezésével segítheti a gyorsabb száradást. Mutatjuk, hogyan működik a japán szivárványos teregetés, és milyen további praktikákkal előzhető meg a túlzott párásodás.

A téli hónapokban sok háztartásban komoly fejtörést okoz a ruhaszárítás: a vastagabb ruhadarabok akár egy teljes napig is nedvesek maradhatnak, a lakás páratartalma pedig könnyen megemelkedhet. Egy Japánban népszerűként emlegetett módszer, a szivárványos teregetés azonban egyszerű megoldást kínálhat a problémára.

A trükkhöz semmilyen különleges eszközre nincs szükség, csupán arra, hogy tudatosabban rendezzük el a ruhákat a szárítón.

Így működik a szivárványos teregetés

A Kertvár szerint módszer lényege, hogy a ruhadarabokat nem véletlenszerűen akasztjuk fel a szárítóra, hanem a hosszuk szerint rendezzük el őket. A hosszabb ruhák a szárító két szélére kerülnek, míg a rövidebb darabok, például a pólók, a fehérneműk és a zoknik középre.

Az elrendezés oldalról nézve egy szivárvány ívére emlékeztet, innen ered a technika elnevezése. A cél, hogy a ruhák között minél több hely maradjon a levegő áramlásának, így a nedvesség könnyebben elpárologhat a textíliákból.

A megfelelő elrendezés azért is fontos, mert ha a ruhadarabok túl közel kerülnek egymáshoz, a nedves levegő könnyebben megreked közöttük. Ez nemcsak a száradási időt hosszabbíthatja meg, hanem a dohos szag kialakulásának is kedvezhet.

Négy egyszerű trükk, amivel még gyorsabban száradhatnak a ruhák

A szivárványos teregetés mellett néhány további praktikával is csökkenthető a száradási idő.

1. Használj törölközőt a felesleges nedvesség felitatására!

A vastagabb, nehezen száradó ruhadarabok esetében segíthet egy száraz törölköző. Terítsd rá a ruhát, tekerd fel együtt a két textíliát, majd óvatosan nyomd össze őket. A törölköző felszívhatja a felesleges vizet, így a ruhának kevesebb nedvességet kell leadnia a teregetés során. Kényes anyagoknál és gyapjúnál különösen fontos, hogy ne csavard vagy nyomd össze erősen az anyagot.

2. Gondoskodj a levegő mozgásáról!

A ruhák száradását nem kizárólag a hőmérséklet befolyásolja: a légmozgás is fontos szerepet játszik benne. Egy egyszerű szobai ventilátor segíthet elvezetni a ruhák közvetlen környezetében felgyülemlett párás levegőt, és elősegítheti a párolgást. Ez különösen hasznos lehet olyan lakásokban, ahol nincs lehetőség a ruhák kültéri szárítására.

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3. Szellőztess röviden, de intenzíven!

A beltéri teregetés során a ruhákból felszabaduló nedvesség a lakás levegőjébe kerül. Ezért érdemes rendszeresen szellőztetni, lehetőleg rövid, intenzív kereszthuzattal. Így a párás levegő gyorsan távozhat anélkül, hogy a lakás falai és bútorai jelentősen lehűlnének. Hideg időben a hosszan nyitva hagyott ablak helyett általában a rövid, alapos szellőztetés a célszerűbb.

4. Már a mosógépben készítsd elő a ruhákat!

A szárítás már a mosási program végén elkezdődik. Ha a textília engedi, érdemes a megfelelően magas centrifugafordulatszámot választani, mert így több víz távozhat a ruhákból. Teregetés előtt rázd ki alaposan a darabokat, és igazítsd el őket a szárítón, hogy minél nagyobb felületen érhesse őket a levegő.

Erre figyelj, ha el akarod kerülni a penészt és a dohos szagot

A gyorsabb száradás önmagában nem minden: a lakás páratartalmára is figyelni kell. Ha a ruhák túl sűrűn lógnak a szárítón, a nedvesség nehezebben távozik, ezért mindig hagyj látható rést az egyes darabok között.

A vastagabb anyagoknak, például a farmereknek, a pulóvereknek és a nagy törölközőknek különösen sok helyre van szükségük. Ha lehet, ne közvetlenül egymás mellé akaszd őket, hanem hagyj közöttük nagyobb távolságot.

Az sem mindegy, hová kerül a ruhaszárító. Ne állítsd közvetlenül hideg fal mellé, mert a magas páratartalom és a hideg felületek együtt növelhetik a páralecsapódás és a penészesedés kockázatát. Ha rendszeresen a lakásban teregetsz, érdemes páramérővel ellenőrizni a levegő nedvességtartalmát. Amennyiben a páratartalom tartósan magas marad, a rendszeres szellőztetés mellett páramentesítő készülék használata is indokolt lehet.

A szivárványos teregetés tehát nem igényel pénzt vagy különleges felszerelést, mégis segíthet abban, hogy a ruhák között jobban áramoljon a levegő. A megfelelő centrifugálással, a szellőztetéssel és a lakás páratartalmának ellenőrzésével együtt pedig a téli ruhaszárítás is egyszerűbbé válhat.