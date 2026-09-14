Szociális tűzifa igénylés 2026-ban: ezek az aktuális tűzifa árak idén, így lehet hozzájutni az olcsó tüzelőhöz

A szociális tűzifa program a rászoruló, fával fűtő háztartásokat segítheti a téli tüzelő beszerzésében. A tűzifa támogatás 2026-ban is önkormányzati közvetítéssel érhető el. Mutatjuk, ki igényelheti, mennyi tüzelő járhat, milyen egyéb helyi segítségek fordulhatnak elő, és milyen tűzifa árak várhatók azután, hogy a tűzifa áfája 5 százalékra csökken.

Aki fával fűt, annak idén két intézkedés is segítséget jelenthet a téli időszakban. Egyfelől szélesebb körben lesz elérhető az országos Szociális Tüzelőanyag Program, másfelől jelentősen csökken a tűzifa adóterhe. De a célzott állami segítségeken túl egyes önkormányzatok saját hatáskörben is adhatnak támogatást a tüzelő beszerzéséhez. Cikkünkben megnézzük, hogyan alakulnak a szociális tűzifa igénylés feltételei 2026-ban, kik élveznek előnyt a tűzifa támogatás megítélése során, és milyen más módokon nyújthat segítséget egy önkormányzat. Azt is megvizsgáljuk, hogy a szeptember 15-től érvényes tűzifa áfa csökkentés milyen hatással lesz a tűzifa árak alakulására.

Mi az a szociális tűzifa, és hogyan működik a program 2026-ban?

A Szociális Tüzelőanyag Program állami forrásból működő, önkormányzatokon keresztül elérhető természetbeni támogatás, amely a rászoruló, fával vagy szénnel fűtő háztartások téli tüzelőhöz jutását segítheti. A támogatás lényege, hogy az érintettek nem pénzt kapnak, hanem természetbeni segítséget nyújt nekik a lakóhelyük önkormányzata: tűzifát vagy bizonyos esetekben barnakőszenet.

A szociális tűzifa igénylése nem közvetlen, országos lakossági pályázatként működik. Az állami forrásra először a települési önkormányzat pályázik, majd a támogatásból megvásárolt tüzelőt helyi szabályok alapján osztja ki a rászorulóknak. Ezért rászorulóként csak akkor lehet kérelmet beadni, ha az adott település önkormányzata részt vesz a programban, támogatást kap, és meghirdeti a saját igénylési feltételeit.

A kormány 2026-ban bejelentett intézkedései nyomán a korábbiaknál szélesebb körben válhat elérhetővé a tűzifa támogatás. Míg korábban az 5 ezer főnél nem nagyobb települések pályázhattak szociális célú tüzelőanyag-támogatásra, az új pályázati kiírás viszont 20 ezer főre emeli azt a települési lélekszámhatárt, amely alatt az önkormányzat bekapcsolódhat a programba.

A program pénzügyi kerete is duplájára emelkedik. A Magyar Közlöny 2026/120. számában megjelent kormányhatározat szerint a teljes 2026–2027-es fűtési szezonra szánt éves összeget 10 milliárd forintra bővítik. Ebből az első, 2026 szeptemberében megnyitott pályázati forduló 5 milliárd forintot tesz elérhetővé az önkormányzatok számára.

Kinek járhat a tűzifa támogatás?

Szociális tűzifát azok a rászoruló háztartások kaphatnak, amelyek fával vagy szénnel fűthető ingatlanban élnek, és megfelelnek a lakóhelyük szerinti önkormányzat feltételeinek. A támogatás nem minden fával fűtő családnak jár, hanem azoknak szól, akiknek a téli tüzelő megvásárlása a jövedelmi vagy szociális helyzetük miatt különösen nagy terhet jelent.

A 2026-os kiírás szerint az önkormányzatoknak előnyben kell részesíteniük az elbírálás során azokat, akik:

aktív korúak ellátására jogosultak;

időskorúak járadékában részesülnek;

települési támogatást kapnak, különösen lakhatási kiadásaikhoz;

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek;

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek;

egyszülős háztartásban élnek;

olyan családban élnek, ahol rokkantsági ellátásban részesülő személy van;

három vagy több gyermeket nevelnek;

65 év feletti, egyedül élő nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja nem éri el a 150 ezer forintot.

Az, hogy valaki a felsorolt csoportok valamelyikébe tartozik, még nem garantálja a jogosultságot. A pályázati kiírás alapján az önkormányzatoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy a kiosztásnál a legnehezebb helyzetben élők elsőbbséget élvezzenek.

Mennyi tűzifát lehet kapni, és kell-e fizetni érte?

A 2026-os szabályok szerint egy háztartás legfeljebb 5 erdei köbméter tűzifát vagy 10 mázsa szenet kaphat, de ez csak felső határ: nem jelenti azt, hogy minden támogatott automatikusan ekkora mennyiséget kap. A ténylegesen kiosztott mennyiséget a helyi keret, a jelentkezők száma és az önkormányzat saját szabályai határozzák meg. Az olyan településeken, ahol sok a rászoruló kérelmező, előfordulhat, hogy ennél kevesebb tüzelő jut egy háztartásnak.

A támogatott lakos a megítélt tűzifát vagy szenet ingyen kapja meg. A 2026-os pályázati kiírás alapján az önkormányzat a tüzelő rászorulókhoz való eljuttatásáért sem kérhet pénzt, vagyis a kiszállítás költségét sem lehet a támogatottra terhelni.

Egyéb önkormányzati tüzelőanyag-támogatások

Nem csak az országos Szociális Tüzelőanyag Program segíthet azoknak, akiknek nehézséget okoz a tűzifa megvásárlása. Egyes önkormányzatok saját szabályaik alapján más típusú támogatást is adhatnak a téli tüzelő beszerzéséhez, például tűzifa vásárlására fordítható rendkívüli települési támogatást.

A helyi önkormányzati lehetőségek nagyobb településeken vagy fővárosi kerületekben is elérhetők lehetnek. Újbuda például a települési lélekszámhatár miatt nem tartozik az országos Szociális Tüzelőanyag Program pályázati körébe, ám saját hatáskörben kiegészítő tűzifa támogatást hirdetett a 2025–2026-os fűtési szezonban. A helyi támogatás keretében háztartásonként egy személy nyújthatott be kérelmet, a jövedelmi feltételek teljesülése esetén pedig a jogosultak ingyenes tűzifát kaptak az önkormányzattól.

Arra is találunk példát, hogy egy önkormányzat az országos szociális tűzifaprogrammal párhuzamosan egyéb célzott segítséget tesz elérhetővé. Kadarkúton például a helyi szabályozás szerint rendkívüli települési támogatásként is adható volt pénz tűzifa vásárlására. A kétféle támogatást ugyanakkor nem lehetett együtt igénybe venni, vagyis a pénzbeli segítség nem a természetbeni szociális tűzifa mellé járt, hanem másik lehetséges támogatási formaként jelent meg.

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A teljesen helyi hatáskörű támogatások azért fontosak, mert olyan településeken vagy olyan háztartásoknak is segítséget jelenthetnek, amelyek az országos Szociális Tüzelőanyag Programból kimaradnak. Egy nagyobb városban élő, fával fűtő család, vagy egy olyan kérelmező, aki az országos program helyi feltételeinek nem felel meg, még találhat más önkormányzati jogcímet tűzifa vásárlására vagy tüzelő beszerzésére. Ezért nem elég csak a szociális tűzifa felhívást keresni: a helyi rendkívüli települési támogatásokat és lakhatási célú támogatásokat is érdemes ellenőrizni.

Hogyan igényelhető a tűzifa támogatás az önkormányzatnál?

A tűzifa támogatás igénylése minden esetben a lakóhely szerinti önkormányzatnál indul. Aki szociális tűzifát vagy más, tüzelőanyaghoz kapcsolódó helyi segítséget szeretne kérni, annak először azt kell megnéznie, hogy az önkormányzat meghirdetett-e ilyen támogatást, milyen határidővel lehet jelentkezni, és milyen feltételeket kell teljesíteni. A helyi felhívások és igénylőlapok jellemzően az önkormányzat honlapján, a hírek, hirdetmények, szociális ügyek vagy nyomtatványok között jelennek meg.

Mivel az önkormányzati támogatásokról rendeletben kell határozni, a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati rendelettáránban megtalálhatjuk a vonatkozó helyi rendeletet. A keresés során a Kibocsátó mezőnél válasszuk ki az adott település önkormányzatát, a Szó vagy kifejezés mezőbe pedig írjuk be, hogy „tűzifa” vagy „tüzelőanyag”. Az ilyen típusú segítségeknek nem egységes a megnevezése, ezért érdemes több variációt is kipróbálni. Ha szeretnénk kizárólag az aktuálisan érvényes helyi rendeletek között keresni, pipáljuk be a Csak hatályos jelölést.

A rendeletek és hivatalos tájékoztatók jellemzően tartalmazzák az igénylés beadásához szükséges információkat. Amennyiben mégsem találunk egyértelmű választ a honlapon vagy a rendelettárban, érdemes közvetlenül a polgármesteri hivatalnál érdeklődni.

A zökkenőmentes ügyintézéshez ezeket a kérdéseket érdemes előre tisztázni:

ki nyújthat be kérelmet;

milyen feltételeknek kell teljesülniük;

meddig lehet jelentkezni;

milyen formanyomtatványt kell kitölteni;

milyen igazolásokat kell csatolni;

hová kell beadni a kérelmet;

mekkora mennyiségű tűzifa vagy mekkora összegű támogatás igényelhető.

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Jön a tűzifa áfa csökkentés: tűzifa árak 2026-ban

2026 őszétől egy másik intézkedés is a tűzifával fűtőket hivatott segíteni. A Magyar Közlöny 2026/122. számában megjelent, 2026. szeptember 15-én hatályba lépő 2026. évi XLVIII. törvény értelmében a tűzifa áfája 27 százalékról 5 százalékra csökken. Emellett a kormányzati bejelentés szerint az állami erdőgazdaságokban 2026 januári szinten rögzítik a tűzifa árát.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025-ben – vagyis még a 27 százalékos áfakulcs mellett – az egységes fűrészelt tűzifa éves fogyasztói átlagára 100 kilogrammonként 8080 forint, havi átlagára 2026 augusztusában 8000 forint volt. Ugyanakkor a vásárlók a gyakorlatban legtöbbször nem kilós, hanem köbméteres árakkal találkoznak. A kétféle adatot nem lehet egyetlen átváltással összehasonlítani. Egy köbméter tűzifa súlya jelentősen eltérhet attól függően, milyen fafajról, mennyire száraz fáról, illetve milyen feldolgozottságú tüzelőről van szó.

A tűzifa ára ráadásul azon is múlhat, hogy az ország melyik részén vásároljuk, ezért megnéztük több, az ország különböző pontjain működő erdőgazdaság lakossági árlistáját. A szeptember 15-től érvényes 5 százalékos áfát figyelembe véve az alábbi tűzifa árak várhatók a legkeresettebb kategóriákban:

méteres kemény lombos tűzifa: kb. 27–36 ezer Ft/m³;

kb. 27–36 ezer Ft/m³; méteres lágy lombos tűzifa: kb. 17–21 ezer Ft/m³;

kb. 17–21 ezer Ft/m³; méteres hasított kemény lombos tűzifa: kb. 33–41 ezer Ft/m³;

kb. 33–41 ezer Ft/m³; konyhakész, rövidre vágott vagy hasított tűzifa: kb. 54–58 ezer Ft/m³.

A korábbi árlistákkal összevetve ez azt jelenti, hogy a tűzifa áfa csökkentés a leggyakoribb kategóriákban nagyjából 4–10 ezer forinttal mérsékelheti a köbméterenkénti bruttó árat. Az alacsonyabb áfa hatása ugyanakkor csak akkor jelenik meg a fogyasztói árban, ha a kereskedő a nettó árat nem emeli meg. Hogy erről meggyőződjünk, vásárláskor érdemes az áfacsökkentés előtti és utáni bruttó árakat is összehasonlítani.

A végső tűzifaárat ugyanakkor az is befolyásolja, hogy az adott ajánlat tartalmazza-e a darabolást, hasítást, rakodást vagy kiszállítást. Vásárlás előtt érdemes több helyi árlistát összevetni, és nem csak a köbméterenkénti alapár alapján, hanem az esetleges szolgáltatási díjakat is figyelembe véve dönteni.